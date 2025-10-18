Zum Inhalt
rheuma plus

Verträglichkeit von Rheuma-Medikamenten Leberschäden durch Methotrexat? – Das ist eher MASLD

  • 01.10.2025
  • Aktuell
Erschienen in:
Erschienen in
rheuma plus | Ausgabe 5/2025
Titel
Verträglichkeit von Rheuma-Medikamenten
Leberschäden durch Methotrexat? – Das ist eher MASLD
Publikationsdatum
01.10.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
rheuma plus / Ausgabe 5/2025
Print ISSN: 1868-260X
Elektronische ISSN: 2191-2610
DOI
https://doi.org/10.1007/s12688-025-00892-7

