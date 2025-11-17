Update Leberchirurgie: ein Beispiel für interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Leberchirurgie ist ein vergleichsweise junges Kapitel in der Geschichte der operativen Medizin. Obwohl bereits Hippokrates und Galen im antiken Griechenland und Rom die Leber als zentrales Organ der Körpersäfte betrachteten, blieb ein chirurgischer Zugang über Jahrhunderte hinweg undenkbar. Erst im Jahr 1888 führte der deutsche Chirurg Carl Johann August Langenbuch die erste dokumentierte Leberresektion bei einem Patienten mit einem Leberadenom durch []. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wagten sich immer mehr Chirurgen an bislang experimentelle Leberchirurgische Eingriffe, was die Notwendigkeit einer besseren anatomischen Orientierung verdeutlichte. Einen bedeutenden Fortschritt markierte die Arbeit des französischen Anatomen und Chirurgen Claude Couinaud, der in den 1950er-Jahren die funktionelle Segmentanatomie der Leber beschrieb und den französischen Chirurgen Henri Bismuth dazu veranlasste, die anatomischen Studien als Fundament für die Leberchirurgie weiterzuführen []. Dieses vertiefte anatomische Verständnis ermöglichte es Chirurgen erstmals, gezielte und funktionserhaltende Resektionen mit deutlich reduziertem Risiko durchzuführen. Parallel dazu entwickelten sich Techniken zur Gefäßkontrolle, Blutstillung und Hypothermie, wie sie etwa von Thomas Starzl eingesetzt wurden – dem späteren Pionier der Lebertransplantation [].

In westlichen Ländern zählen kolorektale Lebermetastasen (CRLM), hepatozelluläres Karzinom (HCC) und das intrahepatische, cholangiozelluläre Karzinom (ICCA) zu den häufigsten Indikationen für eine Leberoperation []. Besonders bei Patienten mit kolorektalem Primärtumor, bei denen sich Lebermetastasen entwickeln, hat sich die chirurgische Resektion als überlegen gegenüber einer alleinigen systemischen Chemotherapie erwiesen: Während die mediane Überlebenszeit unter alleiniger Chemotherapie oft unter 2 Jahren liegt, können gut selektierte und resezierte CRLM-Patienten eine 5‑Jahres-Überlebensrate von bis zu 50 % oder mehr erreichen []. Auch beim HCC, vor allem in Fällen mit kompensierter Leberzirrhose, stellt die chirurgische Entfernung des Tumors in kurativem Ansatz die Therapie der Wahl dar []. Neben malignen Erkrankungen kommen in ausgewählten Fällen auch gutartige Tumoren, parasitäre Echinococcose, Leberabszesse oder traumatische Verletzungen als Operationsindikation infrage. Die Komplexität der Leberchirurgie – insbesondere im onkologischen Kontext – erfordert ein hohes Maß an technischer Präzision, interdisziplinärer Zusammenarbeit und Erfahrung. Daher ist die Zentralisierung solcher Eingriffe in spezialisierten hepatopankreatobiliären (HPB) Zentren essenziell [].

Techniken der Leberchirurgie: von der offenen Resektion zur minimal-invasiven Chirurgie

Die Leberchirurgie hat sich in den letzten Jahrzehnten von einer riskanten offenen Resektion hin zu einer hochdifferenzierten, interdisziplinär eingebetteten Präzisionsdisziplin entwickelt. Grundlage moderner chirurgischer Strategien ist die exakte segmentale Anatomie nach Couinaud, die heute durch intraoperative Bildgebung, insbesondere Ultraschall, ergänzt wird. Die Visualisierung anatomischer Strukturen kann zusätzlich durch Indocyaningrün(ICG)-Fluoreszenz verbessert werden, etwa bei schwieriger Tumorlage oder unklaren Resektionsrändern.

Für die Transsektion des Parenchyms stehen schonende Präparationssysteme wie CUSA®, Wasserstrahldissektoren oder bipolare Versiegelungsgeräte zur Verfügung. Staplersysteme werden für größere Gefäß- und Gallengangstrukturen verwendet. Intraoperative Strategien wie das Pringle-Manöver oder eine zentrale venendrucksenkende Anästhesie verbessern die Blutstillung und senken die Komplikationsrate signifikant.

8 ]. Neben der klassischen anatomischen Resektion etabliert sich zunehmend die parenchymsparende Leberchirurgie, die insbesondere bei HCC auf dem Boden einer Leberzirrhose, multifokalen Tumoren oder in Vorbereitung auf mögliche folgende Reresektionen von Vorteil ist. Dabei werden tumortragende Segmente gezielt entfernt, während funktionelles Restparenchym maximal erhalten bleibt. Einerseits zeigen Studien, dass diese Technik mit der onkologischen Effektivität ausgedehnter Resektionen vergleichbar ist, jedoch potenziell eine niedrigere Inzidenz an postoperativem Leberversagen aufweist. Andererseits ist die anatomische Leberresektion entlang vorgegebener Segmentgrenzen vor allem in biologisch aggressiveren Tumoren (KRAS, BRAF mutiert) mit einem nachweislichen besseren onkologischen Überleben assoziiert [].

Um auch grenzwertig resektable Tumoren therapieren zu können, wurden Strategien zur Vergrößerung des zukünftigen Leberrestvolumens entwickelt [9]. Das Ausmaß einer Leberresektion ist in der Regel durch eine benötigte Mindestgröße des zukünftigen Lebervolumens beschränkt. Die klassische Pfortaderembolisation (PVE) und ihre Erweiterung durch gleichzeitige Lebervenenembolsiation oder das zweizeitige „Associating Liver Partition with Portal vein Ligation for Staged hepatectomy"(ALPPS)-Verfahren führen zu einer raschen Hypertrophie der Restleber [10]. ALPPS erzielt besonders bei kolorektalen Lebermetastasen (CRLM) hohe Komplettierungs- und Überlebensraten, wenngleich mit sorgfältiger Patientenselektion [11]. Modifizierte Techniken wie Mini-ALPPS oder PVE-ALPPS verbessern die Sicherheit und senken die Morbidität (Abb. 1 Abb. 1 Techniken der Leberresektion Bild vergrößern).

Minimaleingriffe haben sich ebenfalls etabliert: Die laparoskopische Leberresektion ist heute Standard in vielen Zentren und bietet kürzere Rekonvaleszenzzeiten bei vergleichbarer onkologischer Sicherheit. Die roboterassistierte Leberchirurgie erweitert das minimal-invasive Spektrum und bietet durch 3D-Sicht, erhöhte Bewegungsfreiheit und Stabilität Vorteile bei komplexen Segmentresektionen und schwieriger Tumorlokalisation.

12 ]. Allerdings sind die ablativen Verfahren häufig mehr palliative als kurative Therapieansätze. Lokale Ablationsverfahren wie die Radiofrequenzablation (RFA), Mikrowellenablation (MWA) oder irreversible Elektroporation (IRE) sind essenzielle Bestandteile der Leberkrebstherapie. Sie kommen bei kleinen, zentral gelegenen oder schlecht resektablen Tumoren zum Einsatz – häufig auch als Ergänzung zur chirurgischen Therapie im Rahmen eines parenchymsparenden oder 2‑Stufen-Konzepts. IRE ist besonders bei zentral gelegenen Tumoren nahe großer Gefäße geeignet, da thermische Schädigungen ausbleiben. Der klinische Nutzen lokaler Verfahren wurde jüngst auch in der COLLISION-Studie belegt, in der RFA mit der chirurgischen Resektion bei CRLM verglichen wurde []. Allerdings sind die ablativen Verfahren häufig mehr palliative als kurative Therapieansätze.

Die zunehmende Integration systemischer und lokoregionärer Verfahren hat die klassische Resektion zur multimodalen Tumorbehandlung erweitert. Eine präoperative Konversionstherapie mit Chemotherapie oder in Kombination mit molekular zielgerichteten Substanzen kann initial nichtresektable Tumoren operabel machen – etwa durch Tumorverkleinerung vor einer PVE oder einem ALPPS-Protokoll. Dabei spielen molekulare Marker wie RAS-, BRAF- oder MSI-Status eine zentrale Rolle für die Therapiewahl.

13 ]. Auch Strahlentherapien wie die stereotaktische Körperstrahlentherapie (SBRT) und die selektive interne Radiotherapie (SIRT) werden zunehmend eingesetzt – insbesondere bei zentral lokalisierten Tumoren, bei palliativen Indikationen oder als Brückentherapie vor Transplantation oder Resektion. Die TRANSMET-Studie untersuchte jüngst prospektiv die Rolle der Lebertransplantation bei metastasiertem kolorektalem Karzinom und konnte einen sehr signifikanten Überlebensvorteil gegenüber der Chemotherapie alleine in einer streng selektionierten Patientengruppe zeigen [].