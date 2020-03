Lebensqualität nach Rektumresektion

Zurück zum Zitat Marti WR, Curti G, Wehrli H, Grieder F, Graf M, Gloor B, Zuber M, Demartines N, Fasolini F, Lerf B, Kettelhack C, Andrieu C, Bigler M, Hayoz S, Ribi K, Hamel C, Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) Section Surgery (2019) Clinical outcome after rectal replacement with side-to-end, colon-J-pouch, or straight colorectal anastomosis following total mesorectal excision: a Swiss prospective, randomized, multicenter trial (SAKK 40/04). Ann Surg 269:827–835 CrossRef