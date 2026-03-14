Jenseits der Hautsymptome Leben Betroffene mit chronisch-spontaner Urtikaria kürzer? 01.03.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in hautnah | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Mundschleimhauterkrankungen im Kindesalter Nächster Artikel Wundverschlussmöglichkeiten des Stirn- und Wangenbereichs Metadaten Titel Jenseits der Hautsymptome Leben Betroffene mit chronisch-spontaner Urtikaria kürzer? Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in hautnah / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1866-2250 Elektronische ISSN: 2192-6484 DOI https://doi.org/10.1007/s12326-026-00749-6