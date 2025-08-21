Le cancer de la vessie (CV), dixième cancer le plus fréquent dans le monde, présente une incidence quatre fois plus élevée chez les hommes. Pourtant, les femmes sont diagnostiquées plus tardivement, présentent des formes plus avancées et une mortalité spécifique plus élevée.

Cette revue examine de manière intégrative les disparités liées au sexe dans le cancer de la vessie, en abordant les différences épidémiologiques, biologiques, comportementales, hormonales et immunitaires. Elle évalue leur impact sur le diagnostic, l’évolution tumorale et la réponse thérapeutique, dans le but d’identifier des leviers d’optimisation de la prise en charge clinique.

Les femmes sont moins souvent orientées vers l’urologue en cas d’hématurie et leur présentation clinique est fréquemment confondue avec des infections urinaires. Elles présentent davantage de carcinomes épidermoïdes et un sous-type moléculaire basal plus agressif. Les hormones sexuelles peuvent influencer le microenvironnement tumoral en favorisant l’immunosuppression (les androgènes) ou en exerçant un effet protecteur (les œstrogènes). Des altérations chromosomiques comme la perte mosaïque du Y chez l’homme et les anomalies épigénétiques du X chez la femme jouent aussi un rôle dans la tumorigenèse.

Les disparités entre les sexes dans le CV relèvent de mécanismes complexes et insuffisamment pris en compte en pratique clinique. Une approche différenciée, intégrant les déterminants biologiques et sociaux du sexe, est indispensable pour améliorer le pronostic des femmes et promouvoir une médecine plus équitable.