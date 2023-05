Lauter juckende rote „Punkte“

Zurück zum Zitat Murthy HS, Ahn KW, Estrada-Merly N, Alkhateeb HB, Bal S, Kharfan-Dabaja MA, Dholaria B, Foss F, Gowda L, Jagadeesh D, Sauter C, Abid MB, Aljurf M, Awan FT, Bacher U, Badawy SM, Battiwalla M, Bredeson C, Cerny J, Chhabra S, Deol A, Diaz MA, Farhadfar N, Freytes C, Gajewski J, Gandhi MJ, Ganguly S, Grunwald MR, Halter J, Hashmi S, Hildebrandt GC, Inamoto Y, Jimenez-Jimenez AM, Kalaycio M, Kamble R, Krem MM, Lazarus HM, Lazaryan A, Maakaron J, Munshi PN, Munker R, Nazha A, Nishihori T, Oluwole OO, Ortí G, Pan DC, Patel SS, Pawarode A, Rizzieri D, Saba NS, Savani B, Seo S, Ustun C, van der Poel M, Verdonck LF, Wagner JL, Wirk B, Oran B, Nakamura R, Scott B, Saber W (2022) Outcomes of allogeneic hematopoietic cell transplantation in T cell prolymphocytic leukemia: a contemporary analysis from the center for international blood and marrow transplant research. Transplant Cell Ther 28(4):187.e1–187.e10. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​jtct.​2022.​01.​017 CrossRefPubMed