Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
hautnah

Lasertherapie in der Vaginalbehandlung

Optionen jenseits der Hormone

  • 10.02.2026
  • Originalie
Verfasst von
Dr. Christina Spiegelfeld
Erschienen in
hautnah

Zusammenfassung

Die vulvovaginale Atrophie (VVA) sowie das genitourinale Syndrom der Menopause (GSM) und die Belastungsharninkontinenz stellen erhebliche Einschränkungen der Lebensqualität dar. In der Dermatologie und Gynäkologie hat sich die Anwendung von fraktionierten CO2- und Erbium:YAG-Lasern als effektive, hormonfreie Therapiealternative etabliert. Durch thermische Mikroläsionen wird eine Neokollagenese und Elastinbildung in der Vaginalschleimhaut induziert, was zu einer verbesserten Trophik und Rehydrierung führt. Auch postpartale Beschwerden wie leichte Inkontinenz oder Narbenbeschwerden nach Episiotomie zeigen gute Ansprechraten.
Titel
Lasertherapie in der Vaginalbehandlung
Optionen jenseits der Hormone
Verfasst von
Dr. Christina Spiegelfeld
Publikationsdatum
10.02.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
hautnah
Print ISSN: 1866-2250
Elektronische ISSN: 2192-6484
DOI
https://doi.org/10.1007/s12326-026-00745-w
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.