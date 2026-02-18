Lasertherapie in der Vaginalbehandlung

Die vulvovaginale Atrophie (VVA) sowie das genitourinale Syndrom der Menopause (GSM) und die Belastungsharninkontinenz stellen erhebliche Einschränkungen der Lebensqualität dar. In der Dermatologie und Gynäkologie hat sich die Anwendung von fraktionierten CO 2 - und Erbium:YAG-Lasern als effektive, hormonfreie Therapiealternative etabliert. Durch thermische Mikroläsionen wird eine Neokollagenese und Elastinbildung in der Vaginalschleimhaut induziert, was zu einer verbesserten Trophik und Rehydrierung führt. Auch postpartale Beschwerden wie leichte Inkontinenz oder Narbenbeschwerden nach Episiotomie zeigen gute Ansprechraten.