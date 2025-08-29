Analyse der Lipidwerte in Einsendelaboratorien von 2017 bis 2022 unter Berücksichtigung der Lockdown-Maßnahmen während der Covid-19-Pandemie in Deutschland

In einem großen Einsendelabor analysierten wir retrospektiv die Konzentrationen von Gesamtcholesterin, Triglyceriden, LDL- und HDL-Cholesterin in den Jahren 2017 bis 2022. Ein besonderes Augenmerk galt den Lockdown-Phasen, um zu untersuchen, ob diese zu einem ungünstigeren Lipidprofil und somit zu einem erhöhten kardiovaskulären Risiko in der Bevölkerung geführt haben.

Interessanterweise wurden kurz vor der COVID-19-Pandemie, im August 2019, die aktualisierten Leitlinien der European Society of Cardiology (ESC) und European Atherosclerosis Society (EAS) mit neuen Zielwerten für das LDL-Cholesterin veröffentlicht, die auf der Basis einer individuellen kardiovaskulären Risikoabschätzung deutlich niedriger liegen als in der Vorgängerversion []. Bei Patienten mit hohem Risiko lag der Zielwert vor 2019 z. B. bei 100 mg/dl, in der aktualisierten Leitlinie bei 70 mg/dl. Zusätzlich wurde im April 2019 der Lipidstatus (Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyceride) in die Vorsorgeuntersuchungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) aufgenommen.

Während der Pandemie mit dem SARS-CoV‑2-Virus (COVID-19-Pandemie) versuchten die meisten Länder, die Verbreitung des Virus durch strenge Lockdowns einzudämmen. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben: Soziale Aktivitäten wurden gestoppt, mobiles Arbeiten eingeführt, Kindergärten und Schulen teilweise geschlossen. In Deutschland begann der erste Lockdown im März 2020, der zweite Lockdown endete im Mai 2021. Durch die Maßnahmen verbrachten die meisten Menschen mehr Zeit zu Hause, vor allem immobilisiert vor dem Computer oder Fernseher []. Es wurde mehr zu Hause gegessen. In einigen Ländern zeigte sich während der Lockdowns ein Anstieg des Körpergewichts in der Gesamtbevölkerung, vor allem bei Kindern, und ein vermehrtes Auftreten des metabolischen Syndroms []. Systematische Untersuchungen zum Einfluss der Lockdowns auf die Lipidwerte gibt es kaum und speziell für Deutschland gar nicht.

Kardiovaskuläre Ereignisse stellen nach wie vor die häufigste Ursache für Morbidität und Mortalität in Deutschland dar []. Als gesicherte Risikofaktoren gelten neben Diabetes und Hypertonie die atherogenen Lipoproteine, vorneweg das LDL-Cholesterin []. Die Beziehung zwischen Lipoproteinen und kardiovaskulärem Risiko ist zwar kontinuierlich, dennoch werden traditionell Grenzwerte eingesetzt, um die Diagnose und Behandlung von Dyslipidämien zu erleichtern (Gesamtcholesterin < 200 mg/dl, LDL-Cholesterin < 116 mg/dl, HDL-Cholesterin > 40 mg/dl bei Männern und > 48 mg/dl bei Frauen, Triglyceride < 150 mg/dl) []. Ein Monitoring der Lipidwerte ist für die öffentliche Gesundheit von großer Bedeutung, um die Effektivität von Präventionsmaßnahmen zu überprüfen. Allerdings sind Daten für Deutschland rar: Die jüngsten repräsentativen Erhebungen stammen aus den Jahren 2008 bis 2011 [], neuere, jedoch nur querschnittsbasierte Daten aus den Jahren 2018/19 [].

Um potenzielle Verzerrungen, die durch Nichtinanspruchnahme medizinischer Versorgung während der COVID-19-Pandemie entstehen können [], abzumildern, wurden Sensitivitätsanalysen für die unterbrochene Zeitreihenanalyse durchgeführt (. Alle Analysen wurden mit der Statistiksoftware RStudio Version 2023.06.0 durchgeführt.

In einer zusätzlichen Analyse wurden die Mittelwerte über den gesamten Beobachtungszeitraum stratifiziert nach Alterskategorien ermittelt und im ESupplement dargestellt ( ETabelle 1 ). In einer Sensitivitätsanalyse wurden die jährlichen Mittelwerte basierend auf jeweils einer zufällig ausgewählten Messung pro Person berechnet, um zu prüfen, ob der Trend der Lipidwerte über den betrachteten Zeitraum unter dieser Darstellung robust ist ( ESupplement, ETabelle 2) .

Die Auswirkungen der Lockdowns auf die Lipidwerte wurden durch unterbrochene Zeitreihenanalysen untersucht. Diese Analysenmethode ist ein longitudinales, quasi-experimentelles Design, um den Effekt einer Intervention oder eines Ereignisses auf Populationsebene zu schätzen []. Die monatlichen Mittelwerte der Lipidmessungen dienten als abhängige Variablen, während als unabhängige Variablen die Lockdown-Phasen und die Aktualisierung der Leitlinie der ESC und EAS im August 2019 sowie Anpassungen in der Vorsorgeuntersuchungs-Richtlinie des GBA im April 2019 berücksichtigt wurden. Aufgrund der starken Autokorrelation der Daten wurde die Methode des autoregressiven integrierten gleitenden Durchschnitts (ARIMA) angewandt []. Eine detaillierte Beschreibung findet sich im

Jährliche Mittelwerte und Standardabweichungen wurden geschlechtsspezifisch ermittelt. Eine Trendanalyse wurde mittels linearer Regression durchgeführt. Um die Relevanz des Unterschieds der Mittelwerte in den Erfassungsjahren 2017 und 2022 zu beurteilen, wurde Cohen’s d berechnet und ein Wert über 0,2 als relevant betrachtet []. Zur Veranschaulichung der zeitlichen Entwicklung der untersuchten Parameter über den Beobachtungszeitraum hinweg wurden monatliche Mittelwerte in einem Streudiagramm dargestellt und eine mittels der LOESS-Methode (Locally Estimated Scatterplot Smoothing) erzeugte, geglättete Linie mit 95 %-Konfidenzintervall hinzugefügt.

Cholesterin- und Triglycerid-Konzentrationen im Serum wurden enzymatisch mit Standardmethoden und Reagenzien (CHOL2, TRIGL) sowie Geräten (Cobas 8000 c701) der Firma Roche (Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, D‑68305 Mannheim) gemessen. Für die Bestimmung des LDL- und HDL-Cholesterins kamen direkte Methoden zum Einsatz (LDLC3, HDLC4). Die Proben wurden am Probeneingangstag oder spätestens am Folgetag nach Aufbewahrung bei 4 °C im Kühlarchiv analysiert. Die Messungen wurden in den sechs Laborstandorten des Verbundes mit identischen analytischen Methoden durchgeführt.

Für die vorliegende Sekundärdatenanalyse nutzten wir pseudonymisierte labormedizinische Routinedaten der Bioscientia Healthcare GmbH der Standorte Berlin, Freiburg, Jena, Ingelheim, Karlsfeld, Mainz und Moers. Als Datenbasis dienten Einsendungen von Blutproben zur Bestimmung mindestens eines Lipidparameters (Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin und Triglyceride) von niedergelassenen sowie arbeitsmedizinischen Ärztinnen und Ärzten zwischen dem 01.01.2017 und dem 31.12.2022. Eingeschlossen wurden Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren.

Die Ergebnisse der unterbrochenen Zeitreihenanalyse weisen auf einen signifikanten Anstieg der Triglyceride von 3,80 mg/dl (95 %-KI: 1,18–6,43) während der Lockdown-Phase hin (Tab.). Zudem gab es während dieser Phase einen signifikanten Anstieg im Trend der monatlichen Durchschnittswerte von LDL-Cholesterin um 0,18 mg/dl (95 %-KI: 0,05–0,31). Die Änderung der Leitlinie führte zu einer Senkung des LDL-Cholesterins um 2,92 mg/dl (95 %-KI: −4,29–−1,56) und die Anpassung der Vorsorgerichtlinie führte zu einer weiteren Reduktion des LDL-Cholesterins um 2,69 mg/dl (95 %-KI: −4,17–−1,20).

Die Streudiagramme verdeutlichen einen leicht rückläufigen Trend bei allen Lipidparametern im Zeitraum vor der Pandemie (Abb.). Etwa mit Beginn der Pandemie zeigte sich ein geringfügiger Anstieg der monatlichen Durchschnittswerte bei den Messungen von Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin und Triglyceriden. Der Abwärtstrend der LDL-Cholesterinwerte setzte sich auch nach Pandemiebeginn fort, jedoch mit einer abgeflachten Neigung.

Zeitlicher Trend der Lipidmessungen zwischen 2017 und 2022. Dargestellt sind die monatliche Mittelwerte gemessen in mg/dl. Die LOESS-Glättungskurve zeigt den Trend über die Zeit, das zugehörige 95 %-Konfidenzintervall ist grau schattiert. Der blaue Bereich repräsentiert die Phase der Lockdowns (mit einem zeitverzögernden Effekt von 3 Monaten für Gesamt‑, LDL- und non-HDL-Cholesterin, und einem Monat für HDL-Cholesterin)

Im untersuchten Zeitraum verringerten sich die LDL-Cholesterinwerte um 8,2 % (von 131,2 mg/dl auf 120,4 mg/dl) bei Frauen und um 9,5 % (von 126,9 auf 114,8 mg/dl) bei Männern (Tab.). Die Werte für Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin und Triglyceride zeigten bei beiden Geschlechtern einen leichten Rückgang, wobei die Cohen’s d‑Werte jeweils niedrig waren (< 0,2), was auf eine vernachlässigbare klinische Relevanz hindeutet. Analysen mit nur einem zufällig ausgewählten Messwert pro Person zeigen einen sehr ähnlichen Trend

Tab.präsentiert die jährlichen Mittelwerte der Lipidparameter, stratifiziert nach Geschlecht. Die Gesamt‑, LDL- und HDL-Cholesterin-Konzentrationen waren im gesamten Beobachtungszeitraum bei den Frauen tendenziell höher als bei den Männern, während bei den Männern die Triglycerid-Konzentrationen wesentlich höher lagen (176,8 mg/dl bei Männern und 131,4 mg/dl bei Frauen im Jahr 2022). Bei Frauen nahmen die Mittelwerte von Gesamt- und LDL-Cholesterin sowie Triglyceriden mit höherem Alter tendenziell zu, wohingegen bei Männern die höchsten Durchschnittswerte im mittleren Alter (35 bis 49 Jahre) beobachtet werden ().

Zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 31. Dezember 2022 wurden insgesamt 5.399.745 Gesamtcholesterin-, 4.091.475 LDL-Cholesterin-, 3.471.060 HDL-Cholesterin- und 4.196.016 Triglyceridmessungen durchgeführt. Die Messungen des Gesamtcholesterins stammten von 3.020.152 Personen, die des LDL-Cholesterins von 2.104.523 Personen, die des HDL-Cholesterins von 1.886.980 Personen und die der Triglyceride von 2.297.099 Personen. Die Verteilungen der Messungen über die Erfassungsjahre sowie demografische Daten der Personen sind in Tab.dargestellt.

Diskussion

In einer retrospektiven Analyse untersuchten wir Lipidwerte in einem großen Kollektiv von Routineproben, die in den Jahren 2017 bis 2022 in einem Netzwerk diagnostischer Laboratorien in Deutschland mit identischen Methoden analysiert wurden. Dieser Zeitraum umfasst die Jahre der COVID-19-Pandemie mit den entsprechenden Lockdowns. Im Untersuchungszeitraum konnte ein relevanter Abwärtstrend für die LDL-Cholesterinwerte beobachtet werden. Alle anderen Lipidwerte änderten sich nicht relevant, befanden sich aber insgesamt – mit Ausnahme der Triglyceride bei den Männern – in einem von den Fachgesellschaften empfohlenen Bereich. Die Lockdowns führten zu einem leichten, jedoch signifikanten Anstieg der Triglyceridwerte sowie zu einer leichten Trendänderung bei den LDL-Cholesterinwerten.

6 ]. Diese Diskrepanz könnte zumindest teilweise durch den kontrollierten Nüchternstatus in DEGS1 bedingt sein. Da Fasten für die Lipidanalyse nicht mehr generell empfohlen wird [ 3 ], ist es sehr wahrscheinlich, dass ein relevanter Anteil der in unserem Kollektiv gemessenen Proben nicht nüchtern war, was sich insbesondere auf die Triglyceridwerte ausgewirkt haben dürfte. Dennoch zeigen auch die Daten von anderen medizinischen Laboren (Global Diagnostics Network, 2018–2020) für Deutschland niedrigere Triglyceridwerte im Vergleich zu unseren Werten, aber ähnliche Werte für Gesamt‑, LDL- und HDL-Cholesterin [ 7 ]. Abgesehen von den Triglyceridwerten bei Männern lagen die durchschnittlichen Lipidwerte in unserem Einsendekollektiv innerhalb der von Fachgesellschaften empfohlenen Bereiche [ 3 ‐ 5 ]. Allerdings zeigen unsere nach Alter stratifizierten Auswertungen, dass Männer im mittleren Alter besonders ungünstige durchschnittliche Lipidwerte aufweisen. Zukünftige Studien sollten die zugrunde liegenden Ursachen und spezifische Risikogruppen identifizieren, um gezielte Präventionsmaßnahmen entwickeln zu können. Die von uns ermittelten Mittelwerte für Gesamt- und HDL-Cholesterin entsprechen denen der repräsentativen Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1, 2008–2011), während die durchschnittlichen Triglyceridwerte in unserem Einsendekollektiv deutlich höher liegen []. Diese Diskrepanz könnte zumindest teilweise durch den kontrollierten Nüchternstatus in DEGS1 bedingt sein. Da Fasten für die Lipidanalyse nicht mehr generell empfohlen wird [], ist es sehr wahrscheinlich, dass ein relevanter Anteil der in unserem Kollektiv gemessenen Proben nicht nüchtern war, was sich insbesondere auf die Triglyceridwerte ausgewirkt haben dürfte. Dennoch zeigen auch die Daten von anderen medizinischen Laboren (Global Diagnostics Network, 2018–2020) für Deutschland niedrigere Triglyceridwerte im Vergleich zu unseren Werten, aber ähnliche Werte für Gesamt‑, LDL- und HDL-Cholesterin []. Abgesehen von den Triglyceridwerten bei Männern lagen die durchschnittlichen Lipidwerte in unserem Einsendekollektiv innerhalb der von Fachgesellschaften empfohlenen Bereiche []. Allerdings zeigen unsere nach Alter stratifizierten Auswertungen, dass Männer im mittleren Alter besonders ungünstige durchschnittliche Lipidwerte aufweisen. Zukünftige Studien sollten die zugrunde liegenden Ursachen und spezifische Risikogruppen identifizieren, um gezielte Präventionsmaßnahmen entwickeln zu können.

3 ]. Die Ergebnisse der unterbrochenen Zeitreihenanalyse lassen vermuten, dass die Veröffentlichung der Leitlinie und der Aufnahme des Lipidstatus in die Vorsorgeuntersuchungs-Richtlinie des GBAs einen Einfluss auf das ärztliche Handeln und damit die Entwicklung der LDL-Cholesterinwerte in der Gesamtbevölkerung gehabt haben. Eine ergänzende Auswertung der durchschnittlichen LDL-Cholesterinwerte über einen längeren Zeitraum (seit 2014) bestätigt, dass der beobachtete Abwärtstrend erst seit 2019 einsetzt (Daten nicht gezeigt). Die durchschnittlichen LDL-Cholesterinwerte zeigten einen klaren Trend zu niedrigeren Werten in einen Konzentrationsbereich, der nach den im Jahr 2019 veröffentlichten Leitlinien der EAS und ESC einem niedrigen kardiovaskulären Risiko zuzurechnen ist []. Die Ergebnisse der unterbrochenen Zeitreihenanalyse lassen vermuten, dass die Veröffentlichung der Leitlinie und der Aufnahme des Lipidstatus in die Vorsorgeuntersuchungs-Richtlinie des GBAs einen Einfluss auf das ärztliche Handeln und damit die Entwicklung der LDL-Cholesterinwerte in der Gesamtbevölkerung gehabt haben. Eine ergänzende Auswertung der durchschnittlichen LDL-Cholesterinwerte über einen längeren Zeitraum (seit 2014) bestätigt, dass der beobachtete Abwärtstrend erst seit 2019 einsetzt (Daten nicht gezeigt).

6 , 15 ]. Die anderen Lipidwerte zeigten in unserem Einsendekollektiv keinen derart relevanten Trend zu günstigeren Werten. Andere Studien, die einen längeren Zeitraum, aber ältere Daten betrachten, zeigten in Deutschland und anderen Industrienationen einen Trend zu günstigeren Werten für Gesamtcholesterin, Non-HDL-Cholesterin- und Triglyceridwerten, während das HDL-Cholesterin in Deutschland im Gegensatz zu anderen Industrienationen sank [].

16 ]. Aufgrund starker Evidenz für den Zusammenhang zwischen LDL-Cholesterin und kardiovaskulären Ereignissen fokussieren die Leitlinien vorrangig auf dessen Senkung. Risikopersonen wird eine Lebensstiländerung empfohlen, gegebenenfalls in Kombination mit Medikamenten, insbesondere Statinen und Ezetimib. Diese beeinflussen primär das LDL-Cholesterin, während Lebensstiländerungen insbesondere das HDL-Cholesterin und die Triglyceride beeinflussen. Daher legen unsere Ergebnisse nahe, dass die medikamentöse Therapie verbessert wurde, das Potenzial von Lebensstiländerungen in Deutschland jedoch nicht ausgeschöpft wird. Lebensstiländerungen, die sich positiv auf das HDL-Cholesterin und die Triglyceride auswirken, sind z. B. eine Steigerung der körperlichen Aktivität und eine Reduktion der Kohlenhydratzufuhr zugunsten einer Ernährung mit hohem Anteil an ungesättigten Fettsäuren [].

17 ], einige Studien stellten keine Auswirkungen fest [ 18 ‐ 20 ], und die meisten Studien zeigten nur eine leichte Verschlechterung oder eine Verschlechterung nur bei einzelnen Lipidwerten [ 10 , 21 , 22 ]. Insgesamt lassen unsere Ergebnisse vermuten, dass es wegen der durch die Lockdowns erzwungenen Lebensstilveränderungen in der Bevölkerung nicht zu einer gravierenden Veränderung in den Ernährungsgewohnheiten gekommen ist und dass sich die Immobilität und das Arbeiten im Homeoffice nicht negativ auf die Lipidprofile ausgewirkt haben. In der Literatur finden sich inkonsistente Ergebnisse bezüglich der Auswirkungen der Lockdowns auf die Lipidprofile: Eine Studie beobachtete eine deutliche Verschlechterung [], einige Studien stellten keine Auswirkungen fest [], und die meisten Studien zeigten nur eine leichte Verschlechterung oder eine Verschlechterung nur bei einzelnen Lipidwerten [].

23 ]. Interessanterweise hatte die oben zitierte Studie, bei der sich die Lipidprofile während der Lockdowns deutlich verschlechterten, einen hohen Anteil von Teilnehmern mit einem niedrigen sozialen Status [ 17 ]. Die in einer Studie des Robert Koch-Instituts ermittelte geringfügige durchschnittliche Gewichtszunahme von 340 g in der erwachsenen Bevölkerung korrespondiert mit den nur leichten Verschlechterungen der Lipidprofile in unserer Analyse. Auch in dieser Studie wurde eine vulnerable Gruppe identifiziert, die in besonderem Ausmaß von einer Gewichtszunahme während der Lockdowns betroffen war, nämlich Personen mit Adipositas [ 24 ]. Basierend auf den verfügbaren Variablen (Geschlecht, Alter, Standort) konnten wir keine Risikogruppen für eine stärkere Lipidwertverschlechterung während der Lockdowns identifizieren (Daten nicht gezeigt). In zukünftigen Studien sollte eine Ermittlung von Risikogruppen für Veränderungen der Lipidwerte und weiterer kardiovaskulärer Risikofaktoren in der Bevölkerung erfolgen, um in kommenden Gesundheitskrisen gezielte Präventionsmaßnahmen einzuleiten. Möglicherweise tendierten aber auch einige vulnerable Gruppen stärker zu ungünstigen Lebensstiländerungen, was sich spezifisch in deren Lipidprofil, jedoch nicht im Bevölkerungsdurchschnitt, widerspiegeln könnte. Nationale Studien belegen sowohl Tendenzen zu einem gesundheitsbewussteren Ernährungsverhalten während der Pandemie als auch negative Auswirkungen wie einem höheren Konsum von salzigen und süßen Snacks, Softdrinks und Alkohol – ersteres vornehmlich bei Personen mit höherem Bildungsstand und letzteres eher bei Personen mit niedrigerem Bildungsstand []. Interessanterweise hatte die oben zitierte Studie, bei der sich die Lipidprofile während der Lockdowns deutlich verschlechterten, einen hohen Anteil von Teilnehmern mit einem niedrigen sozialen Status []. Die in einer Studie des Robert Koch-Instituts ermittelte geringfügige durchschnittliche Gewichtszunahme von 340 g in der erwachsenen Bevölkerung korrespondiert mit den nur leichten Verschlechterungen der Lipidprofile in unserer Analyse. Auch in dieser Studie wurde eine vulnerable Gruppe identifiziert, die in besonderem Ausmaß von einer Gewichtszunahme während der Lockdowns betroffen war, nämlich Personen mit Adipositas []. Basierend auf den verfügbaren Variablen (Geschlecht, Alter, Standort) konnten wir keine Risikogruppen für eine stärkere Lipidwertverschlechterung während der Lockdowns identifizieren (Daten nicht gezeigt). In zukünftigen Studien sollte eine Ermittlung von Risikogruppen für Veränderungen der Lipidwerte und weiterer kardiovaskulärer Risikofaktoren in der Bevölkerung erfolgen, um in kommenden Gesundheitskrisen gezielte Präventionsmaßnahmen einzuleiten.

Die große Stärke der Studie liegt in der hohen Anzahl der mit standardisierten Messverfahren untersuchten Proben und der Längsschnittbeobachtung durch Einbeziehung mehrerer Laborstandorte in der Bundesrepublik. Durch die Verwendung von bevölkerungsbasierten Routinedaten ohne Ausschlusskriterien (mit Ausnahme des Alters) basiert die Untersuchung auf Real-World-Daten, die nicht wie klassische Beobachtungsstudien durch Response-Bias verzerrt sein können. Eine weitere Stärke liegt in der Durchführung der unterbrochenen Zeitreihenanalyse, die als State-of-the-Art-Methode zur Überprüfung einer Intervention oder eines Ereignisses gilt, wenn eine Randomisierung nicht möglich ist.

25 ]. Studien zeigen, dass diese Cholesterinwertsenkungen bei klinisch schweren COVID-19-Verläufen besonders ausgeprägt sind. Wir gehen jedoch davon aus, dass im ambulanten Bereich bei ausgeprägter Symptomatik nur selten Lipidbestimmungen durchgeführt wurden und der Einfluss auf unsere große Stichprobe daher insgesamt vernachlässigbar sein dürfte. Dasselbe trifft auf den möglichen Einfluss einer Therapie mit PCSK-9-Inhibitoren zu, deren Effekt auf unsere Auswertung gering sein dürfte, da nur wenige Patientinnen und Patienten mit schwerer, vorrangig familiärer Hypercholesterinämie für diese Therapie in Deutschland in Frage kommen. Die Studie weist jedoch auch einige Schwächen auf. Die Datenerhebung ist unkontrolliert und retrospektiv. Es lagen keine Informationen zum Nüchternstatus und den Indikationen der Blutentnahmen vor, ebenso wenig wie Informationen zum Gesundheitszustand und zur Medikation der Personen, von denen die Blutproben stammten. Darüber hinaus können akute SARS-CoV-2-Infektionen kurzfristig zu niedrigeren Gesamt‑, LDL- und HDL-Cholesterinwerten führen, was einen möglichen Effekt der Lockdown-Maßnahmen abschwächen könnte []. Studien zeigen, dass diese Cholesterinwertsenkungen bei klinisch schweren COVID-19-Verläufen besonders ausgeprägt sind. Wir gehen jedoch davon aus, dass im ambulanten Bereich bei ausgeprägter Symptomatik nur selten Lipidbestimmungen durchgeführt wurden und der Einfluss auf unsere große Stichprobe daher insgesamt vernachlässigbar sein dürfte. Dasselbe trifft auf den möglichen Einfluss einer Therapie mit PCSK-9-Inhibitoren zu, deren Effekt auf unsere Auswertung gering sein dürfte, da nur wenige Patientinnen und Patienten mit schwerer, vorrangig familiärer Hypercholesterinämie für diese Therapie in Deutschland in Frage kommen.

Die Modellierung der unterbrochenen Zeitreihenanalyse ist komplex und wir können nicht garantieren, dass sie die Realität in allen Aspekten exakt wiedergibt. Insbesondere die Aktualisierung der Leitlinien und die Änderung der Gesundheitsrichtlinie lassen sich in der Praxis nicht eindeutig zeitlich abgrenzen, da einige Ärzte und Ärztinnen vielleicht vorauseilend handeln, während andere zeitverzögernd reagieren.

Letztendlich können wir einen Selektionsbias nicht ausschließen, da während der Lockdowns der Zugang zu Arztpraxen eingeschränkt und die Inanspruchnahme verringert war. Dies könnte zu einer Verzerrung hin zu kränkeren Patientinnen und Patienten geführt haben. Um diesem potenziellen Bias entgegenzuwirken, haben wir eine Sensitivitätsanalyse basierend auf Daten aus dem arbeitsmedizinischen Bereich durchgeführt, in dem Lipidmessungen primär im Rahmen präventiver Screenings erfolgen.

Der Trend zu insgesamt weniger Untersuchungen des Lipidstatus nach der Pandemie kann eventuell über den zunehmend ökonomischen Druck erklärt werden, unter dem die ambulante Medizin in Deutschland steht, wodurch das Anforderungsverhalten der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen beeinflusst wird.