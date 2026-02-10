Die Labienplastik wird als korrigierende Maßnahme bei sogenannter „Hypertrophie“ der Labia minora angeboten. Bis heute liegen keine gesicherten biometrischen Daten zu den Ausmaßen der kleinen Schamlippen vor, weder innerhalb einer Ethnie noch in Bezug auf den Vergleich zwischen unterschiedlichen Ethnien. Vielmehr zeigen die verfügbaren biometrischen Werte eine sehr hohe Variationsbreite. Die ersten Studien zur Vermessung der Vulva basierten auf eher kleinen Stichproben kaukasischer Frauen. So untersuchten Lloyd et al. [] 2005 50 prämenopausale Frauen in Großbritannien hinsichtlich der Ausmaße der Vulva. Im Jahr 2018 entwickelten Kreklau et al. [] ein Vulvanomogramm anhand einer größeren, aber homogenen Schweizer Kohorte. Jüngere Studien in asiatischen Populationen zeigen im Vergleich zur Kreklau-Studie erhebliche Unterschiede, insbesondere der Breite der kleinen Schamlippen []. In einer aktuellen Querschnittsstudie an 276 in Spanien lebenden Frauen im Alter von 17 bis 73 Jahren haben Bartholomé et al. 2025 [] erneut eine große phänotypische Vielfalt der Ausprägung der Vulva zeigen können.

So variieren die Maße der Vulva erheblich: Länge der Klitorisvorhaut (Mittelwert plus/minus Standardabweichung in mm): M 24 mm, SD ± 9 mm, Breite der Klitorisvorhaut M 9 mm, SD ± 3; Breite der kleinen Schamlippen rechts M 19 mm, SD ± 9, links 20 mm, SD ± 8; Länge der Klitorisvorhaut rechts M 36 mm, SD ± 13, links M 41 mm, SD ± 13.

p

p

Es gab keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Breite der kleinen Schamlippen und der Angabe, das Bedenken hinsichtlich des Aussehens der Genitalien bestehen (= 0,16). Auch fanden Bartolomé et al. [] nur einen leicht signifikanten Zusammenhang zwischen der Breite der kleinen Schamlippen und Bedenken bzgl. des Aussehens der Vulva (= 0,03), der nach der statistischen Bereinigung um Alter und Parität nicht mehr signifikant war. Bemerkenswert ist der Befund, nach dem fast die Hälfte der Frauen, die zu einem allgemeinen gynäkologischen Sprechstundentermin vorstellig wurden, Sorgen hinsichtlich des Aussehens ihrer Genitalien angaben, unabhängig von der Breite der kleinen Schamlippen. Angesichts weiterhin fehlender valider biometrischer Normwerte der Ausprägung der äußeren weiblichen Genitalien existiert keine objektive Definition der Labienhypertrophie. Daher sind Studien von besonderer Bedeutung, die die Breite der Labia minora von Frauen mit einem Wunsch nach einer Labienplastik mit der von Frauen ohne diesen Wunsch verglichen haben, um zu klinischen Kriterien für die Diagnose einer Labienhypertrophie zu kommen. Diesbezüglich fanden Murariu et al. [], dass die durchschnittliche Breite der kleinen Schamlippen bei Frauen, die keine Labienplastik wünschten, 1,54 cm betrug, verglichen mit 3,52 cm bei denjenigen, die diese anfragten. Motakef et al. [] fanden präoperativ durchschnittliche Labienbreiten zwischen 2,7 und 5 cm. Während frühere Studien eine Labienhypertrophie als Breite von mehr als 5 cm definierten [], gehen neuere Studien wie die von Rouzier et al. [] bereits bei Breiten von mehr als 4 cm von einer Labienhypertrophie aus. Dabei ist im Verlauf der letzten 15 Jahre eine Tendenz zu erkennen, die Indikation für eine Verkleinerung der Labia minora häufiger bereits bei einer Breite ab 2 cm zu stellen, wie dies z. B. das von Chang et al. [] vorgelegte Klassifikationssystem zur Längen- und Breiteneinteilung der Labien nahelegt. Bereits 2013 schlugen Chang et al. [] ein Klassifikationssystem zur Einteilung der Labienprotrusion vor, auf das bis heute Bezug genommen wird. Unter die Kategorie I subsumieren Chang et al. [] Labia minora, die sich nur auf den zentralen Bereich des Scheideneingangs beschränken und bis zu den Grenzen der großen Schamlippen reichen. Zugleich definieren die Autoren lediglich Labia minora dieser ersten Kategorie als normal. Unter die Kategorie II fallen alle Labia minora, die über die Labia majora hinausragen. Zur Kategorie III zählen alle Labia minora, deren Gewebe über die Klitoris hinausgeht und mehr als 2 cm über die Labia majora hinausreicht. Chang et al. [] sprechen von extremen Fällen, sofern Labiengewebe mehr als 2 cm über die Klitorisvorhaut und über das Perineum hinausreicht, und ordnen Labien mit diesen Ausmaßen der Kategorie IV zu. Die klinische Definition der Labienhypertrophie scheint dabei dem gesellschaftlichen Schönheitsideal für die weibliche Vulva zu folgen und in den letzten Jahrzehnten deutlich restriktiver zu werden.