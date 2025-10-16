L’impact des infections urinaires locales récurrentes sur la qualité de vie des patient(e)s âgé(e)s
- 15.10.2025
- Urologie im Alter
Résumé
La présence de bactéries dans les urines est très fréquente chez les personnes âgé(e)s, couvrant un éventail de conditions allant de la bactériurie asymptomatique à la cystite simple, jusqu’au sepsis. Les cystites récurrentes, définies comme au moins deux épisodes symptomatiques en six mois ou trois en un an, sont un problème de santé majeur, particulièrement chez les femmes et les personnes âgées. La prise en charge urologique est cruciale et nécessite des examens spécifiques.
Cette revue narrative de la littérature scientifique, réalisée principalement sur la base de données PubMed, vise à explorer l’impact des cystites récurrentes chez les personnes âgées, soulignant les défis diagnostiques et les conséquences cliniques et psychosociales pour amener à une meilleure prise en charge.
L’impact sur la qualité de vie (QoL) des patient(e)s âgé(e)s est significatif et représente une charge sociale, hospitalière et économique considérable. Les conséquences varient selon le lieu de résidence. Les personnes âgées institutionnalisées présentent davantage de complications et de formes atypiques, tandis que les patients ambulatoires rapportent une détérioration marquée de leur qualité de vie. Plus de 60 % souffrent d’anxiété ou de dépression et 90 % subissent un impact sur leur QoL. Celle-ci est évaluée par des outils standardisés comme le « 36-Item Short Form Survey » (SF-36), le Recurrent UTI Impact Questionnaire (RUTIIQ), ou encore l’EuroQol 5‑Dimension (EQ-5D), utile dans la prise en charge. Ces derniers prennent en compte l’aspect social, la santé générale, la fonction physiologique et mentale et bien d’autres domaines.
Face à la nécessité de réduire l’utilisation d’antibiotique, des alternatives les épargnant, associées à des modifications comportementales, sont essentielles pour la prévention et le contrôle des IURs. Celles-ci reposent sur des stratégies variées, incluant l’optimisation des mesures hygiéno-diététiques, la thérapie oestrogénique vaginale chez les femmes, l’usage de complément alimentaires, d’immunomodulateurs et de vaccins, ainsi que la gestion proactive de l’incontinence et des cathéters urinaires.
Introduction
Les infections urinaires (IU) sont parmi les infections bactériennes les plus fréquentes au niveau mondial et en milieu ambulatoire, touchant toutes les tranches d’âges [2‐4].
Les cystites localisées simples, non compliquées se limitent aux femmes pré-ménopausées non enceinte sans anomalies anatomiques ou fonctionnelles connues. En revanche, les IU compliquées surviennent en présence de facteurs de risque tels que des anomalies structurelles, la présence d’un cathéter urinaire ou des comorbidités comme le diabète ou d’autres conditions affaiblissant le système immunitaire.
Une infection urinaire récurrente (IUR) est généralement définie en urologie par la survenue d’au moins deux épisodes symptomatiques d’IU en six mois ou de trois épisodes ou plus sur une période de douze mois [5]. Cette entité clinique fréquente représente un défi majeur en urologie comme en médecine de premier recours.
La prévalence des IU est particulièrement élevée chez les personnes âgées [5‐7]. En raison de l’anatomie, les infections urinaires touchent nettement plus les femmes que les hommes [8‐14]. Cependant, les cliniciens ont souvent tendance à sous-estimer la gravité des IU, les considérant comme un problème mineur du fait de leurs taux de guérison élevés [11]. Pourtant, il est de plus en plus reconnu que les IUR ont un impact profond et débilitant sur la qualité de vie (QoL) des patient(e)s [1, 7‐9, 11, 12, 15‐21].
L’objectif de cet article est de synthétiser les impacts physiques, psychiques et sociaux des IUR chez les personnes âgées, et de proposer des pistes pour une prise en charge diagnostique et thérapeutique.
Épidémiologie des IUR chez le patient(e)s âgé(e)s
L’incidence des IU augmente considérablement avec l’âge [4]. Une étude longitudinale prospective a montré que les patient(e)s âgé(e)s de 65 ans et plus avaient une incidence d’IU significativement plus élevée (38 %) sur deux ans, comparativement à ceux de moins de 65 ans (12,8 %) [4]. Les IU bactériennes sont les maladies infectieuses les plus fréquentes dans la population gériatrique [22].
Il est essentiel de différentier une IU symptomatique d’une bactériurie asymptomatique (BAS), qui correspond à la présence de bactéries dans les urines sans manifestations clinique. Celle-ci est très fréquente chez les personnes institutionnalisées (15 à 50 %) [5, 23et jusqu’à 100 % chez les porteurs de sonde vésicale à long terme [24]. Elle ne doit pas être traitée par antibiotique (sauf si une intervention urologique est prévue), un tel traitement n’ayant aucun impact sur le pronostic du patient, et pouvant être nocif, coûteux et contribuer au développement de résistance aux antimicrobiens [6].
Plusieurs facteurs de risque contribuent à cette vulnérabilité accrue aux IU, notamment l’immunosénescence [5, 25], les comorbidités multiples telles que le diabète ou les maladies rénales chroniques [3, 5, 25, 26], les antécédents d’IU, l’utilisation de cathéters urinaires à demeure [6, 7, 22, 23, 26], le déclin cognitif, ou encore l’incontinence [6, 26]. L’incontinence urinaire affecte environ 20 % des personnes vivant en communauté et jusqu’à 75 % de celles résidant en établissements de soins de longue durée [22, 23]. Le résidu post-mictionnel (RPM) élevé, favorisant la stase urinaire et donc la prolifération bactérienne [27], dû à un obstacle infra-vésical, une dysfonction de la contraction détrusorienne ou une maladie neurologique est également un facteur de risque. Ces IU, fréquemment plus compliquées dans cette population vulnérable en raison d’organismes multirésistants et de présentations atypiques, ont un impact négatif considérable sur la qualité de vie (QoL) [1, 16, 17, 19‐21].
Le projet SPOT, première enquête nationale de prévalence ponctuelle (PPS) menée en septembre 2024 auprès de 94 établissements médico-sociaux (EMS) et 7244 résidents en Suisse, a révélé une prévalence des infections associées aux soins (IAS) de 2,3 % [28]. Parmi ces IAS, les infections des voies urinaires (IU) étaient les plus fréquentes, représentant 44 % de toutes les infections identifiées [28]. L’enquête, portant sur une population âgée (âge médian de 87 ans), a clairement identifié la présence d’une sonde vésicale (6,5 % des résidents en avaient une) comme principal facteur de risque d’IAS (Odds Ratio ajusté, aOR : 3,1) et un facteur significatif pour l’utilisation d’antibiotiques (aOR : 2,09). Les données sont spécifiques aux EMS. Aucune donnée chiffrée ou estimation concernant les coûts financiers associés aux infections urinaires, aux IAS en général, ou à leur prise en charge dans les EMS suisses.
Évaluation diagnostique
Parmi les diagnostics différentiels fréquemment rencontrés face à des symptômes urinaires, la vessie hyperactive et l’incontinence urinaire occupent une place centrale. La vessie hyperactive se manifeste par une urgence mictionnelle, accompagnée ou non d’une incontinence par impériosité, et généralement par une fréquence accrue des mictions et une nycturie. L’incontinence urinaire est, quant à elle, définie comme toute perte involontaire d’urine. Ces symptômes se chevauchent de manière significative avec ceux des infections urinaires, ce qui rend le diagnostic différentiel particulièrement difficile, surtout chez les personnes âgées qui présentent fréquemment des troubles urinaires chroniques [5]. Par exemple, une nouvelle apparition ou une aggravation de l’incontinence urinaire est un indicateur important qui peut signaler une IU.
Les étapes diagnostiques initiales comprennent l’analyse de l’urine (bandelette urinaire et examen microscopique) et la culture d’urine. Cette dernière, étant essentielle pour chaque épisode de cystite symptomatique permettant d’identifier les uropathogènes et leur profil de sensibilité aux antibiotiques, est indispensable avant toute antibiothérapie empirique [6, 10]. Une bandelette urinaire négative pour l’estérase leucocytaire et les nitrites peut généralement exclure une infection si la probabilité pré-test est faible [21], bien que la pyurie seule soit peu spécifique pour les IU chez les personnes âgées, surtout en présence de cathéters [14]. Pour les personnes âgées non institutionnalisées, une nouvelle dysurie est le signe clinique le plus discriminant d’une IU symptomatique [6]. Si les symptômes, y compris l’incontinence, ne s’améliorent pas après un traitement antibiotique, cela peut suggérer une cause non infectieuse comme l’hyperactivité vésicale [6]. Chez les personnes âgées institutionnalisées, le diagnostic est plus complexe en raison des déficiences fonctionnelles et des difficultés de recueil d’un échantillon pour culture [29].
Un aspect essentiel de l’évaluation diagnostique, au-delà des analyses microbiologiques, réside dans l’appréciation des symptômes subjectifs et l’identification de facteurs urologiques sous-jacents. Le calendrier mictionnel est un outil précieux, car la documentation quotidienne de l’hydratation, la fréquence urinaire, de l’urgence et de la dysurie, ainsi que leur impact sur la qualité de vie, aide à distinguer une IU symptomatique d’une bactériurie asymptomatique [6, 17] ou d’une vessie hypo-compliante/hyperactive. L’intégration des symptômes rapportés par le patient est primordiale pour discriminer une étiologie infectieuse d’une étiologie fonctionnelle. Parallèlement, la mesure du résidu post-mictionnel (RPM) est une composante clé du bilan urologique [20].
En général, un bilan urologique approfondi n’est généralement pas recommandé de manière systématique pour les IUR, car moins de 1,5 % des femmes présentant des IUR présentent des anomalies significatives des voies urinaires ou d’autres maladies pelviennes graves [10]. Il est cependant indiqué dans des cas spécifiques, tels qu’une suspicion d’anomalie anatomique ou fonctionnelle, des antécédents de pose de bandelette sous-urétrale, la suspicion de malignité, ou la persistance des symptômes malgré le traitement [15]. Chez les hommes âgés présentant des IUR, une débimétrie et des investigations radiologiques ou endoscopiques sont importantes pour exclure des causes sous-jacentes graves comme une néoplasie ou l’hypertrophie bénigne de la prostate (HPB) [19]. L’imagerie peut être envisagée afin de dépister des complications telles que la présence de calculs surinfectés, des abcès ou une pyélonéphrite emphysémateuse [4, 15]. Finalement, la cystoscopie n’est pas une pratique de routine [15], mais elle peut être considérée dans certains cas, par exemple chez les femmes atteintes d’une inflammation chronique de la muqueuse du trigone, pour laquelle la cautérisation peut améliorer les IUR [10].
Les présentations cliniques souvent plus atypiques [5, 22, 23, 27] (état confusionnel aiguë, léthargie, péjoration de l’incontinence ou incontinence nouvelle), chez la personne institutionnalisée. L’absence de critères cliniques bien défini pour le diagnostic de IU dans cette population, et peut entrainer des retards diagnostiques ainsi que des traitements antibiotiques sous-optimaux ou inutiles (observées dans 64,6 % des cas) [30].
Impact sur la qualité de vie
Les IUR ont des conséquences particulièrement graves et complexes chez les personnes âgées institutionnalisées et la présence de cathéters urinaires à demeure est un facteur de risque majeur, constant, d’IUR, augmentant la morbidité et la mortalité [5, 22, 27]. L’impact sur la qualité de vie des personnes institutionnalisées due à l’IU compliquée se traduit par des complications systémiques nécessitant une accumulation de séjours hospitaliers. Ce phénomène induisant un coût économique et une détérioration fonctionnelle.
Pour les personnes âgées non institutionnalisées, les IUR ont aussi des conséquences négatives significatives sur un large éventail de domaines de la QoL, affectant le bien-être personnel, social et sexuel, ainsi que l’interaction avec les activités quotidiennes et le travail [1, 11, 16, 19]. Elles provoquent un fardeau psychosocial considérable (anxiété et isolement) liés à la peur constante de nouveaux symptômes ou de l’aggravation de ceux existants (Fig. 1; [1, 31]).
Évaluation de la qualité de vie
L’évaluation de la qualité de vie (QoL) est une composante essentielle de la prise en charge des IU, étant donné leur impact significatif sur le bien-être des patients [1, 17]. Plusieurs outils standardisés sont utilisés pour quantifier cet impact, notamment le Short Form 36 (SF-36) et l’EuroQol 5‑Dimension (EQ-5D) (Fig. 2).
Le SF-36, ou « 36-Item Short Form Survey » est un outil d’évaluation standardisé et largement utilisé pour évaluer la QoL chez les femmes souffrant d’IU [11, 17, 32, 33]. Il mesure huit domaines de la QoL, incluant l’auto-évaluation de la santé générale, la santé mentale, la fonction physique et sociale, les douleurs corporelles, la vitalité, et les limitations liées à l’état physique et émotionnel [11]. Des scores plus élevés sur le SF-36 indiquent un meilleur état de santé [17]. Des études ont montré que les patients atteints d’IUR ont des scores de QoL significativement plus bas dans plusieurs domaines du SF-36 [11, 17]. Par exemple, un essai a révélé que les femmes recevant le vaccin sublingual MV140 pour les IUR pendant trois ou six mois ont connu une amélioration significative des scores totaux, généraux et physiques du SF-36, la fonction sociale étant la seule à ne pas être impactée [17]. De même, la prophylaxie aux canneberges a été associées à une légère amélioration de la QoL mesurée par le SF-36 [32], et un traitement par médecine chinoise a montré des augmentations significatives des scores SF-36 [11]. Chez les femmes post-ménopausées traitées par ospemifène, les scores SF-36 ont également connu une amélioration statistiquement significative, passant de 52,86 à 83,43 [33].
L’EQ-5D est un autre outil couramment utilisé pour évaluer la QoL, explorant cinq dimensions : la mobilité, les soins personnels, les activités habituelles, la douleur/inconfort et l’anxiété/dépression [20, 26]. Un score d’indice de 1 sur l’EQ-5D indique une santé impeccable [26]. Les patients souffrant d’IUR présentent généralement des scores d’indice EQ-5D inférieurs [26]. Des thérapies telles que les instillations intra vésicales de sulfate de chondroïtine (CS) ont démontré une augmentation significative des scores de QoL mesurés par l’EQ-5D, contrairement aux antibiotiques à faible dose à long terme seuls qui n’ont montré d’amélioration significative [20].
Au-delà de ces outils génériques, des questionnaires spécifiques ont été développés pour saisir l’expérience unique des patients atteints d’IUR. Le Récurrent UTI Impact Questionnaire (RUTIIQ), par exemple, est une mesure novatrice conçue pour évaluer l’impact psychosocial des IUR, couvrant le bien-être personnel, social, l’interaction avec le travail et les activités, la satisfaction du patient et le bien-être sexuel [19]. De même le « Récurrent Urinary tract infection Health and Functional Impact Questionnaire » (RUHFI-Q) a été conçu spécifiquement pour évaluer la QoL chez les femmes pré-ménopausées, dans le but de standardiser l’évaluation de l’impact des IUR. Il aborde des dimensions telles que la fréquence des infections, la durée des symptômes, ainsi que leur impact sur les relations interpersonnelles et le bien-être psychologique [16]. Le questionnaire « Urinary Tract Infection Symptômes Assessment » (UTISA) est également utilisé pour mesurer la gravité des symptômes liés aux IUR et leur impact sur la QoL [33].
La situation est plus complexe pour les personnes âgées institutionnalisées. Dans cette population, les IUR ont un impact significatif sur la QoL, se manifestant souvent par des présentations cliniques atypiques [6, 22, 27]. Le déclin cognitif fréquent, rend l’approche plus complexe. La détérioration fonctionnelle et les complications systémiques sont les critères d’évaluation les plus pertinents.
Approches thérapeutiques et préventives
A. Stratégies épargnant les antibiotiques
Face à la nécessité de réduire l’utilisation des antibiotiques, des alternatives sont explorées pour la prévention et le contrôle des IUR (Tab. 1; [5, 9, 11, 12, 15, 34]). La première approche repose sur des modifications comportementales et d’hygiène, bien que les preuves scientifiques soient limitées [14, 34, 35]. Celles-ci incluent une hydratation suffisante avec une production et fréquence urinaire adéquate, l’essuyage de l’avant vers l’arrière après la défécation [9, 12, 14, 35] et de bonnes habitudes d’hygiène [9, 12].
Tab. 1
Récapitulatif des stratégies épargnant les antibiotiques
Modifications comportementales et hygiéniques (niveau d’épreuve scientifique faible)
Hydratation suffisante (> 1,5 L/jour)
Miction régulière et après chaque rapport sexuel
Essuyage de l’avant vers l’arrière après la défécation
Bonnes habitudes d’hygiène
Éviter de porter des sous-vêtements synthétiques serrés
Substitution hormonale par voie vaginale
Femmes post-ménopausées :
Œstrogènes vaginaux (ovestin 0,5 mg 1x/jour pendant 3 semaines)
Prudence en cas d’antécédents de cancer du col de l’utérus, carcinome mammaire, endométriose
Prophylaxie immunitaire
Uro-vaxom-OM-89 : contient des fractions immunostimulantes hyophilisées de 18 souches d’E.coli
MV140 : combinaison inactivée de quatre bactéries majeures connues pour causer des IUR
E.coli, K.pneumoniae, E. faecalis, P.Vulgaris
Voie sublinguale 1x/jour pendant 3 mois.
Probiotiques à base de Lactobacillus
Option complémentaire
Canneberge
Efficacité faible et limitée
D‑mannose
Diminution des récidives avec un niveau de preuve modéré
Instillations intra-vésicale
Acide hyaluronique + chondroïtine
Envisager lorsque d’autres approches préventives n’ont pas abouti
Irrigation vésicale
Rinçage de cathéters urinaires avec une solution stérile, sérum physiologique
Preuves cliniques limitées
Chez les femmes post-ménopausées, l’application locale d’œstrogènes vaginaux permet de rétablir une flore vaginale protectrice en augmentant la présence de lactobacilles, réduisant ainsi la fréquence des récidives d’infections urinaires. Cette stratégie est supportée par plusieurs essais cliniques et méta-analyses, et considérée comme une des options de première ligne.
La prophylaxie immunitaire, notamment via des vaccins ou immunostimulants comme le MV140 administré par voie sublinguale, a montré des résultats prometteurs. Des études récentes [17] indiquent une réduction significative des épisodes infectieux, ce qui oriente l’EAU à recommander cette option avant d’envisager une prophylaxie antibiotique.
Les probiotiques à base de Lactobacillus visent à restaurer l’équilibre de la flore urogénitale pour empêcher l’adhésion des bactéries pathogènes. Les revues systématiques s’accordent à reconnaître une efficacité modérée mais positive, et malgré la variabilité des souches et des doses, ces produits peuvent être proposés comme option complémentaire.
L’efficacité des produits à base de canneberge (cranberry) contenant des proanthocyanidines qui inhibent l’adhérence bactérienne [33] est jugée faible ou limitée [5, 8, 12, 36‐38]. Des études récentes n’ont pas permis d’identifier de valeur protectrice significative [11]. Cependant, une étude a montré qu’une supplémentation en extrait de canneberge hautement standardisé réduisait la récurrence des IU chez les femmes diabétiques post-ménopausées [39].
Le D‑mannose, sucre simple ingéré oralement, agit en bloquant la fixation des bactéries, notamment E.coli, à la paroi vésicale. Les méta-analyses récentes montrent une diminution des récidives avec un niveau de preuve modéré, ce qui en fait une solution intéressante relativement bien tolérée [40].
Les instillations intra-vésicale de glycosaminoglycanes (acide hyaluronique + chondroïtine) sont destinées à restaurer la barrière protectrice de la muqueuse vésicale. Plusieurs essais comparatifs et revues suggèrent une réduction des récidives chez les personnes traitées, faisant de cette approche une option d’appoint pertinente [40].
Le rinçage de cathéters urinaires, ou irrigation vésicale, vise à limiter la colonisation bactérienne et la formation de biofilms sur le matériel en instillant régulièrement une solution stérile telle que du sérum physiologique dans la vessie. Toutefois les preuves cliniques concernant son efficacité restent limitées et hétérogènes. Les recommandations actuelles, notamment celles de l’EAU, ne soutiennent pas l’irrigation de routine chez tous les patients sondés, mais celle-ci pourrait être envisagée de manière individualisée, notamment chez les patients à haut risque d’infections récidivantes ou en cas d’obstruction fréquente du cathéter.
La gestion de l’incontinence urinaire constitue une approche indirecte mais fondamentale, en particulier chez les personnes âgées ou institutionnalisées. Les fuites urinaires fréquentes entraînent souvent un recours accru aux protections absorbantes, dont l’usage peut perturber la flore cutanée et favoriser les infections. La rééducation périnéale, les mesures comportementales mentionnées auparavant, l’utilisation d’anticholinergiques ou de dispositifs adaptés (pessaires, sondes temporaires en auto-vidange) peuvent améliorer la continence et, par conséquent, réduire la fréquence des infections urinaires. Une prise en charge ciblée de l’incontinence permet donc non seulement d’améliorer la qualité de vie, mais aussi de diminuer un facteur de risque souvent sous-estimé dans la prévention des infections urinaires.
B. Approches par antibiothérapie prophylactique
L’antibiothérapie est indiquée pour les IU symptomatiques, mais pas pour la bactériurie asymptomatique (en dehors de la femme enceinte ou avant geste urologique), cette dernière pouvant même être protectrice contre les IU symptomatiques [5, 6, 12].
La prophylaxie antibiotique continue à faible dose (Tab. 2) est une stratégie principale pour la prévention des IUR [21]. Elle s’est avérée efficace pour réduire le risque de récidive clinique des IU et la prescription d’antibiotiques pour les épisodes aigus [5‐7, 34, 35, 37, 38]. Une méta-analyse de la littérature a montré que les antibiotiques à long terme réduisaient le risque de récidive des IU de 24 % chez les femmes postménopausées [37]. Les régimes prophylactiques incluent la fosfomycine trométamol, la nitrofurantoïne, le triméthoprime/sulfaméthoxazole (TMP-SMX), la céfalexine ou le céfaclor [5‐7, 21, 34].
Tab. 2
Prophylaxie antibiotique à faible dose [41]
Céfaclor
250 mg 1x/jour
Céfalexine
125–250 mg 1x/jour
Nitrofurantoïne
50–100 mg 1x/jour
Trimethoprim-sufalmthoxazole (TMP/SMX)
40/200 mg 1x/jour
Fosfomycine trométamol
3g aux 10 jours
Toutefois, l’utilisation généralisée d’antibiotiques a contribué à une augmentation de la résistance aux antibiotiques [8]. Une étude a montré que 90 % des isolats d’Escherichia coli urinaires et fécaux étaient résistants au TMP-SMX après six mois de prophylaxie [37]. Des effets secondaires sont également associés aux antibiotiques. La nitrofurantoïne, par exemple, peut entraîner une toxicité pulmonaire, une hépatotoxicité et une neuropathie périphérique, en particulier en cas d’utilisation à long terme. Les fluoroquinolones sont associées à des effets secondaires potentiellement permanents affectant les muscles, les tendons ou les articulations. De plus, ils jouent un rôle important à la promotion de la résistance microbienne, et de ce fait leur usage dans cette indication n’est plus recommandée [42]. Chez les personnes âgées, il existe un risque accru d’hypokaliémie avec les antibiotiques contenant du triméthoprime, en particulier s’ils sont co-prescrits avec des inhibiteurs du système rénine-angiotensine.
Finalement, les traitements à la demande (Self-start therapy) est une stratégie qui implique que les femmes gardent une réserve d’antibiotiques à domicile et commencent le traitement dès l’apparition de symptômes suggérant une IU. Cela peut diminuer l’utilisation globale d’antibiotiques et améliorer la commodité pour la patiente. Des études ont montré des taux de guérison satisfaisants avec l’auto-diagnostique précis.
Conclusion
Les infections urinaires récurrentes (IUR) affectent de manière significative la qualité de vie des personnes âgées, imposant un fardeau considérable tant aux individus qu’aux systèmes de santé. Les présentations cliniques souvent atypiques, la présence de comorbidités multiples et l’augmentation de la résistance aux antibiotiques compliquent le diagnostic et la prise en charge de ces infections.
L’impact psychologique et social des symptômes urinaires est souvent sous-estimé avec une anxiété marquée liée à l’incompréhension de ces manifestations, à la crainte de récidives ou à l’incertitude face à un diagnostic parfois flou, ce qui peut altérer profondément la qualité de vie et renforcer le sentiment de vulnérabilité.
Il est donc essentiel d’adopter une approche globale, allant au-delà du simple traitement infectieux. Cela implique de prendre en compte les facteurs de risque spécifiques liés à l’âge, les présentations cliniques atypiques, ainsi que les répercussions émotionnelles et relationnelles des IUR sur les patients. L’intérêt d’une approche personnalisée et multidisciplinaire est donc primordial, avec une priorisation des stratégies épargnant les antibiotiques, l’optimisation de l’usage des antibiotiques, une communication adaptée et une prise de décision partagée avec les patients et leur entourage. L’objectif final est de briser le cycle des IUR et d’améliorer durablement la qualité de vie des personnes âgées.
