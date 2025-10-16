L’impact des infections urinaires locales récurrentes sur la qualité de vie des patient(e)s âgé(e)s

La présence de bactéries dans les urines est très fréquente chez les personnes âgé(e)s, couvrant un éventail de conditions allant de la bactériurie asymptomatique à la cystite simple, jusqu’au sepsis. Les cystites récurrentes, définies comme au moins deux épisodes symptomatiques en six mois ou trois en un an, sont un problème de santé majeur, particulièrement chez les femmes et les personnes âgées. La prise en charge urologique est cruciale et nécessite des examens spécifiques.

Cette revue narrative de la littérature scientifique, réalisée principalement sur la base de données PubMed, vise à explorer l’impact des cystites récurrentes chez les personnes âgées, soulignant les défis diagnostiques et les conséquences cliniques et psychosociales pour amener à une meilleure prise en charge.

L’impact sur la qualité de vie (QoL) des patient(e)s âgé(e)s est significatif et représente une charge sociale, hospitalière et économique considérable. Les conséquences varient selon le lieu de résidence. Les personnes âgées institutionnalisées présentent davantage de complications et de formes atypiques, tandis que les patients ambulatoires rapportent une détérioration marquée de leur qualité de vie. Plus de 60 % souffrent d’anxiété ou de dépression et 90 % subissent un impact sur leur QoL. Celle-ci est évaluée par des outils standardisés comme le « 36-Item Short Form Survey » (SF-36), le Recurrent UTI Impact Questionnaire (RUTIIQ), ou encore l’EuroQol 5‑Dimension (EQ-5D), utile dans la prise en charge. Ces derniers prennent en compte l’aspect social, la santé générale, la fonction physiologique et mentale et bien d’autres domaines.

Face à la nécessité de réduire l’utilisation d’antibiotique, des alternatives les épargnant, associées à des modifications comportementales, sont essentielles pour la prévention et le contrôle des IURs. Celles-ci reposent sur des stratégies variées, incluant l’optimisation des mesures hygiéno-diététiques, la thérapie oestrogénique vaginale chez les femmes, l’usage de complément alimentaires, d’immunomodulateurs et de vaccins, ainsi que la gestion proactive de l’incontinence et des cathéters urinaires.