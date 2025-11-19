Zum Inhalt
Pädiatrie & Pädologie

Kuhmilchallergie im Säuglingsalter

Unterschiedliche Formen und neue Therapieoptionen

  • 18.11.2025
  • Originalien
Verfasst von
Lisa Obermüller, BSc
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie

Zusammenfassung

Die Kuhmilchallergie tritt im Säuglingsalter häufig auf, hat jedoch eine gute Prognose in Bezug auf Toleranzentwicklung. Man unterscheidet zwischen IgE-vermittelter sowie nicht IgE-vermittelter Kuhmilchallergie und Mischformen. Die individuelle Ernährungstherapie ist bei allen Formen der Kuhmilchallergie von großer Bedeutung. Allergieauslösende Kuhmilchprodukte sollen gemieden werden, während verträgliche Zubereitungsformen zum Toleranzerhalt regelmäßig verzehrt werden sollen. Um ein adäquates Wachstum und Gedeihen zu gewährleisten, ist altersentsprechend eine bedarfsgerechte Ernährung sicherzustellen. Hierzu sind im ersten Lebensjahr neben Muttermilch therapeutische Spezialnahrungen die erste Wahl.
