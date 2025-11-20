KI deckt Plaqueprofile auf

Trotz gleichem Plaquevolumen haben Frauen ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse als Männer – wie eine KI-gestützte CT-Analyse zeigt.

„Geschlechtsspezifische Unterschiede im atherosklerotischen Plaqueprofil sind aufgrund der hormonellen Unterschiede zwar bekannt, die Datenlage zu deren Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Risiko war bislang jedoch begrenzt“, sagt Prof. Dr. Gudrun Feuchtner, die an der Innsbrucker Univ.-Klinik für Radiologie Expertin für kardiovaskuläre CT-Bildgebung ist. In einer globalen multizentrischen Registerstudie CONFIRM2 wird gegenwärtig untersucht, welche atherosklerotischen Plaque-Merkmale mittels Artificial Intelligence-gestützer quantiativer Bildanalyse von CT- Datensätzen (AI-QCT) mit schweren kardiovaskulären Ereignissen (MACE) assoziiert sind und welche Erkenntnisse sich daraus für Prävention und Therapie der KHK ergeben. In diesem Studienregister leitete Gudrun Feuchtner eine der ersten Subanalysen, welche die Frage beantworten sollte, ob geschlechtsspezifische Unterschiede in AI-QCT-Merkmalen bestehen und welche Effekte sich auf kardiovaskuläre Endpunkte hinsichtlich Risikostratifizierung ergeben (https://doi. org/10. 1161/CIRCIMAGING.125.018235). Dabei wurde erstmalig eine kommerziell in den USA verfügbare KI-unterstützte Bildanalyse eingesetzt.

Insgesamt wurden die Daten von 3.551 symptomatischen Patienten mit einem durchschnittlichen Alter von 59 ± 12 Jahren analysiert, darunter 49,5 % Frauen. Während einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 4,8 ± 2,2 Jahren traten bei 3,2 % der Frauen und 6,1 % der Männer schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse auf.



In der Studie wurden unterschiedliche Atherosklerosekomponenten (nicht-kalzifizierter Plaque, Kalkplaque und Hochrisikoplaque sowie das prozentuale Atheromvolumen) mittels AI-QCT sowie das Gesamtplaquevolumen vermessen. Es zeigte sich eine deutlich höhere Treffsicherheit (bis zu knapp 80 %), wenn traditionelle Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes, Übergewicht und Bewegungsmangel mit AI-QCT-Plaquekomponenten kombiniert werden. „Im Vergleich zu Männern zeigten Frauen bei identem Plaquevolumen ein höheres Risiko für MACE. Interessanterweise stieg ab einem spezifischen nicht-kalzifizierten Plaquevolumen-Anteil das Risiko für Frauen exponentiell, während bei Männern ein kontinuierlicher Anstieg verzeichnet wurde. Dies sollte auch bei Therapieentscheidungen berücksichtigt werden“, sagt Feuchtner. Die Studie liefert daher wichtige Grundlagen zur zukünftigen klinischen Anwendung der AI-QCT. „Ab welchem Plaquevolumen welche Therapie am effektivsten ist, ist Thema weiterer Studien. Nicht-kalzifizierte und Hochrisikoplaques sprechen auf gezielte Therapien wie Lipidsenker hervorragend an. Sie können im Volumen reduziert und stabilisiert werden“, so Feuchtner.



Verbesserte Risikostratifizierung

Zudem wurde in die Studie eine KI-gesteuerte Plattform anhand von 16 prognostischen Merkmalen eingesetzt. „Diese webbasierte Software quantifiziert innerhalb weniger Minuten einen gesamten dreidimensionalen CT-Datensatz hinsichtlich Schweregrad der Koronargefäßstenosen und atherosklerotischem Plaquevolumen und dessen Zusammensetzung. Somit können nicht nur Kalkplaques, sondern auch nicht-kalzifizierte Plaques oder lipidreiche Hochrisikoplaques (HRP) quantifiziert werden. Letztere stellen aufgrund der Plaquerupturgefahr das höchste Risiko für einen Myokardinfarkt dar. In der klinischen Praxis wird derzeit die standardisierte Befundung für die Patienten mittels visueller und semiquantativer Beurteilung der Koronargefäße durchgeführt. Mittels der AI-QCT wäre nun eine viel schnellere und noch präzisere Befundung möglich – einschließlich kardiovaskulärer Risikostratifizierung, welche letztlich in weiterführende Therapieentscheidungen und verstärkte präventive Maßnahmen münden sollte.

Die Innsbrucker Universitätsklinik für Radiologie ist seit Juli 2025 eines von wenigen Zentren in Europa, die über ein neues Photon-Counting-CT verfügt. Mittels neuartiger Detektor-Technologie ist nun eine spektrale Bildgebung und in höchster Auflösung möglich, um kleinste Strukturen wie koronare Plaques noch genauer zu analysieren. „Weiters können auch koronare Stents besser dargestellt werden, und Patienten profitieren von geringerer Kontrastmitteldosis und Strahlenexposition“, sagt Feuchtner.



Quelle: Pressemeldung der Med Uni Innsbruck vom 19.08.2025