Künstliche Intelligenz in der Frakturerkennung

Hype oder klinische Realität? Künstliche Intelligenz (KI) hat in zahlreichen Bereichen der Wirtschaft bereits einen festen Platz gefunden und Arbeitsprozesse grundlegend verändert. Im Gesundheitswesen steht diese Entwicklung jedoch vielerorts noch am Anfang. Zwar wird auch hier intensiv an KI-basierten Anwendungen geforscht, der breite klinische Einsatz ist jedoch in vielen Bereichen noch begrenzt. 1 ]. Der Fortschritt in diesem Bereich hat einen einfachen Grund: Bilddaten liegen in großer Zahl vor, werden routinemäßig digital archiviert und sind häufig bereits mit diagnostischen Referenzen verknüpft. Diese Kombination aus standardisierten Datensätzen und zugehörigen Befunden schafft günstige Voraussetzungen für das Training datengetriebener Modelle [ 2 ]. Innerhalb der Medizin nimmt die Bildanalyse dabei eine besondere Stellung ein. Sie zählt zu den am weitesten entwickelten und praktisch relevantesten Anwendungsfeldern künstlicher Intelligenz. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der Analyse histologischer Schnitte über die Auswertung ophthalmologischer Bildgebung bis hin zur Interpretation radiologischer Untersuchungen []. Der Fortschritt in diesem Bereich hat einen einfachen Grund: Bilddaten liegen in großer Zahl vor, werden routinemäßig digital archiviert und sind häufig bereits mit diagnostischen Referenzen verknüpft. Diese Kombination aus standardisierten Datensätzen und zugehörigen Befunden schafft günstige Voraussetzungen für das Training datengetriebener Modelle []. Anzeige Während KI-Anwendungen in anderen Bereichen der Medizin – etwa bei der Analyse klinischer Freitexte, bei Prognosemodellen oder bei komplexen Entscheidungsunterstützungssystemen – vielfach noch in frühen Implementierungsphasen stehen, ist die medizinische Bildanalyse in einzelnen Bereichen bereits klinisch angekommen. Beispiele reichen von der automatisierten Analyse von Thoraxröntgenbildern über die Optimierung der MR-Bildgebung bis zur Detektion intrakranieller Blutungen in der CT. 3 ]. Auch im Bereich der Frakturerkennung auf konventionellen Röntgenbildern hat sich die Entwicklung in den letzten Jahren deutlich beschleunigt. Inzwischen sind mehrere kommerziell erhältliche Systeme verfügbar, die über eine CE-Kennzeichnung verfügen und zum Teil nicht nur Frakturen, sondern auch Gelenkergüsse, Luxationen oder knöcherne Läsionen adressieren []. Konkrete Anwendungsfälle finden sich bereits in verschiedenen Versorgungssettings: In der Notaufnahme können KI-Systeme beispielsweise zur schnellen Triage eingesetzt werden, indem sie auffällige Röntgenbilder priorisieren und so eine raschere ärztliche Beurteilung ermöglichen. In der Radiologie unterstützen sie bei der Befundung, etwa durch Markierung potenzieller Frakturen oder als „zweite Meinung“ zur Reduktion von Übersehfehlern. Auch im niedergelassenen Bereich, etwa in orthopädischen oder allgemeinmedizinischen Praxen, können solche Systeme helfen, unklare Befunde besser einzuordnen und Entscheidungen über Überweisungen oder weiterführende Bildgebung zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund stellt sich eine zentrale Frage: Führt der Einsatz künstlicher Intelligenz tatsächlich zu einer Verbesserung der Patientenversorgung – oder optimiert er in erster Linie diagnostische Kennzahlen wie Sensitivität und Spezifität? Anzeige

Von Pixeln zu Wahrscheinlichkeiten Um die Möglichkeiten und Grenzen KI-basierter Systeme in der Frakturerkennung zu verstehen, lohnt sich ein kurzer Blick auf ihre grundlegende Funktionsweise. Moderne Anwendungen der medizinischen Bildanalyse basieren überwiegend auf neuronalen Netzen, häufig in Form sog. Convolutional Neural Networks (CNN). Diese Modelle werden mit großen Datensätzen trainiert, die aus medizinischen Bildern und den zugehörigen Diagnosen bestehen. Im Verlauf des Trainings lernt das System statistische Muster zu erkennen, die mit bestimmten Befunden – etwa dem Vorliegen einer Fraktur – assoziiert sind. 4 ]. Ein entscheidender Faktor für die Leistungsfähigkeit solcher Systeme ist die Qualität der zugrunde liegenden Trainingsdaten. In diesem Zusammenhang gilt unverändert das Prinzip „Garbage in – garbage out“: Sind Trainingsdaten fehlerhaft, unvollständig oder systematisch verzerrt, kann auch ein technisch komplexes Modell keine verlässlichen Ergebnisse liefern. Neben der Datenmenge ist daher insbesondere die Qualität der Annotationen, also der korrekten Zuordnung von Bild und Diagnose, von zentraler Bedeutung []. Wichtig ist dabei ein grundlegender Unterschied zur menschlichen Befundung: Eine KI „erkennt“ keine Fraktur im semantischen Sinn. Für den Algorithmus besteht ein Röntgenbild zunächst aus einer Vielzahl einzelner Pixel. Jeder dieser Pixel besitzt numerische Eigenschaften, etwa einen Grauwert und eine räumliche Position innerhalb des Bildrasters. Diese Informationen werden in mathematische Repräsentationen überführt und in zahlreichen Rechenschritten verarbeitet. Auf dieser Grundlage identifiziert das Modell statistische Muster und berechnet letztlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Fraktur vorliegt. Das Ergebnis einer KI-Analyse ist daher in der Regel keine eindeutige Diagnose, sondern eine statistische Wahrscheinlichkeitseinschätzung. Viele Systeme klassifizieren Bilder beispielsweise in Kategorien wie „Fraktur unwahrscheinlich“, „unklar“ oder „Fraktur wahrscheinlich“, wobei die Kategorien und die zugrunde liegenden Schwellenwerte je nach Hersteller variieren können. 5 ]. Diese Kombination kann dazu führen, dass KI-Systeme in dieser Population weniger robuste Ergebnisse liefern. Eine zusätzliche Herausforderung ergibt sich aus der Zusammensetzung der Trainingsdatensätze. Bestimmte Patientengruppen oder seltene Frakturformen können darin unterrepräsentiert sein, was die Leistungsfähigkeit der Modelle in diesen Situationen einschränken kann. Besonders relevant ist dies im pädiatrischen Bereich. Das wachsende Skelett weist eine hohe anatomische Variabilität auf, während zugleich im Vergleich zu erwachsenen Patienten deutlich weniger Bilddaten verfügbar sind []. Diese Kombination kann dazu führen, dass KI-Systeme in dieser Population weniger robuste Ergebnisse liefern. Diese technischen Grundlagen erklären, warum viele KI-Systeme in diagnostischen Studien hohe Sensitivitäten erreichen können. Ob sich diese Leistungsfähigkeit jedoch auch in einer tatsächlichen Verbesserung der klinischen Versorgung widerspiegelt, ist Gegenstand der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion.

Was zeigt die aktuelle Studienlage? Die wissenschaftliche Literatur zur KI-gestützten Frakturerkennung ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Der Großteil der publizierten Studien untersucht die diagnostische Leistungsfähigkeit solcher Systeme anhand klassischer Kennzahlen der Diagnostik, insbesondere Sensitivität, Spezifität und Gesamtgenauigkeit. Häufig erfolgt dabei ein Vergleich der algorithmischen Befundung mit der diagnostischen Leistung von Radiologen oder klinisch tätigen Ärzten. 3 ] fasste die diagnostische Genauigkeit kommerzieller KI-Systeme zur Frakturerkennung auf konventionellen Röntgenbildern zusammen. Insgesamt wurden 17 diagnostische Genauigkeitsstudien eingeschlossen, die zusammen knapp 39.000 Röntgenaufnahmen mit über 8000 nachgewiesenen Frakturen analysierten. Die Ergebnisse zeigen insgesamt eine hohe diagnostische Leistungsfähigkeit der untersuchten Systeme. In vielen anatomischen Regionen lagen die Sensitivitäten der KI-Modelle über 90 %, während sich die Spezifität meist im Bereich zwischen etwa 80 % und 90 % bewegte [ 6 ]. Lediglich bei Rippen- und Wirbelsäulenfrakturen zeigte sich eine geringere diagnostische Genauigkeit, was die Bedeutung anatomiespezifischer Trainingsdatensätze unterstreicht. Auffällig war zudem, dass die höchste diagnostische Genauigkeit nicht durch KI-Systeme oder ärztliche Beurteilungen allein, sondern durch die Kombination beider Ansätze erreicht wurde. Eine aktuelle systematische Übersichtsarbeit mit Metaanalyse von Husarek et al. [] fasste die diagnostische Genauigkeit kommerzieller KI-Systeme zur Frakturerkennung auf konventionellen Röntgenbildern zusammen. Insgesamt wurden 17 diagnostische Genauigkeitsstudien eingeschlossen, die zusammen knapp 39.000 Röntgenaufnahmen mit über 8000 nachgewiesenen Frakturen analysierten. Die Ergebnisse zeigen insgesamt eine hohe diagnostische Leistungsfähigkeit der untersuchten Systeme. In vielen anatomischen Regionen lagen die Sensitivitäten der KI-Modelle über 90 %, während sich die Spezifität meist im Bereich zwischen etwa 80 % und 90 % bewegte []. Lediglich bei Rippen- und Wirbelsäulenfrakturen zeigte sich eine geringere diagnostische Genauigkeit, was die Bedeutung anatomiespezifischer Trainingsdatensätze unterstreicht. Auffällig war zudem, dass die höchste diagnostische Genauigkeit nicht durch KI-Systeme oder ärztliche Beurteilungen allein, sondern durch die Kombination beider Ansätze erreicht wurde. Anzeige Ein genauerer Blick auf die verfügbare Literatur offenbart jedoch mehrere wesentliche Limitationen. Ein Großteil der publizierten Studien basiert auf retrospektiven Datensätzen. Die Modelle werden dabei auf bereits vorhandenen Bildarchiven getestet, die häufig selektierte Fallkollektive enthalten und nicht unbedingt den realen klinischen Bedingungen entsprechen. Insbesondere der Anteil negativer Untersuchungen – also Röntgenaufnahmen ohne Fraktur – ist in solchen Datensätzen oft geringer als im klinischen Alltag. Solche Studiendesigns erlauben zwar eine Bewertung der diagnostischen Testgenauigkeit, liefern jedoch nur begrenzte Aussagen darüber, wie sich der Einsatz von KI tatsächlich auf klinische Abläufe oder Patientenergebnisse auswirkt. 7 ]. Ein weiteres methodisches Problem besteht darin, dass viele Studien primär den Vergleich „KI versus Arzt“ untersuchen. In der klinischen Praxis wird KI jedoch in der Regel nicht als Ersatz für ärztliche Befundung eingesetzt, sondern als ergänzendes Werkzeug. Die entscheidende Fragestellung lautet daher nicht, ob ein Algorithmus ähnlich gut wie ein Arzt Frakturen erkennen kann, sondern ob die Kombination aus ärztlicher Expertise und KI zu einer Verbesserung der Versorgung führt – beispielsweise durch weniger übersehene Frakturen, schnellere Diagnosen oder effizientere diagnostische Abläufe []. 8 ]. Genau an dieser Stelle besteht derzeit eine der größten Forschungslücken. Während die diagnostische Testperformance zunehmend gut untersucht ist, liegen bislang nur wenige prospektive Studien vor, die den tatsächlichen klinischen Nutzen solcher Systeme unter Real-World-Bedingungen systematisch analysieren [].

Fehlende Schulung und Ausbildung Die Einführung neuer KI-Systeme in den klinischen Alltag erfolgt häufig erstaunlich unstrukturiert. In vielen Einrichtungen wird entsprechende Software implementiert, ohne dass eine systematische Schulung der Anwender vorgesehen ist. Dabei handelt es sich bei KI nicht lediglich um ein weiteres digitales Werkzeug, sondern um eine neue Form algorithmischer Entscheidungsunterstützung. Für einen verantwortungsvollen Einsatz ist daher ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise, der Stärken und auch der Limitationen solcher Systeme erforderlich. Anzeige 9 ]. Eine hilfreiche Analogie ist der Vergleich mit einem jungen Arzt in Ausbildung. Auch bei neuen Kolleginnen und Kollegen erfolgt die Zusammenarbeit zunächst unter genauer Beobachtung: Man versucht, ein Gefühl für diagnostische Fähigkeiten zu entwickeln, typische Fehlerquellen zu erkennen und Situationen zu identifizieren, in denen engere Supervision erforderlich ist. Ein ähnlicher Lernprozess ist auch im Umgang mit KI-Systemen sinnvoll. Klinische Anwender müssen zunächst Erfahrung damit sammeln, in welchen Situationen die algorithmische Einschätzung besonders zuverlässig ist und in welchen Fällen Vorsicht geboten bleibt. Rückmeldungen aus der klinischen Anwendung können darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung solcher Systeme leisten []. KI-basierte Frakturerkennung wird von erfahrenen Radiologen oder Unfallchirurgen nicht selten primär als Hilfsmittel für weniger erfahrene Kolleginnen und Kollegen eingeordnet. Diese Einschätzung greift jedoch möglicherweise zu kurz. Auch erfahrene Ärzte können von einer zusätzlichen algorithmischen Perspektive profitieren – insbesondere in Situationen mit hoher Arbeitsbelastung oder bei subtilen radiologischen Befunden. Ein besonders interessanter Aspekt wird in der aktuellen Diskussion häufig unterschätzt: der potenzielle Nutzen eines verlässlichen Frakturausschlusses. Während KI-Systeme überwiegend als Werkzeuge zur Frakturerkennung beworben werden, könnte ihr klinischer Mehrwert in bestimmten Situationen gerade darin liegen, eine Fraktur mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Ein solcher Ansatz könnte perspektivisch dazu beitragen, unnötige weiterführende Bildgebung – insbesondere CT-Untersuchungen – zu reduzieren, die Strahlenexposition für Patienten zu senken und diagnostische Ressourcen effizienter einzusetzen. Allerdings fehlen auch für diesen potenziellen Nutzen bislang robuste prospektive Studien, die den tatsächlichen Effekt auf klinische Entscheidungsprozesse und Versorgungsstrukturen systematisch untersuchen. Anzeige

Klinische Anwendung in der Praxis 10 ]. Die technische Integration von KI-Systemen erfolgt in der Regel über bestehende radiologische IT-Infrastrukturen. Die meisten kommerziellen Lösungen sind cloudbasiert und werden direkt in das radiologische Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (PACS) integriert []. Nach der Aufnahme werden die Röntgenbilder automatisiert anonymisiert und an einen externen Server übertragen, auf dem die eigentliche Analyse durch das KI-Modell erfolgt. Das Ergebnis der Auswertung – meist in Form einer Markierung möglicher Frakturlokalisationen sowie einer entsprechenden Wahrscheinlichkeitseinschätzung – wird anschließend wieder an das Krankenhausinformationssystem beziehungsweise das PACS zurückgesendet und steht dort für die weitere Befundung zur Verfügung. Dieses technische Vorgehen hat mehrere praktische Konsequenzen. Eine stabile Internetverbindung ist Voraussetzung für den Betrieb solcher Systeme. Zudem können analoge Bilder nicht analysiert werden, und auch extern eingebrachte Bilddateien lassen sich häufig nur dann auswerten, wenn sie korrekt in die radiologische IT-Infrastruktur integriert sind. In der klinischen Praxis kommen KI-Systeme inzwischen in unterschiedlichen Kontexten zum Einsatz. In Notaufnahmen können sie beispielsweise zur Priorisierung von Untersuchungen beitragen, indem potenziell auffällige Befunde frühzeitig identifiziert werden. Einige Systeme ermöglichen darüber hinaus automatische Benachrichtigungen oder visuelle Hervorhebungen im Bild, wenn eine Fraktur vermutet wird. In radiologischen Abteilungen werden KI-Lösungen häufig als Zweitleser eingesetzt oder zur Qualitätssicherung genutzt. Insbesondere in Situationen mit hoher Arbeitsbelastung, etwa während Nacht- und Wochenenddiensten, kann eine zusätzliche algorithmische Analyse dazu beitragen, potenziell relevante Befunde frühzeitig zu erkennen. Auch im niedergelassenen Bereich könnten solche Systeme künftig eine zunehmende Rolle spielen, etwa als Unterstützung bei der Ersteinschätzung von Verletzungen oder als Entscheidungshilfe für die Notwendigkeit einer weiterführenden Bildgebung oder Überweisung. Trotz dieser vielversprechenden Einsatzmöglichkeiten wirft der praktische Einsatz solcher Systeme neue Fragen auf – insbesondere hinsichtlich möglicher Fehlinterpretationen, algorithmischer Verzerrungen und der Verantwortung bei widersprüchlichen Befunden.

Grenzen, Risiken und systematische Verzerrungen Auf den ersten Blick erscheint das Konzept einer KI-gestützten Zweitmeinung in der radiologischen Diagnostik unkompliziert. In der klinischen Praxis können jedoch unterschiedliche und teilweise komplexe Konstellationen entstehen. So können sich Arzt und KI-System in ihrer Einschätzung über das Vorliegen einer Fraktur einig sein – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. In anderen Fällen können jedoch widersprüchliche Beurteilungen auftreten, etwa wenn eine Fraktur vom Arzt erkannt wird, vom Algorithmus jedoch nicht, oder umgekehrt. Solche Diskrepanzen werfen sowohl praktische als auch rechtliche Fragen auf. Solange sich beide Einschätzungen decken, entstehen in der Regel keine besonderen Herausforderungen. Komplexer wird die Situation jedoch, wenn die algorithmische Einschätzung von der ärztlichen Beurteilung abweicht. In solchen Fällen muss letztlich entschieden werden, welcher Einschätzung mehr Gewicht beigemessen wird. Unabhängig davon bleibt die rechtliche Verantwortung für die Diagnose jedoch immer beim behandelnden Arzt. KI-Systeme werden von Herstellern bewusst als Entscheidungsunterstützungssysteme positioniert und nicht als eigenständige Diagnosesysteme, um solche Haftungsfragen zu vermeiden. Ein weiterer diskutierter Aspekt betrifft mögliche Auswirkungen auf die medizinische Ausbildung. Kritiker befürchten, dass junge Ärzte durch den zunehmenden Einsatz von KI möglicherweise weniger intensiv lernen, radiologische Bilder eigenständig zu interpretieren. Ähnliche Diskussionen wurden bereits bei früheren technologischen Entwicklungen geführt, etwa bei der automatisierten EKG-Auswertung. Auch dort stellte sich die Frage, ob algorithmische Unterstützung langfristig zu einem Verlust diagnostischer Fähigkeiten führen könnte. Automation Bias eine wichtige Rolle [ 8 ]. Darunter versteht man die menschliche Tendenz, algorithmischen Empfehlungen ein übermäßiges Vertrauen entgegenzubringen, selbst wenn diese im Einzelfall fehlerhaft sein können. So kann es in der KI-gestützten Frakturerkennung beispielsweise dazu kommen, dass eine vom System übersehene, subtile Fraktur auch von Ärzte nicht erkannt wird, weil sie sich zu stark auf die negative KI-Einschätzung verlassen und diese nicht ausreichend hinterfragen. Darüber hinaus spielt das Phänomen des sogenannteneine wichtige Rolle []. Darunter versteht man die menschliche Tendenz, algorithmischen Empfehlungen ein übermäßiges Vertrauen entgegenzubringen, selbst wenn diese im Einzelfall fehlerhaft sein können. So kann es in der KI-gestützten Frakturerkennung beispielsweise dazu kommen, dass eine vom System übersehene, subtile Fraktur auch von Ärzte nicht erkannt wird, weil sie sich zu stark auf die negative KI-Einschätzung verlassen und diese nicht ausreichend hinterfragen. Schließlich sind auch regulatorische Aspekte zu berücksichtigen. Die CE-Kennzeichnung bestätigt zwar, dass ein Produkt definierte technische und regulatorische Anforderungen erfüllt. Sie stellt jedoch keinen Nachweis für einen tatsächlichen klinischen Nutzen dar. Für diesen sind weiterhin unabhängige, prospektive klinische Studien erforderlich. Diese Aspekte verdeutlichen, dass der Einsatz von KI in der Frakturerkennung nicht nur eine technische, sondern auch eine organisatorische, rechtliche und kulturelle Herausforderung darstellt. Gleichzeitig bietet gerade dieses Anwendungsfeld eine seltene Gelegenheit, grundlegende Erfahrungen im Umgang mit medizinischer KI zu sammeln.

Diskussion und Ausblick Die KI-gestützte Frakturerkennung hat sich innerhalb weniger Jahre von einer experimentellen Technologie zu einer realen klinischen Anwendung entwickelt. Innerhalb der medizinischen KI-Landschaft nimmt die Bildanalyse damit eine besondere Stellung ein. Sie stellt derzeit eines der am weitesten entwickelten und am besten untersuchten Anwendungsfelder künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen dar. Vor diesem Hintergrund kann die KI-gestützte Frakturerkennung als eine Art Pilotdisziplin betrachtet werden. Während viele andere KI-Anwendungen – etwa in der Analyse klinischer Dokumentation, in Prognosemodellen oder in komplexen Entscheidungsunterstützungssystemen – noch überwiegend in der Erprobungsphase sind, liegen für bildbasierte Verfahren bereits erste breitere praktische Erfahrungen vor. Die Entwicklungen in der Frakturerkennung könnten daher über ihr unmittelbares Anwendungsfeld hinaus Bedeutung gewinnen. Als eines der frühesten klinisch implementierten Einsatzgebiete medizinischer KI wird dieser Bereich voraussichtlich auch prägen, wie künstliche Intelligenz künftig in anderen Bereichen der Medizin eingeführt, bewertet und reguliert wird. Trotz dieser Entwicklung bleiben jedoch zentrale Fragen offen. Insbesondere fehlen bislang prospektive Studien, die systematisch untersuchen, welchen Einfluss KI-Systeme tatsächlich auf klinische Abläufe, diagnostische Entscheidungen und patientenrelevante Endpunkte, wie etwa diagnostische Genauigkeit, Zeit bis zur korrekten Therapie, Komplikationsraten, funktionelle Outcomes oder die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus, haben. Genau hier liegt eine der zentralen Aufgaben der kommenden Jahre: reale Anwendungsfälle zu evaluieren, Erfahrungen zu sammeln und diese strukturiert zu analysieren und zu teilen. Entscheidend wird dabei sein, den Fokus nicht ausschließlich auf technologische Möglichkeiten zu richten, sondern verstärkt auf klinische Evidenz. Mehr methodisch robuste Evaluationsstudien – und weniger technologische Versprechen – werden für die zukünftige Entwicklung maßgeblich sein.

Fazit für die Praxis KI muss verstanden werden, nicht nur installiert werden: Der Einsatz von KI in der Frakturerkennung erfordert mehr als die Implementierung einer Software – Ärzte müssen Funktionsweise, Stärken und Limitationen dieser algorithmischen Entscheidungsunterstützung verstehen, um sie verantwortungsvoll nutzen zu können.

KI ist kein Werkzeug nur für Anfänger: Auch erfahrene Radiologen und Unfallchirurgen können von einer zusätzlichen algorithmischen Perspektive profitieren – insbesondere bei subtilen Befunden oder unter hoher Arbeitsbelastung.

Gute Diagnostik bedeutet noch keinen klinischen Nutzen: Obwohl zahlreiche Studien eine hohe diagnostische Genauigkeit von KI-Systemen zeigen, fehlen bislang prospektive Studien, die den tatsächlichen Einfluss auf klinische Entscheidungen und patientenrelevante Endpunkte belegen.

Der größere Nutzen könnte im Frakturausschluss liegen: Ein verlässlicher algorithmischer Ausschluss von Frakturen könnte künftig dazu beitragen, unnötige CT-Untersuchungen zu vermeiden, Strahlenexposition zu reduzieren und diagnostische Ressourcen effizienter einzusetzen.

Frakturerkennung als Modellfall für KI in der Medizin: Als eines der am weitesten entwickelten Anwendungsfelder medizinischer KI wird die Frakturerkennung voraussichtlich maßgeblich prägen, wie künstliche Intelligenz künftig in anderen Bereichen der Medizin eingeführt, bewertet und reguliert wird.

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt M. Breitwieser, P. Marko, M. Breitwieser und M. Mitterer geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf