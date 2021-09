(Krebs)stammzellen in der Prostata

Zurück zum Zitat Choi N, Zhang B, Zhang L, Ittmann M, Xin L (2012) Adult murine prostate basal and luminal cells are self-sustained lineages that can both serve as targets for prostate cancer initiation. Cancer Cell 21:253–265. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​ccr.​2012.​01.​005 CrossRefPubMedPubMedCentral