Kreatinsupplementierung im Jugendalter

Die Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln im Sport hat weltweit zugenommen und betrifft zunehmend auch Jugendliche. Kreatin zählt zu den am besten untersuchten ergogenen Substanzen und wird sowohl im Leistungs- als auch im Freizeitsport häufig eingesetzt. Im Erwachsenenalter ist die Wirksamkeit von Kreatin zur Verbesserung von Kraft und hochintensiver Leistungsfähigkeit gut belegt. Im Jugendalter ist die Evidenz hingegen deutlich limitiert. Einzelne Studien und systematische Übersichtsarbeiten deuten auf mögliche Verbesserungen der anaeroben Leistungsfähigkeit hin, jedoch sind diese Effekte nicht konsistent und basieren auf kleinen Stichproben sowie heterogenen Studiendesigns. Robuste Langzeitdaten zur Sicherheit, insbesondere im Hinblick auf Wachstum und Entwicklung, liegen nicht vor. Die kurzfristige Anwendung erscheint bei gesunden Jugendlichen gut verträglich, wobei Nebenwirkungen meist mild sind. Insgesamt ist die Datenlage im Jugendalter unzureichend, sodass derzeit keine generelle Empfehlung zur Supplementierung im Jugendalter ausgesprochen werden kann und eine Anwendung nur unter ärztlicher Aufsicht sowie nach sorgfältiger individueller Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen sollte.