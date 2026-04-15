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Pädiatrie & Pädologie

Kreatinsupplementierung im Jugendalter

Evidenz, Sicherheit und klinische Einordnung

  • 14.04.2026
  • Originalien
Verfasst von
Dr. Ewald Pichler
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie

Zusammenfassung

Die Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln im Sport hat weltweit zugenommen und betrifft zunehmend auch Jugendliche. Kreatin zählt zu den am besten untersuchten ergogenen Substanzen und wird sowohl im Leistungs- als auch im Freizeitsport häufig eingesetzt. Im Erwachsenenalter ist die Wirksamkeit von Kreatin zur Verbesserung von Kraft und hochintensiver Leistungsfähigkeit gut belegt. Im Jugendalter ist die Evidenz hingegen deutlich limitiert. Einzelne Studien und systematische Übersichtsarbeiten deuten auf mögliche Verbesserungen der anaeroben Leistungsfähigkeit hin, jedoch sind diese Effekte nicht konsistent und basieren auf kleinen Stichproben sowie heterogenen Studiendesigns. Robuste Langzeitdaten zur Sicherheit, insbesondere im Hinblick auf Wachstum und Entwicklung, liegen nicht vor. Die kurzfristige Anwendung erscheint bei gesunden Jugendlichen gut verträglich, wobei Nebenwirkungen meist mild sind. Insgesamt ist die Datenlage im Jugendalter unzureichend, sodass derzeit keine generelle Empfehlung zur Supplementierung im Jugendalter ausgesprochen werden kann und eine Anwendung nur unter ärztlicher Aufsicht sowie nach sorgfältiger individueller Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen sollte.
Titel
Kreatinsupplementierung im Jugendalter
Evidenz, Sicherheit und klinische Einordnung
Verfasst von
Dr. Ewald Pichler
Publikationsdatum
14.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie
Print ISSN: 0030-9338
Elektronische ISSN: 1613-7558
DOI
https://doi.org/10.1007/s00608-026-01375-4
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