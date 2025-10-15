Konzept zur Klinischen Perspektiven Konferenz

Für die Erstellung des vor kurzem publizierten Papiershaben Vertreter:innen der AG Ethik gemeinsam mit an ethischen Fragestellungen interessierten Fachkolleg:innen intensiv gearbeitet. Dieser Übersichtsartikel fasst auszugsweise wesentliche Aussagen des Papiers zusammen und verweist in den Details auf die Langversion, die auch entsprechende Literaturverweise beinhaltet (Infobox).

Einleitung

Im klinischen Alltag sind wir mit einer zunehmenden Anzahl an multimorbiden Patient:innen konfrontiert (Patient:innen mit hoher Gebrechlichkeit, hohem Alter, fortgeschrittener Demenz, Komorbiditäten aller Art, nach einem schweren Polytrauma – viele mit einer Kombination aus Genanntem). Ein beträchtlicher Teil wird übertherapiert – teilweise aus Angst vor medikolegalen Konsequenzen, aber auch durch ärztliche Übermotivation, Nicht-Anerkennung der Endlichkeit des Seins, Versagensgefühle oder schlichtweg Ignoranz. Oft erscheint es einfacher und zunächst auch zeitsparender, medizinische Maßnahmen einzuleiten, als erklären zu müssen, warum sie nicht indiziert sind. Es gibt noch zu wenig ärztliches Bewusstsein dafür, dass Übertherapie – beginnend bei der Durchführung nicht oder nicht mehr indizierter Maßnahmen bis hin zu einer medizinischen Handlung gegen den Willen einer:eines Patient:in – eine Körperverletzung darstellt und damit eine strafbare Handlung ist.

Grundlage jeder medizinischen Entscheidungsfindung sollte ein individuell zu definierendes, realistisches Therapieziel sein, aus dem sich die Indikation für eine technisch machbare medizinische Behandlung ableiten lässt.

Das Konzept der Klinischen Perspektiven Konferenz (KPK) wurde von der AG Ethik in Anästhesie und Intensivmedizin der ÖGARI erstmals 2019 vorgestellt. KPK ist – vergleichbar mit dem im niedergelassenen Bereich etablierten Advance Care Planning (ACP) – ein Instrument zur vorausschauenden Versorgungsplanung mit Fokus auf den innerklinischen Bereich . ACP und KPK sind also gleichermaßen Instrumente, die es durch eine vorausschauende Planung des Behandlungspfades möglich machen, Menschen am Lebensende und/oder in Notfallsituationen gemäß ihren Wünschen und Wertvorstellungen zu behandeln, vor allem dann, wenn sie diese nicht mehr äußern können.

Die KPK ermöglicht es, den klinischen Behandlungspfad vor allem für Hochrisikopatient:innen in medizinischen Einrichtungen klarer zu planen und ein für die Patient:in nutzbringendes Therapiekonzept anzubieten bzw. rechtzeitig eine Therapiezieländerung (TZÄ) in Richtung Palliation zu treffen. Sind mehrere Behandler:innen in die Behandlung einer:eines schwer erkrankten Patient:in involviert, sollte bei Hochrisikopatient:innen dem Aufklärungsgespräch eine KPK zur Klärung der medizinisch möglichen Optionen vorausgehen. Dabei sollte im Rahmen einer multidisziplinären, ärztlichen Teambesprechung – auch in Abstimmung mit der Pflege und etwaigen anderen Disziplinen (z. B. Physiotherapie, Psychologie) – das individuelle und realistische Therapieziel für eine Patient:in medizinisch definiert werden. Aus den zunächst nebeneinanderstehenden Einzelindikationen der involvierten Fachdisziplinen soll eine gesamtmedizinische Indikation abgeleitet werden, in der festgelegt ist, welche der zur Verfügung stehenden, prinzipiell wirksamen Therapieoptionen abhängig vom individuellen Therapieziel und entsprechend dem Patient:innenwillen angeboten bzw. nicht mehr angeboten werden.

Im Rahmen einer KPK müssen vor allem auch bei Hochrisikopatient:innen das Komplikationsmanagement (Blutung, Kammerflimmern/Herzkreislaufstillstand, allergischer Schock, Graft-versus-Host-Reaktion mit Multiorgandysfunktionssyndrom (MODS), Aplasie mit MODS, etc.) und die damit verbundene TZÄ besprochen werden, damit später nicht erst beim eintretenden Notfall unter Zeitdruck entschieden werden muss. Denn dies stellt für die involvierten medizinischen Fachkräfte erfahrungsgemäß eine besondere Belastung dar und führt häufig durch ein falsch verstandenes „in dubio pro vita“ dazu, dass Entscheidungen getroffen werden, die keinem individuellen Therapieziel folgen und auch oft nicht den Wünschen einer gut aufgeklärten Patient:in entsprechen.

ACP und KPK können ohne klare, unmissverständliche und nachvollziehbare schriftliche Dokumentation nicht funktionieren