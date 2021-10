Kontrazeption bei sehr jungen Mädchen

Zurück zum Zitat Aoun J, Dines VA, Stovall DW, Mete M, Nelson CB, Gomez-Lobo V (2014) Effects of age, parity, and device type on complications and discontinuation of intrauterine devices. Obstet Gynecol 123(3):585–592. https://​doi.​org/​10.​1097/​AOG.​0000000000000144​ CrossRefPubMed