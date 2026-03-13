Konsensusempfehlungen zur Diagnose und Therapie der Hyperkaliämie der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie 2026

Die Hyperkaliämie ist eine im klinischen Alltag regelmäßig anzutreffende und bei bestimmten Patient:innenpopulationen häufige Elektrolytstörung. Die mit der Hyperkaliämie verbundene Symptomatik ist klinisch oft subtil, kann aber potenziell lebensbedrohlich sein. Aus diesem Grund sind bei einem hohen Verdachtsmoment eine rasche Diagnostik und adäquate Therapie zur Vermeidung von schweren Komplikationen unumgänglich. Das Wissen über Grundlagen, Entstehung und Management einer Hyperkaliämie ist für ein breites Spektrum an klinisch tätigen Ärzt:innen von hoher Bedeutung.

Eine Hyperkaliämie kann angelehnt an die Definition der) als ein Wert über dem oberen Referenzwert für die Kaliumkonzentration im Plasma oder Serum [S‑K] angesehen werden []. Der entsprechende Referenzwert für die [S‑K] kann von Labor zu Labor variieren, wird aber oft mit 3,5–5,0 mmol/l angegeben (für die Plasma-Kaliumkonzentration bei ca. 3,4–4,5 mmol/l) [].

Der Schweregrad einer Hyperkaliämie wird auf Basis einer Expertenempfehlung in 3 Stadien, von mild bis schwer eingeteilt []. Die Einteilung basiert einerseits auf der absoluten Höhe der [S‑K] und andererseits auf dem Vorliegen von Hyperkaliämie-assoziierten EKG-Veränderungen als Ausdruck einer schweren Gesundheitsgefährdung (Abb.; []).

Im klinischen Alltag ist ein Zusammentreffen dieser Risikofaktoren ein häufiges Szenario. Eine CKD (hier definiert als eGFR < 60 ml/min/1,73 m) besteht bei mehr als der Hälfte aller Patient:innen mit Herzinsuffizienz und/oder Diabetes. Diese Patient:innen erhalten häufig RAASi sowohl in Mono- als auch in Kombinationstherapien – und begünstigt durch interkurrente Erkrankungen treten dementsprechend häufig Hyperkaliämien auf [].

Aktuell gibt es kaum Daten zum biologischen Geschlecht und Hyperkaliämie. Eine rezente Studie konnte jedoch eine signifikant höhere Prävalenz von Hyperkaliämien bei Männern mit CKD verglichen mit Frauen mit CKD finden []. Zu erwähnen ist hierbei aber, dass sich in dieser Studie Männer und Frauen in den Baseline-Charakteristika relevant hinsichtlich des Vorliegens von Diabetes mellitus, kardiovaskulären Erkrankungen, Verwendung von RAASi, Antihypertensiva und BMI unterschieden, diese Faktoren kamen allesamt deutlich häufiger bei Männern vor.

Auch ältere Patient:innen haben ein höheres Risiko für eine Hyperkaliämie als jüngere: In einer Population von über 80-jährigen Patient:innen betrug die Prävalenz 16,9 %, verglichen mit nur 2,3 % in einer jungen Kohorte (16 bis 21 Jahre) [].

Bei Patient:innen mit CKD variieren die in Studien dargelegten Prävalenzraten stark, was v. a. an den Komorbiditäten und der Medikation, aber auch an der Grunderkrankung liegt. Unter einer eGFR von 30 ml/min/1,73 msteigt die Hyperkaliämieprävalenz, bei einer weiteren Abnahme der eGFR, kontinuierlich an. Bei einer eGFR > 90 ml/min/1,73 mist die Prävalenz < 1 %, diese erhöht sich bis zu einer eGFR < 15 ml/min/1,73 m(ohne Nierenersatztherapie [NET]) auf 35–50 % [].

Auch akute Nierenfunktionseinschränkungen (AKI) sind häufig von einer Hyperkaliämie begleitet (Prävalenz von > 10–20 %). Ist eine CKD bereits vorbestehend („akut-auf-chronisch“), so ist die Prävalenz nochmals höher []. Bei kritisch kranken Patient:innen auf der Intensivstation kann die Prävalenz für eine Hyperkaliämie bei > 50 % liegen [].

Risiko einer Hyperkaliämie in Abhängigkeit von unterschiedlichen Risikofaktoren. Die Abbildung zeigt näherungsweise die Prävalenzraten einer Hyperkaliämie ([S‑K] > 5,5 mmol/l) anhand einer Auswahl von verschiedenen Studien mit unterschiedlichen Risikofaktoren und RAAS-Interventionen. Es wurden sowohl Interventionsstudien als auch Observationsstudien mit unterschiedlichen Beobachtungszeiträumen und unterschiedlicher Medikamentendosierung verwendet. Andere, hier nicht angeführte Studien können zum Teil auch höhere Prävalenzraten zeigen, was zum Teil an längeren Beobachtungszeiträumen liegt.Hypertonie,Diabetes mellitus,Herzinsuffizienz,chronische Nierenerkrankung,Trimethoprim,Calcineurininhibitoren,nichtsteroidale Antirheumatika,akute Nierenerkrankung,Aldosteronsynthaseinhibitoren. Literatur zu den einzelnen Boxen: Box 1 [], Box 2 [], Box 3 [], Box 4 [], Box 5 [], Box 6 [], Box 7 [] und Box 8 [

Bestehen zusätzliche Risikofaktoren (s. unten), so ist bei 5–10 % der Patient:innen unter einer Monotherapie mit RAASi mit einer Hyperkaliämie zu rechnen []. Bei der Kombination von mehreren RAASi in den Risikopopulationen (CKD ± DM oder CKD ± HF) kann das Risiko einer Hyperkaliämie 10 % übersteigen []. Bei diesen Patient:innen sind auch schwere Hyperkaliämien (> 6,0 mmol/l) häufiger zu beobachten (> 5 %) []. Das Risiko für eine Hyperkaliämie unterscheidet sich bei Patient:innen mit HF nicht wesentlich zwischen „alten“, steroidalen MRA und ns-MRA, wenn diese mit ACEi/ARB kombiniert werden (12–16 %); ist aber mit ns-MRA deutlich niedriger bei Patient:innen mit Hypertonie oder Diabetes und (milder) Nierenfunktionseinschränkung [].

Bei Patient:innen mit Hypertonie ohne weitere Risikofaktoren werden nach Beginn einer Medikation mit einem RAAS-Inhibitor (RAASi) Inzidenzen einer Hyperkaliämie von > 5,0 mmol/l mit unter 5 % und > 5,5–6,0 mmol/l mit unter 2 % angegeben []. Dies gilt auch für neuere Medikamente mit Einfluss auf das RAAS wie nichtsteroidale Mineralokortikoidrezeptorantagonisten (ns-MRA; z. B. Finerenon), Aldosteronsynthasehemmer (ASI), Zilebesiran, Sparsentan oder Aliskiren [].

Die Prävalenz der Hyperkaliämie wird in einer breiten Allgemeinpopulation mit 1,5–2,5 % angegeben, wenn als Grenze eine [S‑K] von ≥ 5,0 mmol/l angenommen wird []. Bei Notfallpatient:innen wurde die Prävalenz einer Hyperkaliämie bei gleicher Definition mit 3,6 % beschrieben []. Die Häufigkeit der Hyperkaliämie ist abhängig von Komorbiditäten, v. a. chronische Nierenkrankheit (CKD), Herzinsuffizienz (HF) oder Diabetes (DM) und von der Einnahme von Medikamenten, v. a. mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) (s. Tab.). Oft liegen mehrere dieser Faktoren gleichzeitig vor [].

Bei nicht-kritisch kranken Patient:innen mit CKD ≥ G3 ist das kurzfristige Risiko, bei Hyperkaliämien (5,5–6,0 bzw. > 6,0 mmol/l) zu versterben, geringer als bei Patient:innen ohne CKD []. Die Langzeitmortalität ist hingegen bereits ab [S‑K] > 5,5 mmol/l erhöht []. Bei Dialysepatient:innen ist die Mortalität erst mit einer Hyperkaliämie > 6,0 mmol/l um das 1,5- bis 2‑Fache höher und zusätzlich mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Hospitalisierung assoziiert []. Des Weiteren wurden auch rezidivierende oder auch nur transiente Hyperkaliämieepisoden als Risikofaktor für Arrhythmien, kardiovaskuläre Ereignisse und einer erhöhten Sterblichkeit identifiziert []. Jede weitere Komorbidität (CKD + DM + HF) steigert zudem das Mortalitätsrisiko additiv zum Schweregrad der Hyperkaliämie [].

Eine Hyperkaliämie ist in verschiedenen Patient:innenpopulationen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Hospitalisierung, intensivmedizinische Behandlung, kardiovaskuläre Ereignisse und Mortalität assoziiert []. Bei Notfallpatient:innen mit einer Hyperkaliämie relevanter Ausprägung (moderat bis schwer) sind die Hospitalisierungsrate und Mortalität klar erhöht []. Um 2‑ bis 7‑fach höhere Mortalitätsraten werden bei Hyperkaliämien von vulnerablen Patient:innen mit CKD, DM, HF an der Intensivstation beobachtet [].

Physiologie des Kaliumhaushaltes – Regulation bei Kaliumbelastung

Kalium ist ein lebenswichtiger Mineralstoff und das wichtigste intrazelluläre Kation (98 % befinden sich im intrazellulären Raum [IZR], entsprechend einem Gesamtkörperkalium von 3000–3500 mmol). Es ist, reguliert durch die Na+-K+-ATPase, für die Aufrechterhaltung des zellulären Ruhemembranpotenzials verantwortlich. Mit einer üblichen „westlichen“ Ernährung werden täglich hohe Kaliummengen (60–120 mmol/Tag) über die Nahrung aufgenommen; diese Werte können aber je nach Art der Nahrung erheblich schwanken. Gesunde Nieren können diese großen Unterschiede der täglichen Kaliumzufuhr kompensieren. Auch andere physiologische Vorgänge sind für eine stabile Kaliumkonzentration im Blut und damit für die Funktion von Muskel- und Nervenzellen erforderlich.

65 , 66 ]. Die Bioverfügbarkeit beträgt in Abhängigkeit von der Nahrungsquelle 60–90 %; Kalium tierischen Ursprungs wird deutlich besser resorbiert als aus pflanzlichen Quellen mit hohem Faseranteil (ca. 90 vs. 70 %) [ 67 ]. Kalium ist Bestandteil von tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln. Nach oraler Zufuhr wird das Elektrolyt innerhalb von 30–60 min über parazelluläre Wege passiv im Dünndarm resorbiert []. Die Bioverfügbarkeit beträgt in Abhängigkeit von der Nahrungsquelle 60–90 %; Kalium tierischen Ursprungs wird deutlich besser resorbiert als aus pflanzlichen Quellen mit hohem Faseranteil (ca. 90 vs. 70 %) [].

+] zu verhindern. Diese postprandiale Reaktion wird über die Na+-K+-ATPase vermittelt, welche v. a. durch Insulin, aber auch durch Aldosteron und den aktuellen pH-Wert beeinflusst wird. Insbesondere die Zufuhr von Kohlehydraten gemeinsam mit Kalium, beispielsweise in Früchten, bewirkt durch die Insulinsekretion einen effektiven Kaliumshift [ 68 ]. Dadurch wird nur etwa die Hälfte der oral zugeführten Kaliummenge innerhalb von 3–6 h nach der Mahlzeit renal ausgeschieden und der Rest in den Zellen „abgepuffert“ [ 69 , 70 ]. Bei körperlicher Aktivität können Katecholamine via Beta-2-adrenerge Rezeptoren und organische Anionen wie Laktat den Shift von Kalium in den IZR zusätzlich stimulieren [ 71 ]. Nach der intestinalen Resorption wird Kalium sehr rasch in den IZR geshiftet, v. a. in die Muskulatur und Leber, um so einen zu raschen Anstieg der [S‑K] zu verhindern. Diese postprandiale Reaktion wird über die Na-K-ATPase vermittelt, welche v. a. durch Insulin, aber auch durch Aldosteron und den aktuellen pH-Wert beeinflusst wird. Insbesondere die Zufuhr von Kohlehydraten gemeinsam mit Kalium, beispielsweise in Früchten, bewirkt durch die Insulinsekretion einen effektiven Kaliumshift []. Dadurch wird nur etwa die Hälfte der oral zugeführten Kaliummenge innerhalb von 3–6 h nach der Mahlzeit renal ausgeschieden und der Rest in den Zellen „abgepuffert“ []. Bei körperlicher Aktivität können Katecholamine via Beta-2-adrenerge Rezeptoren und organische Anionen wie Laktat den Shift von Kalium in den IZR zusätzlich stimulieren [].

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72 ]. Es setzt eine Kaliurese ein, noch bevor es zu einem Anstieg der [S‑K+] kommt, was auf Aldosteron-unabhängige Mechanismen hinweist (s. unten) [ 65 ]. Kalium wird frei glomerulär filtriert und anschließend im proximalen Tubulus bzw. im aufsteigenden Teil der Henle-Schleife unabhängig von der Nahrungszufuhr zu 90 % wieder rückresorbiert. Die renale Kaliumausscheidung findet folglich vorwiegend in den distalen Tubulusabschnitten statt. Hier erfolgt die Regulation der renalen Kaliumelimination in Abhängigkeit vom Natriumhaushalt (Volumenstatus). Bei Kaliumzufuhr und Euvolämie (kein erhöhtes Angiotensin II) wird die Natriumrückresorption am distalen Tubulus gehemmt, u. a. vermittelt durch „basolaterale Kaliumsensoren“, und in die Region des Sammelrohrs verschoben [ 73 ]. Dort erfolgt in der Akutphase, auch unabhängig von Aldosteron, die Natriumresorption durch den auf der luminalen Seite der Hauptzellen exprimierten epithelialen Natriumkanal (ENaC); dies liefert den elektrochemischen Gradienten, damit Kalium über die 2 wesentlichen Kaliumkanäle ROMK („renal outer medulla channel“) und BK („big kidney potassium channel“) sezerniert werden kann, ohne dass dabei zu viel Natrium verloren geht [ 74 ]. Während der ROMK konstitutionell aktiv ist, wird der BK bei Zunahme der tubulären Flussrate durch zirkumferenzielle Dehnreize zusätzlich aktiviert („flow-induced K+secretion“) [ 75 ]. Grundsätzlich ist aber ein gewisser Natriumanstrom an den distalen Tubulus erforderlich, damit Kalium im Austausch sezerniert werden kann – die Kaliumsekretion ist hier also eng an die Natriumresorption gekoppelt. Wird Kalium in Kombination mit Alkali zugeführt, kann es auch zusätzlich über die Zwischenzellen vom Typ B vermehrt ausgeschieden werden (Anmerkung: K‑Citrat wird besser ausgeschieden als KCl) (s. Abbildung Supplement 1) [ 76 ]. Letztendlich muss aber der prandiale Kaliumüberschuss primär renal eliminiert werden (s. unten). Bereits bei der Nahrungszufuhr kann über einen noch nicht bekannten (intestinalen, hepatalen?) Faktor ein sog. Feed-forward-Mechanismus aktiviert werden []. Es setzt eine Kaliurese ein, noch bevor es zu einem Anstieg der [S‑K] kommt, was auf Aldosteron-unabhängige Mechanismen hinweist (s. unten) []. Kalium wird frei glomerulär filtriert und anschließend im proximalen Tubulus bzw. im aufsteigenden Teil der Henle-Schleife unabhängig von der Nahrungszufuhr zu 90 % wieder rückresorbiert. Die renale Kaliumausscheidung findet folglich vorwiegend in den distalen Tubulusabschnitten statt. Hier erfolgt die Regulation der renalen Kaliumelimination in Abhängigkeit vom Natriumhaushalt (Volumenstatus). Bei Kaliumzufuhr und Euvolämie (kein erhöhtes Angiotensin II) wird die Natriumrückresorption am distalen Tubulus gehemmt, u. a. vermittelt durch „basolaterale Kaliumsensoren“, und in die Region des Sammelrohrs verschoben []. Dort erfolgt in der Akutphase, auch unabhängig von Aldosteron, die Natriumresorption durch den auf der luminalen Seite der Hauptzellen exprimierten epithelialen Natriumkanal (ENaC); dies liefert den elektrochemischen Gradienten, damit Kalium über die 2 wesentlichen Kaliumkanäle ROMK („renal outer medulla channel“) und BK („big kidney potassium channel“) sezerniert werden kann, ohne dass dabei zu viel Natrium verloren geht []. Während der ROMK konstitutionell aktiv ist, wird der BK bei Zunahme der tubulären Flussrate durch zirkumferenzielle Dehnreize zusätzlich aktiviert („flow-induced Ksecretion“) []. Grundsätzlich ist aber ein gewisser Natriumanstrom an den distalen Tubulus erforderlich, damit Kalium im Austausch sezerniert werden kann – die Kaliumsekretion ist hier also eng an die Natriumresorption gekoppelt. Wird Kalium in Kombination mit Alkali zugeführt, kann es auch zusätzlich über die Zwischenzellen vom Typ B vermehrt ausgeschieden werden (Anmerkung: K‑Citrat wird besser ausgeschieden als KCl) (s. Abbildung Supplement 1) [].

+] um 0,1 mmol/l erhöht die Aldosteronsekretion um 25 % [ 77 ]. Aufgrund seiner genomischen Wirkung ist aber der Effekt auf die Kaliumelimination erst einige Stunden später zu erwarten. Deshalb wird angenommen, dass Aldosteron v. a. für die Regulation der Kaliumelimination bei einer konstant hohen Zufuhr von Kalium verantwortlich ist [ 65 ]. Neben diesen Faktoren beeinflussen auch die Kaliumkonzentration im Serum, der Säure-Basen-Haushalt und die Vasopressinsekretion (stimuliert bei Hypovolämie den ROMK) die renale Kaliumelimination [ 78 ]. Eine weitere Auswirkung einer länger bestehenden Hyperkaliämie ist eine Reduktion der renalen Ammoniumausscheidung. Dies konnte sowohl im Tiermodell als auch am Menschen festgestellt werden und führt bei zusätzlicher Nierenfunktionseinschränkung zu einer metabolen Azidose (renal tubuläre Azidose [RTA] Typ IV) [ 79 ]. Binnen 30 min nach oraler Zufuhr von Kalium kann auch ein Anstieg von Aldosteron im Blut beobachtet werden. Kalium ist ein starker Stimulus für eine Aldosteronsekretion der Nebenniere, vermittelt durch Kaliumkanäle der Zona glomerulosa; ein Anstieg der [S‑K] um 0,1 mmol/l erhöht die Aldosteronsekretion um 25 % []. Aufgrund seiner genomischen Wirkung ist aber der Effekt auf die Kaliumelimination erst einige Stunden später zu erwarten. Deshalb wird angenommen, dass Aldosteron v. a. für die Regulation der Kaliumelimination bei einer konstant hohen Zufuhr von Kalium verantwortlich ist []. Neben diesen Faktoren beeinflussen auch die Kaliumkonzentration im Serum, der Säure-Basen-Haushalt und die Vasopressinsekretion (stimuliert bei Hypovolämie den ROMK) die renale Kaliumelimination []. Eine weitere Auswirkung einer länger bestehenden Hyperkaliämie ist eine Reduktion der renalen Ammoniumausscheidung. Dies konnte sowohl im Tiermodell als auch am Menschen festgestellt werden und führt bei zusätzlicher Nierenfunktionseinschränkung zu einer metabolen Azidose (renal tubuläre Azidose [RTA] Typ IV) [].

Ein verminderter Anstrom von Natrium im Sammelrohr (oft in Kombination mit der erhöhten Sekretion von Angiotensin II) verhindert, dass trotz hoher Aldosteronkonzentrationen Kalium renal verloren geht. Eine Hypovolämie kann also das Risiko für eine Hyperkaliämie deutlich erhöhen.

Zusammengefasst sind die Hauptmechanismen der renalen Kaliumsekretion die Natriumkonzentration im distalen Tubulus und die daraus resultierende Natriumreabsorption (via ENaC) im Aldosteron-sensitiven distalen Nephron – also auch die Aldosteronkonzentration – sowie die tubuläre Harnflussrate. Die maßgeblichen Organe der Kaliumhomöostase sind folglich Niere und Nebenniere.

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+] und der Aldosteronkonzentration, Kalium aktiv sezerniert werden [ 80 ]. Bei anurischen Dialysepatient:innen kann dieser Weg der Kaliumelimination durchaus relevante Ausmaße annehmen, wie weiter unten ausgeführt ist. Das Ausmaß der physiologischen intestinalen Kaliumelimination ist üblicherweise gering (10–15 mmol/Tag). Vor allem im Kolon kann, abhängig von der [S‑K] und der Aldosteronkonzentration, Kalium aktiv sezerniert werden []. Bei anurischen Dialysepatient:innen kann dieser Weg der Kaliumelimination durchaus relevante Ausmaße annehmen, wie weiter unten ausgeführt ist.