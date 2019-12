Praxisgründung als Ärztin, Arzt oder selbstständiger Gesundheitsberuf Ist der Entschluss, sich niederzulassen, erst einmal gefasst gibt es zahlreiche Stolpersteine auf dem Weg zur ersten eigenen Praxis.

Im Rahmen der Praxisgründungstage 2020 möchten wir Sie gezielt über die wichtigsten Schritte am Weg zur eigenen Ordination informieren. Der Kongress findet am 23. & 24. Jänner 2020 im Van-Swieten-Saal der MedUni Wien statt. Die Teilnahme ist für BesucherInnen nach vorheriger Anmeldung unter https://www.praxisgruendungstage.at/anmeldung/ kostenlos.

Der Weg zur ersten eigenen Ordination

Die Planung der Ordinationsgründung sollte jedenfalls folgende Themen umfassen: Standort, Finanzierung, Versicherung, Steuer, Personal, Ordinationsbedarf, Marketing, Qualitätssicherung und EDV. Zu all diesen Themen stehen Ihnen im Rahmen der Praxisgründungstage 2020 zahlreiche Expertinnen und Experten zum persönlichen Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Auch wir sind vor Ort vertreten und freuen uns bereits Sie über unsere Angebote und Produkte informieren zu dürfen.

Praxisgründung leicht gemacht – die Do’s und Dont’s

Das Rahmenprogramm zu den Praxisgründungstagen umfasst zahlreiche Vorträge zu folgenden Themen: Vision der Praxis, Ziele für die Ordination, Erstellung einer Maßnahmen- und Aktivitätenplanung, Gestaltung des Praxisauftritts (Logo, Marke, Fotos, Wirkung von Farben etc.), Architektur der Praxis, Einrichtung der Ordination, Werberichtlinien für Ordinationen, rechtliche Grundlagen, Steuern, Personalplanung und Betriebsführung der Ordination. Das Rahmenprogramm ist kostenlos und steht allen Besucherinnen und Besuchern nach kostenloser Voranmeldung unter https://www.praxisgruendungstage.at/ zur Verfügung.

Kongress rund um die Gründung der eigenen Praxis

Besuchen Sie uns am Kongress rund um die Gründung einer eigenen Praxis am 23. und 24. Jänner 2020 im Van-Swieten-Saal der MedUni Wien. Nutzen Sie die Chance und melden Sie sich noch heute kostenlos zum Praxisgründungskongress an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!