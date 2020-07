21.07.2020 | WCGC 2020

In einer dänischen Studie, die am WCGC 2020 präsentiert wurde, wurde Trifluridin/Tipiracil (TAS-102) bei CRC-Patienten mit chemorefraktärer Erkrankung in Kombination mit Bevacizumab untersucht. Trifluridin/Tipiracil in Kombination mit Bevacizumab verlängerte PFS und OS in dieser Patientengruppe und könnte somit eine praxisverändernde Therapieoption werden.