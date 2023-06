p

Bei Patienten mit HR+, HER2-negativem frühem Brustkrebs mit positivem Lymphknotenbefall und hohem Risiko wurde in der MonarchE-Studie die adjuvante Therapie mit Abemaciclib, einem CDK4/6-Inhibitor (CDK4/6i), in Kombination mit endokriner Standardtherapie vs. endokrine Therapie (ET) alleine untersucht. Als hohes Risiko galt entweder der Befall von ≥ 4 axillären Lymphknoten oder von 1 bis 3 Lymphknoten mit zumindest einer der folgenden Eigenschaften: Tumorgröße ≥ 5 cm, Tumorgrading 3, Ki‑67 ≥ 20 %. Nach vier Jahren zeigte sich durch die Kombination ET + Abemaciclib ein Vorteil der Rate des IDFS (invasives krankheitsfreies Überleben) von 79,4 % auf 85,8 % (absoluter Unterschied von 6,4 %) und der Rate des DRFS (fernmetastasenfreies Überleben) von 82,5 % auf 88,4 % (absoluter Unterschied von 5,9 %). Während zum Zeitpunkt dieser Auswertung die Daten zum Gesamtüberleben noch nicht ausgereift waren, zeigte sich eine geringere Anzahl an Todesfällen in der Gruppe ET + Abemaciclib im Vergleich zum Arm mit alleiniger ET (157 [5,6 %] vs. 173 [6,1 %], Hazard Ratio [HR] 0,929; 95 %-Konfidenzintervall [KI] 0,748–1,153;= 0,503; []).