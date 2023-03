Zuletzt wurden zahlreiche Studienergebnisse zu Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd), einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), im Rahmen von internationalen Kongressen vorgestellt.

DESTINY-BREAST04

Etwa 55 % von HER2-negativem metastasiertem Brustkrebs (mBC) zeigen eine geringe Expression von HER2 (IHC 1+ oder IHC 2+/ISH−). Die DESTINY-BREAST04-Studie gilt als erste randomisierte, multizentrische Phase-III-Studie, welche Wirksamkeit und Sicherheit von T‑DXd vs. Therapie nach Wahl des Arztes (TPC) bei Patienten mit „HER2-low“ metastasiertem Brustkrebs, welche 1–2 frühere Linien Chemotherapie im metastasierten Setting erhalten hatten, untersucht hat.

Es wurden 557 Patienten 2:1 randomisiert: T‑DXd 5,4 mg/kg ( n = 373) oder Therapie nach Wahl des Arztes (Capecitabin, Eribulin, Gemcitabin, Paclitaxel oder nab-Paclitaxel) ( n = 184). Das mediane Follow-up betrug 18,4 Monate. Das mediane progressionsfreie Überleben (mPFS) betrug bei Hormonrezeptor-positiven (HR+) Patienten bei T‑DXd ( n = 331) 10,1 Monate vs. 5,4 Monate in der Kontrollgruppe ( n = 163) (HR 0,51; 95 %-KI 0,40–0,64; p < 0,0001). Das mediane Gesamtüberleben (mOS) betrug in diesem Patientenkollektiv 23,9 vs. 17,5 Monate respektive (HR 0,64; 95 %-KI 0,48–0,86; p = 0,0028). Bei Patienten mit Hormonrezeptor-negativen (HR−) Tumoren konnte unter T‑DXd ( n = 42) im Vergleich zur ärztlichen Therapiewahl ( n = 21) ebenfalls eine signifikante Verlängerung des medianen progressionsfreien Überlebens gezeigt werden: 6,6 vs. 2,9 Monate (HR 0,45; 95 %-KI 0,23–0,87; p = 0,0135). Hinsichtlich des medianen Gesamtüberlebens zeigte sich unter T‑DXd ein positiver Trend (16,6 vs. 10,3 Monate; HR 0,63; 95 %-KI 0,32–1,23), jedoch ohne statistische Signifikanz ( p = 0,1732). Bei 52,6 % der Patienten mit T‑DXd vs. 67,4 % jener Patienten mit Therapie nach Wahl des Arztes traten therapieassoziierte Nebenwirkungen ≥ Grad 3 auf. Unter T‑DXd zeigte sich eine therapieassoziierte interstitielle Lungenerkrankung (ILD)/Pneumonitis bei 45 Patienten (12,1 %; 10,0 % Grad 1/2, 1,3 % Grad 3/4, 0,8 % Grad 5 entsprechend 3 Todesfällen).

1 ]. Somit ist DESTINY-BREAST04 die erste Phase-III-Studie, die einen klinisch bedeutenden Vorteil von T‑DXd für Patienten mit „HER2-low“ metastasiertem Brustkrebs zeigte. Shanu Modi, New York, präsentierte die Ergebnisse dieser Studie im Rahmen des American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting 2022 [].