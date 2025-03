Der Darmkrebsmonat März rückt diese häufige Krebserkrankung einmal mehr in den Blickpunkt. Lange galten Ballaststoffe als das Nonplusultra in der Darmkrebsprävention und Entrecôtes eher als Mikrobiomkiller. Aktuelle Studien stellen jedoch einige andere Faktoren in den Vordergrund – etwa Milch und hochverarbeitete Lebensmittel.