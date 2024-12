Nach kurativer Op. von Darmkrebs im Stadium II oder III bringt es offenbar keinen Überlebensvorteil, wenn die Betroffenen in den ersten drei Jahren fünfmal statt zweimal nachuntersucht werden. Das ist das Ergebnis einer Nachauswertung der randomisierten COLOFOL-Studie über zehn Jahre. An der Studie gibt es jedoch Kritikpunkte. Deutsche Experten halten einstweilen an der intensiven Nachsorge fest.