Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen

Läsionen im Kolon: Polypektomie, EMR, ESD oder FTR?

  • 18.09.2025
  • Kolon
  • Originalien
Verfasst von
OA PD Dr. Gerd Bodlaj
Erschienen in
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen

Zusammenfassung

Endoskopische Resektionsverfahren haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt, sodass wir heute in der Lage sind, kolorektale Läsionen und Frühkarzinome minimal-invasiv und kurativ zu entfernen, die früher der Chirurgie vorbehalten waren. Mit zunehmenden interventionellen Möglichkeiten steigen jedoch auch die Anforderungen an den Interventionalisten, die geeignetste Technik bei der richtigen Läsion einzusetzen. Neben den technischen Fertigkeiten, die sich zwischen der einfachen Schlingenpolypektomie und der komplexen ESD bewegen, braucht es daher auch fundierte Kenntnisse in der Risikobeurteilung der verschiedenen kolorektalen Läsionen. Eine systematische Beurteilung, auch mittels virtueller Chromoendoskopie, kann dazu beitragen, risikoreiche Läsionen mit der entsprechenden Radikalität und risikoärmere Läsionen für den Patienten möglichst schonend zu entfernen. Außerdem gilt es auch, Läsionen ohne Malignitätspotenzial zu erkennen, denn nicht alles, was entfernbar ist, muss auch entfernt werden. Da zahlreiche Vorsorgekoloskopien heute im niedergelassenen Bereich durchgeführt werden, wo technische Ausstattung, Zeit- und Risikomanagement sich wesentlich vom stationären Bereich unterscheiden können, ist es umso wichtiger, dass es eine gute Kommunikation zwischen intra- und extramuralem Bereich gibt. Ein Endoskopienetzwerk zwischen diesen Bereichen fördert diese Kommunikation, verkürzt Wartezeiten für Patienten und reduziert die Rate an unnötigen Biopsien von grundsätzlich endoskopisch entfernbaren Läsionen. Solche Kooperationen können auch entscheidend dazu beitragen, Akzeptanz und Teilnahmerate an Vorsorgekoloskopien zu erhöhen und langfristig die Inzidenz sowie Mortalität von Kolonkarzinomen zu senken.
