08.10.2024 | Journal Club Kognitive Veränderungen und Neurodegeneration nach chirurgischen Eingriffen verfasst von: OA PD Dr. Gerhard Fritsch Erschienen in: Anästhesie Nachrichten Einloggen, um Zugang zu erhalten

Auszug Taylor J et al (2024) Association between surgical admissions, cognition, and neurodegeneration in older people: a population-based study from the UK Biobank. The Lancet. 2024; online first, September 05, 2024. …