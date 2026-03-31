Körperorientiert und traumasensibel: Vom Mehrwert der interdisziplinären Zusammenarbeit von Physiotherapie und Psychotherapie aus Perspektive beider Disziplinen
- Open Access
- 30.03.2026
- übersichtsarbeit
Zusammenfassung
Der Zusammenhang zwischen physiotherapeutischen und psychotherapeutischen Prozessen gewinnt zunehmend an Bedeutung in der interdisziplinären Gesundheitsversorgung. Dieser Artikel befasst sich mit der Wechselwirkung und Synergie der Zusammenarbeit von Physiotherapie und Psychotherapie. Die Verbindungen zwischen Körper und Psyche, sowie die gegenseitige Beeinflussbarkeit des einen auf den anderen Fachbereich, sind Gegenstand zahlreicher Fachbücher, Studien und laufender Untersuchungen. Anhand eines konkreten Fallbeispiels, einer Person mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, zeigen die Autorinnen aus beiden Perspektiven, wo sich die vielseitigen Effekte durch das parallele Arbeiten und den fachlichen Austausch, deutlich über die erwarteten Ziele oder Hypothesen hinaus zeigen konnten. Der Artikel plädiert also, wissenschaftlich fundiert und mit persönlichen Erfahrungen ergänzt, für eine Erweiterung der Zusammenarbeit im niedergelassenen Bereich und beleuchtet, welche Voraussetzungen in beiden Disziplinen dazu beitragen, um traumasensibel und körperorientiert arbeiten und kooperieren zu können.
Einleitung
Das Verständnis vom menschlichen Organismus und seiner Behandlung hat sich mit Veränderung von Menschenbild und erkenntnistheoretischen Zugängen im Laufe der Zeit stark gewandelt. Das jetzt übliche bio-psycho-soziale Modell (BPS) nach G. Engels entstand zur Überwindung von reduktionistischen Ansätzen, die den menschlichen Körper auf einer mehr maschinellen Ebene zu erfassen versuchte. Die damalige Spaltung zwischen behavioristischen Theorien und biologischen Thesen sollten verbunden werden. Aktueller Wissenstand ist nun, dass es zahlreiche Aspekte gibt, die zu Erkrankungen führen können, da unser Gesamtsystem ein komplexes Wechselspiel aus biologischen, psychischen und sozialen Faktoren ist. Erfahrungen in der Kindheit und Jugend beeinflussen nachweislich das psychische Erleben, die Entwicklung von Ressourcen, unsere Genetik und auch die Resilienz oder Prävalenz für die Entstehung von Krankheiten und Spannungszuständen.
Die Praxis und das interdisziplinäre Gespräch zeigen, dass die Kombination von körperbezogenen Techniken und psychotherapeutischen Verfahren in vielerlei Hinsicht erfolgversprechend sind.
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Zugänge zum Thema aus Sicht der jeweiligen Fachdisziplin:
Systemisch Psychotherapeutische Perspektive
Psychotherapeutische Arbeit mit dem Körper und der Körpersprache wurde in den ersten Jahrzehnten des 20. Jhdt. besonders in bestimmten Therapieschulen verfolgt, wie der Gestalttherapie, der Vegetotherapie nach Reich, der Bioenergetik nach Lowen oder der Konzentrativen Bewegungstherapie nach Gindler und vielleicht deshalb als besonders hier zugehörig wahrgenommen. Es galt durch die Abstinenzregel in der therapeutischen Beziehung ein Berührungsverbot zum Schutz der Klient:innen, was zur Tabuisierung der Körperlichkeit geführt haben könnte. Die Berücksichtigung der Körperwahrnehmung in der Psychotherapie allgemein, gelangte erst mit der Perspektive traumatherapeutischer Konzepte wieder mehr in das Blickfeld. Das Deuten von beispielsweise mimischen Veränderungen gehörte immer zum schulenübergreifenden Grundrepertoire, wie auch Redewendungen, die auf den Körper Bezug nehmen, im therapeutischen Gespräch utilisiert wurden. In welchem Ausmaß sie jedoch den Zusammenhang mit neuronalen Verknüpfungen zeigten, trat durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse und die Auswirkungen auf Fühl-Denk-Verhaltensmuster von Menschen, wie im Konzept der Affektlogik beschrieben (Ciompi 1982), mehr ins handelnde Bewusstsein von Psychotherapeut:innen. „In der Traumatherapie zeigt sich immer wieder die enge Verknüpfung von psychischen und physischen Reaktionen. … Unterschiedliche neurobiologische Studien zeigen, dass Menschen, die an ein Trauma erinnert werden, in den Gehirnregionen, die für die Kommunikation von Emotionen zuständig sind und Erlebtes in Sprache umsetzen (Broca-Region), eine verringerte Aktivität zeigen, während die Bereiche, die starke Emotionen unterstützen … hoch aktiv sind …. Starke Emotionen wiederum lösen beim Menschen automatisch bestimmte Muster von Handlungstendenzen aus, die den Organismus darin unterstützen, mit Herausforderungen fertig zu werden. …“ (Hanswille und Kissenbeck 2008, S. 141).
Während der Systemischen Fachausbildung anfangs der 2000er-Jahre, kamen Gefühle und Körper als Thema nur wenig vor. Der Fokus lag auf dem Entwickeln hilfreicher Kommunikation, über die Wirklichkeit gestaltet und neu konstruiert oder die Sicht auf problematische Zusammenhänge durch Dekonstruktion und Perspektivenerweiterung verändert werden kann. Ein kurzer Blick in die Stichwortregister der Systemischen Lehrbücher zeigt die Entwicklung: In den Lehrbüchern der systemischen Therapie und Beratung I und II (Schweitzer und v. Schlippe 2003 und 2006) findet sich im Register das Wort ‚Körper‘ keinmal – auch nicht in Worterweiterungen. Ebenso wenig in „Systemische Familientherapie – Grundlagen, Methoden und aktuelle Trends“ (Brandl-Nebehay et al. 1998) oder in „Die Sprache der Familientherapie“ (Simon et al. 2004).
In „Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch“ (Levold und Wirsching 2016) finden sich hingegen nicht nur mehr körperbezogene Stichworte im Register, sondern auch die Erweiterung des Systemischen Repertoire in den Grundlagen, durch das Konzept des Embodiment. F. Tretter verfasst hier unter Bezugnahme auf T. Fuchs, „Dieses Konzept [einer personzentrierten Systemtheorie, Anm. d. Verf.in] muss darüber hinaus den komplexen Begriff des ‚personalen Selbst‘ im Fokus haben und die Person als in den Körper eingebettet sehen. Man spricht diesbezüglich heute in phänomenologischer Tradition vom ‚verkörperten Selbst‘ oder vom ‚embodied self‘ (T. Fuchs 2000; Tretter 2008).“ (Tretter in Levold und Wirsching 2016, S. 29).
Systemische Theoriebildung und Systemisches Arbeiten bleibt von jeher nicht bei einem ursprünglich gebildeten Konzept stehen, sondern bezieht neue Erkenntnisse laufend ein und überprüft daran Handeln und Haltung1. So gelangten über Erkenntnisse aus der Neurobiologie in der Traumaforschung die Körperwahrnehmung in der psychotherapeutischen Praxis in den Fokus, ohne dass direkt mit und an Körpern gearbeitet wurde – die Wahrnehmung und Beobachtung wird in Sprache gebracht und Veränderungsvorgänge als Anregung zur Verfügung gestellt. So entsteht über den Prozess von Wahrnehmung zur Wahrgebung auf der Basis der therapeutischen Beziehung die Stärkung der Selbstexpertise und Selbstermächtigung der Klient:innenperson, jedoch immer innerhalb der Grenzen des therapeutischen Dialogs.
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In traumatherapeutischem Vorgehen wird unter Einbeziehung dessen, was über körperliche Wahrnehmung abrufbar wird, die Integration belastender Erfahrungen über das Arbeiten mit der Affektbrücke erreicht. Die Integrativ Bewegte Traumatherapie nimmt beobachtete Bewegung direkt auf: „Jede Bewegung, die sich im Moment der therapeutischen Interaktion zeigt, kann für eine Intervention genutzt werden. … Der Körper illustriert über die spontane Bewegung das Gesprochene auf unmittelbare und authentische Art und Weise. …“ (Tripolt 2016, S. 95). Für die meisten Klient:innen muss ein solches Einbeziehen von Bewegung in die psychotherapeutische Arbeit erst angebahnt werden, weil sie nicht per se mit Psychotherapie in Verbindung gebracht wird. Auch benötigt es eine besondere Sensibilität unter Beachtung der Einflüsse auf die veränderte Wahrnehmung bei Erleben von Bindungstraumata oder anderer Wiederbelebung dissoziierter Körpererinnerung.
Die Methode der Preverb Trauma Integration beschäftigt sich hier mit der Kombination von zeitgleichem Arbeiten mit bilateraler Stimulierung, Ressourcentechnik und Craniosacraltherapie: „… Über die spezifische Berührung (im Sinne der craniosacralen Therapie) werden auch ursprünglich dissoziierte Körpererinnerungen wiedererlebt … Diese Körpergefühle klingen, wenn sie als ‚alte Erinnerungen‘ entlarvt sind, wieder ab und bewahren die KlientInnen davor, zukünftig diese unangenehmen Körpererinnerungen als Retraumatisierungsfolge erleben zu müssen. …“ (Gruber und Hopfner 2011, S. 15). Bei K. Fritzsche (2021) findet sich die Beschreibung eines körperorientierten Behandlungsmodell in der Ego-State-Therapie: „Nicht nur die Patientin muss sich in Sicherheit erleben, sondern auch ihr Körper. Auch aus einer psychotherapeutischen Perspektive, die nicht primär körperfokussiert ist, stellt der Körper einen Empfänger sämtlicher psychotherapeutischer Interventionen dar, natürlich einschließlich der Beziehungsgestaltung durch die Therapeutin. … Wir können unsere Patientinnen jederzeit bitten, ihren Körper antworten zu lassen – auf alle für den gegenwärtigen Prozess relevanten Fragen. …“ (ebenda S. 351).
Physiotherapeutische Perspektive
In der physiotherapeutischen Ausbildung werden sämtliche Fachbereiche abgedeckt und Kompetenzen erworben, um Menschen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern allen Alters zu behandeln. Der Berufsverband setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Spezialisierungen in den Fachbereichen definiert werden, um Überblick und Qualitätssicherung zu ermöglichen. Für den Bereich Psychiatrie und Psychosomatik gibt es das sogenannte „Kompetenzprofil Mental Health“2, dem man verschiedene Rollen in der physiotherapeutischen Arbeit und die zu erwerbenden Fähigkeiten entnehmen kann. Dieses zeigt detailliert, welches Wissen und welche Kompetenzen für die Behandlung und nötige interdisziplinäre Kooperation erforderlich sind. Darin abgebildet sind außerdem die Wichtigkeit von Eigenerfahrung und Supervision. Eine Vertiefung ist in jedem Fachbereich erstrebenswert, in der Arbeit mit Menschen im psychiatrischen Bereich ist sie notwendig. Z. Pavles (2025) zeigt umfassend, welche Beobachtungskriterien für die Befunderhebung messbar sind und schildert konkrete Techniken und Maßnahmen zur Umsetzung psychosomatischen Wissens in der Physiotherapie.
Unser Körper reagiert auf Überbelastungen, Überforderung und wiederkehrende erhöhte Alarmbereitschaft mit Anspannung bestimmter Muskelgruppen, einer reduzierten Atembewegung (u. v. m.), also einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Die Haltung verändert sich dauerhaft, Bewegungsmuster können aufgrund der Dauerspannung nicht physiologisch ablaufen, die Entspannungsfähigkeit ist reduziert, wodurch es wiederum zu funktionellen, aber bei langfristigem Bestehen auch strukturellen Veränderungen bestimmter Gewebe kommen kann. Zu ergänzen ist, dass Menschen, die von körperlichen Schmerzen geplagt sind, diese Zusammenhänge nicht kennen und von Ärzt:innen mit einer orthopädischen Diagnose zugewiesen, selten darüber nachdenken, welche inneren Prozesse, Gefühle, Lebenssituationen oder Gedanken und Verhaltensmuster zur Entstehung des Problems beigetragen haben könnten. P. Levine und M. Philips (2024) geben hier auch Betroffenen einen fundierten Einblick sowie Werkzeuge zum besseren Selbstverständnis, was psychoedukativ für den Behandlungsprozess von Bedeutung ist. Die Arbeit mit Menschen, die körperliche Beschwerden haben, deren Entstehung mit belastenden Erlebnissen und deren Auswirkung verbunden sind, bedarf also spezieller therapeutischer Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Unsere Erfahrung von der Synergie parallel verlaufender Therapiesettings am Fallbeispiel Person A (P.A)
Das Beispiel ist ein Therapieverlauf, in dem sich keine oder kaum Veränderung bemerken ließ. Nach kurzfristigen Verbesserungen schien der Prozess von „vorne“ zu beginnen. Die Verbesserungen in Selbstermächtigung, Selbstwertschätzung und Handlungsfreiheit waren theoretisch erinnerbar und wurden wie ausgebremst von dem, was der Körper an Symptomen wieder und wieder bot. Van der Kolk (2019) beschreibt das Phänomen, durch frühe Erfahrungen von Vernachlässigung und unzuverlässigen Bindungspersonen, dauerhaft den eigenen Körper zu verlieren, das „… bei so vielen Menschen besteht, die schwere Traumata und extreme Vernachlässigung erlebt haben.“ Er beschreibt, wie er in der Praxis erkannte, dass in einer auf Verstehen und Einsicht basierenden Ausbildung, die Bedeutung des Körpers als Lebensumgebung zu kurz kam und „… viele meiner Patienten … berichteten, sie könnten ganze Bereiche ihres Körpers nicht spüren …“ (ebenda, S. 109). Parallel dazu wird über die affektmotorische Selbst-Organisation Erlebtes in physiologischen Reaktionsmustern gespeichert, die auch später noch abrufbar sind. Die Wahrnehmung solcher körpersprachlichen (affektmotorischen) Bewegungen und Haltungen gibt innerhalb einer therapeutischen Begegnung Hinweise auf u. U. präverbale Erfahrungen, die wiederum so zur Verfügung gestellt werden können. „Denn inneres Erleben ist unwillkürlich und/oder willkürlich gesteuert. Neben einer präzisen Beobachtung motorischer Phänomene ist eine reflektierte Einschätzung bzw. interpretierende Einordnung in einen komplexen Zusammenhang erforderlich.“ (Trautmann-Voigt und Voigt 2020, S. 187). Mit diesem Zugang erfolgte das Fallverstehen im nachfolgenden Geschilderten.
Psychotherapeutische Perspektive I:
P.A, Mitte 20, mit Erfahrung von mehreren Bindungsabbrüchen und Bindungsverlusten in früher Kindheit und Jugend, Kontakt mit Helfer:innen-Netzwerken (Kinder-Jugendhilfe und Krisenzentren), in der Bildungslaufbahn Mobbingerfahrung in Gruppen, wenig verlässliche Bezugserfahrungen; vielfältige Symptomatik von suizidalem Verhalten in der Jugend und selbstverletzendem Verhalten bis ins junge Erwachsenenalter; medikamentöse Behandlung in der Vergangenheit als nicht verbessernd erlebt und mittlerweile auch zur Vermeidung von Überdosierung abgelehnt; verschiedene psychotherapeutische Erfahrungen, die stabilisierend, aber nicht relevant verbessernd erlebt wurden.
Immer wieder zeigten sich Symptome von Angst und „Unruhe im Kopf“, die das Alltagsleben erschwerten bis zu tageweise unterbrachen. Der regelmäßige Therapiebesuch schien die einzige Möglichkeit, um trotz alledem und der scheinbaren Nicht-Veränderbarkeit, sich mit viel Anstrengung akademische Bildung, das Herauslösen aus schädigenden Beziehungen sowie ein selbständiges Wohnen aufzubauen. Die Entwicklung eines zuträglichen sozialen Umfeldes und eine stabile Beziehung verbesserte die Ausgangslage, jedoch nicht die Besprechbarkeit grundlegender Themen und potenziell traumatisierender Erfahrungen, die bei sorgsamer Annäherung schon Sprachlosigkeit bis zu katatonem Stupor auslösten. Humor und Selbstironie erwiesen sich immer wieder als Ressource und trotzdem blieb der Eindruck von „dünnem Eis“.
In Supervisionen, Intervisionen und Weiterbildungsveranstaltungen gab es scheinbar immer nur den Rückschluss, dass doch „eh’ viel Veränderung da wäre“ und es eben der Sinn von Psychotherapie sein könne, zu stabilisieren und so ein unabhängiges Leben trotz verkomplizierender Startbedingungen möglich zu machen.
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Durch den kollegialen Austausch über die Verbindungen von Körper und Psyche gab es einige Versuche, eine physiotherapeutische Behandlung vorzuschlagen, was jedoch P.A undenkbar war. Berührung wurde als potenziell gefährlich konnotiert – selbst Routine-Arztbesuche wurden abgelehnt. Die Compliance in der Psychotherapie war gleichbleibend hoch, jedoch die Thematisierung der Wahrnehmung des eigenen Körpers löste prompt Angstreaktion und Ablehnung aus – einen Körper zu haben war kein Thema. Über den Verlauf wurde eine gewisse Stabilisierung und Verbesserung erreicht. Die Berufsausbildung verbesserte das Selbstwertempfinden, was jedoch nicht so bezeichnet werden durfte. Die Verbesserung wurde interpretiert, in der Beobachtung von einem geerdeteren Gang, eine selbstverständlichere Raumnahme beim Betreten des Praxisraumes, sowie einen Platz einzunehmen und die deutlich sich abzeichnende Selbstverständlichkeit im Gespräch über berufliche Themen – hier erweiterte sich die Möglichkeit von einem flüssigen Gesprächsverlauf mit ausgewogener dialogischer Beteiligung. An wiederkehrender emotionaler und psychischer Destabilisierung mit dissoziativen Zuständen, die berichtet werden konnten, änderte sich nichts.
Als P.A eines Tages von einem physischen Nackenschmerz berichtete, der die freie Kopfbewegung verhinderte, erfolgte noch einmal der Versuch Physiotherapie vorzuschlagen, bei jemandem dem die Psychotherapeutin vertrauen würde, auch wenn die eigene Entscheidung, wie gut ein:e Behandler:in passend erlebt wird, immer nur persönlich getroffen werden kann. Diesmal gelang der Kontakt ohne weitere Unterstützung.
Physiotherapeutische Perspektive I:
„Eine Metaanalyse (Wegman und Stetler 2009) belegte, dass die körperliche Gesundheit im Erwachsenenalter als Folge einer stressbelasteten Kindheit insgesamt deutlich beeinträchtigt ist und dass dies für … metabolische Störungen, muskuloskelettale Schmerzprobleme sowie für bestimmte neurologische Störungen gilt.“ (Egle et al. 2024, S. 222) Insbesondere erwähnt werden multilokulärer Schmerz, Fibromyalgie-Syndrom, craniomandibuläre Dysfunktion (CMD), Colon irritabile und Chronic Fatigue Syndrom.
Die Literatur zeigt außerdem, dass eine erhöhte Schmerzvulnerabilität und das aktuelle subjektive Schmerzerleben durch frühe Bindungsstörungen, psychische Traumatisierungen oder frühe körperliche Schmerzerfahrungen mit Auslieferungserleben beeinflusst werden. Dabei kann es als Kompensationsversuch zu einer neurologischen Dysfunktion von Konnektivitätsnetzwerken kommen, wodurch bei verschiedenen Sinneseindrücken eine „Hab-Acht-Haltung“ entstehen kann (Egle et al., 2024).
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Im konkreten Fallbeispiel zeigten sich somatisch in der Anamnese, wenn auch aufgrund der Gesamtproblematik ärztlich nicht diagnostiziert, Beschwerden und Anzeichen für mehrere Problematiken in den oben genannten Bereichen. Festzuhalten ist, dass im Rahmen der physiotherapeutischen Behandlung keine Diagnosen erstellt werden, sondern dies dem ärztlichen Bereich obliegt. Für die Behandlungszeit wird allerdings eine physiotherapeutische Hypothese erstellt, um die Behandlungsplanung zielgerichtet gestalten zu können.
Das Hauptproblem, das P.A schilderte, waren starke und wiederkehrende Nackenschmerzen mit Blockierungsgefühl, „knacksen“, das Gefühl die Mitte verloren zu haben, Angst vor Bewegung und Schmerzen in diversen anderen Körperbereichen. Die Zuweisungsdiagnose der Verordnung lautete Cervicalsyndrom, eine Untersuchung oder bildgebende Diagnostik habe es keine gegeben. An Faktoren wie Blickkontakt, Mimik, Bewegungsverhalten, Haltung, Stimmlage, Auftreten etc., ist auch im Erstkontakt ersichtlich gewesen, dass ein besonders achtsames Vorgehen im körpertherapeutischen Kontext, Beziehungs- und Vertrauensaufbau erforderlich war.
In der physischen Untersuchung und Analyse zeigte sich, außer einem typischen psychosomatischen Muster, das bestimmte Veränderungen in Atmung, Haltung, Körperspannung und Bewegungsrhythmus objektiv messbar beschreibt, in der manuellen Befundung auch eine Instabilität im Bereich der Halswirbelsäule, kompensiert durch eine eingeschränkte Beweglichkeit im Übergang von der Hals- zur Brustwirbelsäule, sowie eine CMD.
„Die Komplexität der Kopf-Körper-Koordination ist extrem störanfällig … Die zehn Atlasmuskeln verbinden die Schädelbasis mit der ganzen Halswirbelsäule und werden unmittelbar von Fight‑, Flight- und Freeze-Situationen getriggert.“ (Voss 2020, S. 161) In der physiotherapeutischen Arbeit ist es also einerseits erforderlich Muskelspannung auszugleichen, Gelenksbeweglichkeit und freie Atembewegungen wieder zu ermöglichen und andererseits Zusammenhänge zu vermitteln, um im Alltag mit Achtsamkeit, Übungen und Selbstmanagement die Veränderungen zu erhalten.
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Im physiotherapeutischen Prozess wird untersucht, welche Körperstrukturen betroffen sind und es wird eruiert, wie Funktionsstörungen entstanden sein könnten. Wenn sich keine manifesten Störungen zeigen und eine ärztliche Untersuchung zum Ausschluss somatischer Krankheitsbilder erfolgte, ist meistens unwillkürliche Anspannung von Muskelgruppen, die Haltungsveränderung, sowie veränderte Atem‑, Schluck- oder Zungenbewegungen die Ursache für CMD. Durch das Wahrnehmen von Spannung in Alltagssituationen, können neu gewonnene Erkenntnisse in den psychotherapeutischen Bereich getragen werden und damit wiederum dazu beitragen, andere Aspekte zu integrieren. Für die Erreichung physiotherapeutischer Ziele kann es notwendig sein, psychotherapeutische Interventionen wirken zu lassen. Hat eine Person beispielsweise Schwierigkeiten mit dem Selbstwert bzw. in zwischenmenschlichen Kontakten, destruktive Beziehungserfahrungen o. ä., wird die Vermittlung der „gesunden“ physiologischen Haltung wenig erfolgversprechend sein. Die innere Haltung (vgl. Affektmotorik, Trautmann-Voigt 2020) wirkt sich im Verhalten, dem Gangbild und der Körperhaltung aus, sodass im physiotherapeutischen Kontext zwar Bewusstsein über diese Zusammenhänge vermittelt, aber gerade bei Menschen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung wahrscheinlich nicht ausschließlich darüber nachhaltig beeinflusst werden können.
Verbesserungen im Prozess aus Sicht beider Disziplinen:
Psychotherapeutische Perspektive II:
Nachdem P.A berichtete, dass der Kontakt passend sowie hilfreich wäre und die physiotherapeutische Behandlung weiter in Anspruch genommen würde, wurde Erlaubnis des fachlichen Austausches ohne Weitergabe von Inhalten der psychotherapeutischen Einheiten eingeholt. Zunächst war es nur als Formsache gedacht, weil mit dieser Physiotherapeutin häufig interdisziplinärer Austausch der Perspektiven aus Sicht beider Disziplinen gepflegt wurde.
Das Überraschende war eine maßgebliche Verbesserung, nicht nur der Schmerzsituation, sondern auch im Wahrnehmen weiterer Arzttermine, was früher im Prozess nicht verhandelbar war. Dazu eine berichtete erweiterte Offenheit in sozialen Kontakten und damit vermehrte positive Erfahrungen, das vorsichtige Zulassen von Konfliktthemen und letztlich eine zunehmende Intensität der Gespräche in der Psychotherapie. P.A schlug aktiv Themen vor, Gefühle konnten in der Therapieeinheit zugelassen und ausgehalten werden und dass der eigene Körper der Platz ist, wo Gefühle wahrgenommen werden, wurde zur Selbstverständlichkeit. Eine Annäherung an das Erleben in Situationen aus Kinder- und Jugendzeit wurde möglich und letztlich wurde von P.A der Wunsch nach intensiverer emotionaler Arbeit in der Therapie geäußert. Auch der Kontakt mit einer psychiatrisch fachärztlichen Person konnte angebahnt werden, um die Verbesserung von Symptomen durch Medikation parallel zur Therapie zu versuchen. P.A konnte aus psychotherapeutischer Einschätzung schon immer die Fähigkeit zu reflektieren zugeordnet werden – Jetzt zeigte es sich in der Gesprächsgestaltung durch mehr emotionale Durchlässigkeit und die zaghafte Verbindung von Bruchstücken der Erlebenserinnerung zu einem selbstgestalteten Narrativ einer Ich-Erzählung. Es ist nicht das Ende des Weges, doch die Veränderung im Zulassen in der therapeutischen Begegnung, bei gleichzeitig klarer werdenden persönlichen Grenzen, konnte nur den Rückschluss des Mehrwerts mit der parallellaufenden Physiotherapie bedeuten.
Physiotherapeutische Perspektive II:
Die Schmerzen im Nacken und Kieferbereich konnten deutlich verbessert werden. Eine stabile therapeutische Beziehung wurde aufgebaut, sodass auch im physiotherapeutischen Setting, die Ermutigung zu weiteren medizinischen Untersuchungen bzw. fachärztlichen Konsultation, angesprochen und angenommen werden konnte. Es zeigte sich eine Zuversicht durch das Erleben von Beeinflussbarkeit, Selbstwirksamkeit und Verständnis von Zusammenhängen, was sich wiederum positiv auf den Bezug zum Körper auswirkte. Als Erfolge, die durch den fachlichen Austausch zwischen den Therapeutinnen sichtbar wurden, ohne aktiv als Therapieziele angestrebt worden zu sein, zeigten sich eine Veränderung in der Kommunikation von Bedürfnissen und aktive Fragen zu körperlichen Aspekten, wie zum Beispiel ob es Möglichkeiten gibt, Narben aus der Selbstverletzung behandeln zu können. Dissoziation und unwillkürliche muskuläre Kontraktionen traten wesentlich seltener auf. Außerdem gab es keine Körperbereiche mehr, die auf Nachfragen bei manuellen Behandlungstechniken, nicht berührt werden durften. P.A konnte auf Fragen, ob eine Übung oder Berührung möglich ist, mit „ja“, „nein“ oder „ich weiß es nicht“ antworten, wo es zuvor oft Sprachlosigkeit gab und äußerte, wenn es unsicher war, dass man bestimmte Techniken oder Maßnahmen ausprobieren kann. Dies zeigte mehr Zutrauen Grenzen zu setzen und diese falls nötig zu kommunizieren.
Gelungene interdisziplinäre Zusammenarbeit
Unsere Zusammenarbeit ist getragen von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung gegenüber der Person und ihrer Qualifikation. Dabei unterstellen wir positiv, dass jede eine besondere Expertise in ihrem Bereich besitzt, die die andere nicht abdecken kann. Beide Kooperationspartnerinnen sind aufgeschlossen der jeweils anderen Fachdisziplin gegenüber und teilen Beobachtungen aus den Erfahrungen im eigenen Behandlungssetting. Der fachliche Austausch ermöglicht gemeinsame Gedankenentwicklung und das Entdecken von Wechselwirkungen und Zusammenhängen zwischen biologischen, physischen und psychischen Prozessen. Verbesserungen zeigen sich oftmals im jeweils anderen Fachbereich und werden so für beide sichtbar. Es gibt keine Erwartung auf etwas zu Erzählendes, da die Prozesshaftigkeit beider Arbeitsgebiete bewusst ist. Auf dieser Basis gelingt es gut im Rahmen gemeinsamer Freude über Erfolge das Erzählte neidlos zu teilen. Wie wir darstellen konnten, lassen sich die Veränderungen bei der Klient:innenperson aus Sichtweise jeder Fachdisziplin zueinander in Beziehung stellen, sodass von einem Synergieeffekt ausgegangen werden kann. Während dem eigenen Arbeiten wirken die Reflexionsrunden inspirierend auf neue Beobachtungen ohne den Bereich der jeweils anderen im Handeln zu ‚betreten‘.
Um die Zusammenarbeit als sinnvoll zu erachten, ist es erforderlich die Wirkmechanismen, therapeutischen Möglichkeiten und Ebenen der Zielsetzung zu kennen, um realistische Erwartungen zu behalten. Herausforderung im niedergelassenen Bereich sind unterschiedliche Herangehensweisen und Behandlungskonzepte in beiden Berufsbildern, weswegen sich ein Austausch in jedem konkreten Fall lohnt. Ohne persönlichen Kontakt kann es schwierig sein, zu erkennen welche Therapeut:innen wie und in welchem Bereich spezialisiert sind.
Durch die Richtlinien von den Gesundheits- und Krankenkassen, weisen die meisten Ärzt:innen den Physiotherapeut:innen mit Diagnosen aus dem orthopädischen Spektrum zu, da die körperliche Komponente für das physiotherapeutische Arbeiten am relevantesten erscheint. Landen Patient:innen mit PTBS ohne gezielte interdisziplinäre Kommunikation bei Physiotherapeut:innen, können wesentliche Informationen für den Behandlungserfolg verloren gehen, was zu scheinbar frustrierenden Versuchen der Zusammenarbeit führen kann. Andererseits braucht es eine Kenntnis im physiotherapeutischen Bereich, dass eine psychotherapeutische Begleitung die Verbesserung physischer Symptomatik begünstigen kann.
Conclusio
Ausgehend von der Unteilbarkeit von Körper und Psyche als Lebensumgebung einer Person, die jedoch bei Problemen in verschiedenen Fachdisziplinen versorgt werden, erschließt sich die Sinnhaftigkeit der Kooperation beider Expert:innengruppen. Die zeitgleiche, wenn auch eigenständige Intervention durch Psychotherapie und Physiotherapie bringt, auch ohne gemeinsame Zielsetzung, durch gegenseitig förderliche Bedingungen, Erfolge in Schmerzintensität und Bewegungsverhalten sowie Impuls- und Emotionsregulation mit weiteren Auswirkungen für eine verbesserte Lebensbewältigung der Klient:innen. Die praktische Erfahrung im konkreten Fall zeigt, dass Effekte weit über das Erwartete hinaus entstehen, die für eine etablierte Kooperation im niedergelassenen Bereich sprechen. Der interdisziplinäre Austausch im erweiterten Helfer:innen-Netzwerk kann, durch das Verständnis für sich gegenseitig bedingender Prozesse, über die eigene Profession hinaus zur gegenseitigen Qualitätssicherung wie sogar -steigerung beitragen. Eine Erleichterung der interdisziplinären Kooperation könnte zum Beispiel durch eine Verankerung von Planstellen für Psychotherapie in Primärversorgungszentren erfolgen, oder dem Bilden von interdisziplinären Teams in den gerade entstehenden Psychotherapeutischen Ambulanzen. Das Wissen um weitere Expert:innen, die sich um das Wohlergehen der Klient:innen engagieren, trägt zur Entlastung und zu einem vernetzten Miteinander im Gesundheitsfeld bei.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
M.C. Fenz und K. Lippert geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Ethische Standards
Die Klient:innenperson hat der anonymisierten Verwendung ihrer Daten im Rahmen dieses Artikels schriftlich zugestimmt. Die Verarbeitung ihrer Daten erfolgte unter strikter Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. Eine diesbezügliche Erklärung (informed consent) liegt vor.
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