Körperorientiert und traumasensibel: Vom Mehrwert der interdisziplinären Zusammenarbeit von Physiotherapie und Psychotherapie aus Perspektive beider Disziplinen

Das Verständnis vom menschlichen Organismus und seiner Behandlung hat sich mit Veränderung von Menschenbild und erkenntnistheoretischen Zugängen im Laufe der Zeit stark gewandelt. Das jetzt übliche bio-psycho-soziale Modell (BPS) nach G. Engels entstand zur Überwindung von reduktionistischen Ansätzen, die den menschlichen Körper auf einer mehr maschinellen Ebene zu erfassen versuchte. Die damalige Spaltung zwischen behavioristischen Theorien und biologischen Thesen sollten verbunden werden. Aktueller Wissenstand ist nun, dass es zahlreiche Aspekte gibt, die zu Erkrankungen führen können, da unser Gesamtsystem ein komplexes Wechselspiel aus biologischen, psychischen und sozialen Faktoren ist. Erfahrungen in der Kindheit und Jugend beeinflussen nachweislich das psychische Erleben, die Entwicklung von Ressourcen, unsere Genetik und auch die Resilienz oder Prävalenz für die Entstehung von Krankheiten und Spannungszuständen.

Unser Körper reagiert auf Überbelastungen, Überforderung und wiederkehrende erhöhte Alarmbereitschaft mit Anspannung bestimmter Muskelgruppen, einer reduzierten Atembewegung (u. v. m.), also einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Die Haltung verändert sich dauerhaft, Bewegungsmuster können aufgrund der Dauerspannung nicht physiologisch ablaufen, die Entspannungsfähigkeit ist reduziert, wodurch es wiederum zu funktionellen, aber bei langfristigem Bestehen auch strukturellen Veränderungen bestimmter Gewebe kommen kann. Zu ergänzen ist, dass Menschen, die von körperlichen Schmerzen geplagt sind, diese Zusammenhänge nicht kennen und von Ärzt:innen mit einer orthopädischen Diagnose zugewiesen, selten darüber nachdenken, welche inneren Prozesse, Gefühle, Lebenssituationen oder Gedanken und Verhaltensmuster zur Entstehung des Problems beigetragen haben könnten. P. Levine und M. Philips () geben hier auch Betroffenen einen fundierten Einblick sowie Werkzeuge zum besseren Selbstverständnis, was psychoedukativ für den Behandlungsprozess von Bedeutung ist. Die Arbeit mit Menschen, die körperliche Beschwerden haben, deren Entstehung mit belastenden Erlebnissen und deren Auswirkung verbunden sind, bedarf also spezieller therapeutischer Fertigkeiten und Fähigkeiten.

Die Methode der Preverb Trauma Integration beschäftigt sich hier mit der Kombination von zeitgleichem Arbeiten mit bilateraler Stimulierung, Ressourcentechnik und Craniosacraltherapie: „… Über die spezifische Berührung (im Sinne der craniosacralen Therapie) werden auch ursprünglich dissoziierte Körpererinnerungen wiedererlebt … Diese Körpergefühle klingen, wenn sie als ‚alte Erinnerungen‘ entlarvt sind, wieder ab und bewahren die KlientInnen davor, zukünftig diese unangenehmen Körpererinnerungen als Retraumatisierungsfolge erleben zu müssen. …“ (Gruber und Hopfner, S. 15). Bei K. Fritzsche () findet sich die Beschreibung eines körperorientierten Behandlungsmodell in der Ego-State-Therapie: „Nicht nur die Patientin muss sich in Sicherheit erleben, sondern auch ihr Körper. Auch aus einer psychotherapeutischen Perspektive, die nicht primär körperfokussiert ist, stellt der Körper einen Empfänger sämtlicher psychotherapeutischer Interventionen dar, natürlich einschließlich der Beziehungsgestaltung durch die Therapeutin. … Wir können unsere Patientinnen jederzeit bitten, ihren Körper antworten zu lassen – auf alle für den gegenwärtigen Prozess relevanten Fragen. …“ (ebenda S. 351).

In traumatherapeutischem Vorgehen wird unter Einbeziehung dessen, was über körperliche Wahrnehmung abrufbar wird, die Integration belastender Erfahrungen über das Arbeiten mit der Affektbrücke erreicht. Die Integrativ Bewegte Traumatherapie nimmt beobachtete Bewegung direkt auf: „Jede Bewegung, die sich im Moment der therapeutischen Interaktion zeigt, kann für eine Intervention genutzt werden. … Der Körper illustriert über die spontane Bewegung das Gesprochene auf unmittelbare und authentische Art und Weise. …“ (Tripolt, S. 95). Für die meisten Klient:innen muss ein solches Einbeziehen von Bewegung in die psychotherapeutische Arbeit erst angebahnt werden, weil sie nicht per se mit Psychotherapie in Verbindung gebracht wird. Auch benötigt es eine besondere Sensibilität unter Beachtung der Einflüsse auf die veränderte Wahrnehmung bei Erleben von Bindungstraumata oder anderer Wiederbelebung dissoziierter Körpererinnerung.

In „Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch“ (Levold und Wirsching) finden sich hingegen nicht nur mehr körperbezogene Stichworte im Register, sondern auch die Erweiterung des Systemischen Repertoire in den Grundlagen, durch das Konzept des Embodiment. F. Tretter verfasst hier unter Bezugnahme auf T. Fuchs, „Dieses Konzept [einer personzentrierten Systemtheorie, Anm. d. Verf.in] muss darüber hinaus den komplexen Begriff des ‚personalen Selbst‘ im Fokus haben und die Person als in den Körper eingebettet sehen. Man spricht diesbezüglich heute in phänomenologischer Tradition vom ‚verkörperten Selbst‘ oder vom ‚embodied self‘ (T. Fuchs; Tretter).“ (Tretter in Levold und Wirsching, S. 29).

Während der Systemischen Fachausbildung anfangs der 2000er-Jahre, kamen Gefühle und Körper als Thema nur wenig vor. Der Fokus lag auf dem Entwickeln hilfreicher Kommunikation, über die Wirklichkeit gestaltet und neu konstruiert oder die Sicht auf problematische Zusammenhänge durch Dekonstruktion und Perspektivenerweiterung verändert werden kann. Ein kurzer Blick in die Stichwortregister der Systemischen Lehrbücher zeigt die Entwicklung: In den Lehrbüchern der systemischen Therapie und Beratung I und II (Schweitzer und v. Schlippeund) findet sich im Register das Wort ‚Körper‘ keinmal – auch nicht in Worterweiterungen. Ebenso wenig in „Systemische Familientherapie – Grundlagen, Methoden und aktuelle Trends“ (Brandl-Nebehay et al.) oder in „Die Sprache der Familientherapie“ (Simon et al.).

Psychotherapeutische Arbeit mit dem Körper und der Körpersprache wurde in den ersten Jahrzehnten des 20. Jhdt. besonders in bestimmten Therapieschulen verfolgt, wie der Gestalttherapie, der Vegetotherapie nach Reich, der Bioenergetik nach Lowen oder der Konzentrativen Bewegungstherapie nach Gindler und vielleicht deshalb als besonders hier zugehörig wahrgenommen. Es galt durch die Abstinenzregel in der therapeutischen Beziehung ein Berührungsverbot zum Schutz der Klient:innen, was zur Tabuisierung der Körperlichkeit geführt haben könnte. Die Berücksichtigung der Körperwahrnehmung in der Psychotherapie allgemein, gelangte erst mit der Perspektive traumatherapeutischer Konzepte wieder mehr in das Blickfeld. Das Deuten von beispielsweise mimischen Veränderungen gehörte immer zum schulenübergreifenden Grundrepertoire, wie auch Redewendungen, die auf den Körper Bezug nehmen, im therapeutischen Gespräch utilisiert wurden. In welchem Ausmaß sie jedoch den Zusammenhang mit neuronalen Verknüpfungen zeigten, trat durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse und die Auswirkungen auf Fühl-Denk-Verhaltensmuster von Menschen, wie im Konzept der Affektlogik beschrieben (Ciompi), mehr ins handelnde Bewusstsein von Psychotherapeut:innen. „In der Traumatherapie zeigt sich immer wieder die enge Verknüpfung von psychischen und physischen Reaktionen. … Unterschiedliche neurobiologische Studien zeigen, dass Menschen, die an ein Trauma erinnert werden, in den Gehirnregionen, die für die Kommunikation von Emotionen zuständig sind und Erlebtes in Sprache umsetzen (Broca-Region), eine verringerte Aktivität zeigen, während die Bereiche, die starke Emotionen unterstützen … hoch aktiv sind …. Starke Emotionen wiederum lösen beim Menschen automatisch bestimmte Muster von Handlungstendenzen aus, die den Organismus darin unterstützen, mit Herausforderungen fertig zu werden. …“ (Hanswille und Kissenbeck, S. 141).

Unsere Erfahrung von der Synergie parallel verlaufender Therapiesettings am Fallbeispiel Person A (P.A)

2019 ) beschreibt das Phänomen, durch frühe Erfahrungen von Vernachlässigung und unzuverlässigen Bindungspersonen, dauerhaft den eigenen Körper zu verlieren, das „… bei so vielen Menschen besteht, die schwere Traumata und extreme Vernachlässigung erlebt haben.“ Er beschreibt, wie er in der Praxis erkannte, dass in einer auf Verstehen und Einsicht basierenden Ausbildung, die Bedeutung des Körpers als Lebensumgebung zu kurz kam und „… viele meiner Patienten … berichteten, sie könnten ganze Bereiche ihres Körpers nicht spüren …“ (ebenda, S. 109). Parallel dazu wird über die affektmotorische Selbst-Organisation Erlebtes in physiologischen Reaktionsmustern gespeichert, die auch später noch abrufbar sind. Die Wahrnehmung solcher körpersprachlichen (affektmotorischen) Bewegungen und Haltungen gibt innerhalb einer therapeutischen Begegnung Hinweise auf u. U. präverbale Erfahrungen, die wiederum so zur Verfügung gestellt werden können. „Denn inneres Erleben ist unwillkürlich und/oder willkürlich gesteuert. Neben einer präzisen Beobachtung motorischer Phänomene ist eine reflektierte Einschätzung bzw. interpretierende Einordnung in einen komplexen Zusammenhang erforderlich.“ (Trautmann-Voigt und Voigt 2020 , S. 187). Mit diesem Zugang erfolgte das Fallverstehen im nachfolgenden Geschilderten. Das Beispiel ist ein Therapieverlauf, in dem sich keine oder kaum Veränderung bemerken ließ. Nach kurzfristigen Verbesserungen schien der Prozess von „vorne“ zu beginnen. Die Verbesserungen in Selbstermächtigung, Selbstwertschätzung und Handlungsfreiheit waren theoretisch erinnerbar und wurden wie ausgebremst von dem, was der Körper an Symptomen wieder und wieder bot. Van der Kolk () beschreibt das Phänomen, durch frühe Erfahrungen von Vernachlässigung und unzuverlässigen Bindungspersonen, dauerhaft den eigenen Körper zu verlieren, das „… bei so vielen Menschen besteht, die schwere Traumata und extreme Vernachlässigung erlebt haben.“ Er beschreibt, wie er in der Praxis erkannte, dass in einer auf Verstehen und Einsicht basierenden Ausbildung, die Bedeutung des Körpers als Lebensumgebung zu kurz kam und „… viele meiner Patienten … berichteten, sie könnten ganze Bereiche ihres Körpers nicht spüren …“ (ebenda, S. 109). Parallel dazu wird über die affektmotorische Selbst-Organisation Erlebtes in physiologischen Reaktionsmustern gespeichert, die auch später noch abrufbar sind. Die Wahrnehmung solcher körpersprachlichen (affektmotorischen) Bewegungen und Haltungen gibt innerhalb einer therapeutischen Begegnung Hinweise auf u. U. präverbale Erfahrungen, die wiederum so zur Verfügung gestellt werden können. „Denn inneres Erleben ist unwillkürlich und/oder willkürlich gesteuert. Neben einer präzisen Beobachtung motorischer Phänomene ist eine reflektierte Einschätzung bzw. interpretierende Einordnung in einen komplexen Zusammenhang erforderlich.“ (Trautmann-Voigt und Voigt, S. 187). Mit diesem Zugang erfolgte das Fallverstehen im nachfolgenden Geschilderten.

Psychotherapeutische Perspektive I: P.A, Mitte 20, mit Erfahrung von mehreren Bindungsabbrüchen und Bindungsverlusten in früher Kindheit und Jugend, Kontakt mit Helfer:innen-Netzwerken (Kinder-Jugendhilfe und Krisenzentren), in der Bildungslaufbahn Mobbingerfahrung in Gruppen, wenig verlässliche Bezugserfahrungen; vielfältige Symptomatik von suizidalem Verhalten in der Jugend und selbstverletzendem Verhalten bis ins junge Erwachsenenalter; medikamentöse Behandlung in der Vergangenheit als nicht verbessernd erlebt und mittlerweile auch zur Vermeidung von Überdosierung abgelehnt; verschiedene psychotherapeutische Erfahrungen, die stabilisierend, aber nicht relevant verbessernd erlebt wurden.

Immer wieder zeigten sich Symptome von Angst und „Unruhe im Kopf“, die das Alltagsleben erschwerten bis zu tageweise unterbrachen. Der regelmäßige Therapiebesuch schien die einzige Möglichkeit, um trotz alledem und der scheinbaren Nicht-Veränderbarkeit, sich mit viel Anstrengung akademische Bildung, das Herauslösen aus schädigenden Beziehungen sowie ein selbständiges Wohnen aufzubauen. Die Entwicklung eines zuträglichen sozialen Umfeldes und eine stabile Beziehung verbesserte die Ausgangslage, jedoch nicht die Besprechbarkeit grundlegender Themen und potenziell traumatisierender Erfahrungen, die bei sorgsamer Annäherung schon Sprachlosigkeit bis zu katatonem Stupor auslösten. Humor und Selbstironie erwiesen sich immer wieder als Ressource und trotzdem blieb der Eindruck von „dünnem Eis“.

In Supervisionen, Intervisionen und Weiterbildungsveranstaltungen gab es scheinbar immer nur den Rückschluss, dass doch „eh’ viel Veränderung da wäre“ und es eben der Sinn von Psychotherapie sein könne, zu stabilisieren und so ein unabhängiges Leben trotz verkomplizierender Startbedingungen möglich zu machen.

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Durch den kollegialen Austausch über die Verbindungen von Körper und Psyche gab es einige Versuche, eine physiotherapeutische Behandlung vorzuschlagen, was jedoch P.A undenkbar war. Berührung wurde als potenziell gefährlich konnotiert – selbst Routine-Arztbesuche wurden abgelehnt. Die Compliance in der Psychotherapie war gleichbleibend hoch, jedoch die Thematisierung der Wahrnehmung des eigenen Körpers löste prompt Angstreaktion und Ablehnung aus – einen Körper zu haben war kein Thema. Über den Verlauf wurde eine gewisse Stabilisierung und Verbesserung erreicht. Die Berufsausbildung verbesserte das Selbstwertempfinden, was jedoch nicht so bezeichnet werden durfte. Die Verbesserung wurde interpretiert, in der Beobachtung von einem geerdeteren Gang, eine selbstverständlichere Raumnahme beim Betreten des Praxisraumes, sowie einen Platz einzunehmen und die deutlich sich abzeichnende Selbstverständlichkeit im Gespräch über berufliche Themen – hier erweiterte sich die Möglichkeit von einem flüssigen Gesprächsverlauf mit ausgewogener dialogischer Beteiligung. An wiederkehrender emotionaler und psychischer Destabilisierung mit dissoziativen Zuständen, die berichtet werden konnten, änderte sich nichts.

Als P.A eines Tages von einem physischen Nackenschmerz berichtete, der die freie Kopfbewegung verhinderte, erfolgte noch einmal der Versuch Physiotherapie vorzuschlagen, bei jemandem dem die Psychotherapeutin vertrauen würde, auch wenn die eigene Entscheidung, wie gut ein:e Behandler:in passend erlebt wird, immer nur persönlich getroffen werden kann. Diesmal gelang der Kontakt ohne weitere Unterstützung.

Physiotherapeutische Perspektive I: 2009 ) belegte, dass die körperliche Gesundheit im Erwachsenenalter als Folge einer stressbelasteten Kindheit insgesamt deutlich beeinträchtigt ist und dass dies für … metabolische Störungen, muskuloskelettale Schmerzprobleme sowie für bestimmte neurologische Störungen gilt.“ (Egle et al. 2024 , S. 222) Insbesondere erwähnt werden multilokulärer Schmerz, Fibromyalgie-Syndrom, craniomandibuläre Dysfunktion (CMD), Colon irritabile und Chronic Fatigue Syndrom. „Eine Metaanalyse (Wegman und Stetler) belegte, dass die körperliche Gesundheit im Erwachsenenalter als Folge einer stressbelasteten Kindheit insgesamt deutlich beeinträchtigt ist und dass dies für … metabolische Störungen, muskuloskelettale Schmerzprobleme sowie für bestimmte neurologische Störungen gilt.“ (Egle et al., S. 222) Insbesondere erwähnt werden multilokulärer Schmerz, Fibromyalgie-Syndrom, craniomandibuläre Dysfunktion (CMD), Colon irritabile und Chronic Fatigue Syndrom.

2024 ). Die Literatur zeigt außerdem, dass eine erhöhte Schmerzvulnerabilität und das aktuelle subjektive Schmerzerleben durch frühe Bindungsstörungen, psychische Traumatisierungen oder frühe körperliche Schmerzerfahrungen mit Auslieferungserleben beeinflusst werden. Dabei kann es als Kompensationsversuch zu einer neurologischen Dysfunktion von Konnektivitätsnetzwerken kommen, wodurch bei verschiedenen Sinneseindrücken eine „Hab-Acht-Haltung“ entstehen kann (Egle et al.,).

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Im konkreten Fallbeispiel zeigten sich somatisch in der Anamnese, wenn auch aufgrund der Gesamtproblematik ärztlich nicht diagnostiziert, Beschwerden und Anzeichen für mehrere Problematiken in den oben genannten Bereichen. Festzuhalten ist, dass im Rahmen der physiotherapeutischen Behandlung keine Diagnosen erstellt werden, sondern dies dem ärztlichen Bereich obliegt. Für die Behandlungszeit wird allerdings eine physiotherapeutische Hypothese erstellt, um die Behandlungsplanung zielgerichtet gestalten zu können.

Das Hauptproblem, das P.A schilderte, waren starke und wiederkehrende Nackenschmerzen mit Blockierungsgefühl, „knacksen“, das Gefühl die Mitte verloren zu haben, Angst vor Bewegung und Schmerzen in diversen anderen Körperbereichen. Die Zuweisungsdiagnose der Verordnung lautete Cervicalsyndrom, eine Untersuchung oder bildgebende Diagnostik habe es keine gegeben. An Faktoren wie Blickkontakt, Mimik, Bewegungsverhalten, Haltung, Stimmlage, Auftreten etc., ist auch im Erstkontakt ersichtlich gewesen, dass ein besonders achtsames Vorgehen im körpertherapeutischen Kontext, Beziehungs- und Vertrauensaufbau erforderlich war.

In der physischen Untersuchung und Analyse zeigte sich, außer einem typischen psychosomatischen Muster, das bestimmte Veränderungen in Atmung, Haltung, Körperspannung und Bewegungsrhythmus objektiv messbar beschreibt, in der manuellen Befundung auch eine Instabilität im Bereich der Halswirbelsäule, kompensiert durch eine eingeschränkte Beweglichkeit im Übergang von der Hals- zur Brustwirbelsäule, sowie eine CMD.

2020 , S. 161) In der physiotherapeutischen Arbeit ist es also einerseits erforderlich Muskelspannung auszugleichen, Gelenksbeweglichkeit und freie Atembewegungen wieder zu ermöglichen und andererseits Zusammenhänge zu vermitteln, um im Alltag mit Achtsamkeit, Übungen und Selbstmanagement die Veränderungen zu erhalten. „Die Komplexität der Kopf-Körper-Koordination ist extrem störanfällig … Die zehn Atlasmuskeln verbinden die Schädelbasis mit der ganzen Halswirbelsäule und werden unmittelbar von Fight‑, Flight- und Freeze-Situationen getriggert.“ (Voss, S. 161) In der physiotherapeutischen Arbeit ist es also einerseits erforderlich Muskelspannung auszugleichen, Gelenksbeweglichkeit und freie Atembewegungen wieder zu ermöglichen und andererseits Zusammenhänge zu vermitteln, um im Alltag mit Achtsamkeit, Übungen und Selbstmanagement die Veränderungen zu erhalten.

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2020 ) wirkt sich im Verhalten, dem Gangbild und der Körperhaltung aus, sodass im physiotherapeutischen Kontext zwar Bewusstsein über diese Zusammenhänge vermittelt, aber gerade bei Menschen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung wahrscheinlich nicht ausschließlich darüber nachhaltig beeinflusst werden können. Im physiotherapeutischen Prozess wird untersucht, welche Körperstrukturen betroffen sind und es wird eruiert, wie Funktionsstörungen entstanden sein könnten. Wenn sich keine manifesten Störungen zeigen und eine ärztliche Untersuchung zum Ausschluss somatischer Krankheitsbilder erfolgte, ist meistens unwillkürliche Anspannung von Muskelgruppen, die Haltungsveränderung, sowie veränderte Atem‑, Schluck- oder Zungenbewegungen die Ursache für CMD. Durch das Wahrnehmen von Spannung in Alltagssituationen, können neu gewonnene Erkenntnisse in den psychotherapeutischen Bereich getragen werden und damit wiederum dazu beitragen, andere Aspekte zu integrieren. Für die Erreichung physiotherapeutischer Ziele kann es notwendig sein, psychotherapeutische Interventionen wirken zu lassen. Hat eine Person beispielsweise Schwierigkeiten mit dem Selbstwert bzw. in zwischenmenschlichen Kontakten, destruktive Beziehungserfahrungen o. ä., wird die Vermittlung der „gesunden“ physiologischen Haltung wenig erfolgversprechend sein. Die innere Haltung (vgl. Affektmotorik, Trautmann-Voigt) wirkt sich im Verhalten, dem Gangbild und der Körperhaltung aus, sodass im physiotherapeutischen Kontext zwar Bewusstsein über diese Zusammenhänge vermittelt, aber gerade bei Menschen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung wahrscheinlich nicht ausschließlich darüber nachhaltig beeinflusst werden können.