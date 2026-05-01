Körperliches Training bei chronischen Erkrankungen

Wertigkeit des Krafttrainings

Die Bedeutung von regelmäßiger körperlicher Aktivität und eines strukturierten Trainings bei Patient:innen mit chronischen Erkrankungen hat in den vergangenen Jahrzehnten einen enormen Wandel erfahren. Der Paradigmenwechsel – von der Schonung hin zu körperlicher Aktivierung – basiert auf einem besseren Verständnis der systemischen Wirkungen von körperlicher Aktivität. Das Training wirkt nicht nur auf die Muskelkraft oder die Ausdauer, sondern beeinflusst zentrale pathophysiologische Mechanismen chronischer Erkrankungen, darunter die metabolische Regulation, inflammatorische Prozesse, neuroendokrine Adaptationen, vaskuläre Funktionen sowie zentrale Mechanismen der Schmerzverarbeitung. Vor diesem Hintergrund ist körperliches Training heute nicht mehr lediglich eine ergänzende Maßnahme, sondern ein integraler Bestandteil multimodaler Therapiekonzepte der modernen Rehabilitation und Schmerzmedizin.

Historisch war die Beziehung zwischen körperlicher Aktivität und chronischen Erkrankungen lange von Vorsicht und Unsicherheit geprägt. Viele Erkrankungen wurden als Zustände interpretiert, die körperliche Schonung erfordern würden. Aktivität wurde nicht selten als zu belastend und potenziell gefährlich angesehen. Erst systematische Trainingsinterventionsstudien bei chronisch kranken Patient:innen führten zum Umdenken. Diese Arbeiten zeigten, dass die zuvor befürchteten negativen Effekte körperlicher Belastung nicht eintreten – es gab kaum bzw. keine unerwünschten Ereignisse („adverse events“, AE). Vielmehr konnten positive Effekte auf die Leistungsfähigkeit, das Symptom Fatigue, die Körperzusammensetzung, einige metabolische Parameter, die psychische Gesundheit sowie die Lebensqualität und funktionelle Selbstständigkeit nachgewiesen werden.

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Heute steht daher nicht mehr die Frage im Vordergrund, ob Training sinnvoll ist, sondern v. a. wie Training optimal gesteuert werden muss, um therapeutische Effekte zu erzielen und dabei gleichzeitig Risiken zu vermeiden.

Ein zentrales Problem vieler chronischer Erkrankungen ist die Dekonditionierung. Die Erkrankung, Belastungen durch notwendige Therapien, Schmerzen oder Fatigue führen häufig zu deutlich reduzierter körperlicher Aktivität. Diese Bewegungsreduktion wiederum führt zu einem progressiven Verlust an Muskelmasse, Kraft und Ausdauer im Sinne einer Abwärtsspirale. In weiterer Folge entstehen funktionelle Einschränkungen im Alltag sowie zusätzliche metabolische und kardiovaskuläre Risikofaktoren – es geht im wahrsten Sinne des Wortes bergab. Dieser Prozess verläuft selbstverstärkend, d. h. die Symptome führen zu weiterer Bewegungsvermeidung, und dieses Vermeidungsverhalten verstärkt wiederum die weitere körperliche Dekonditionierung. Besonders relevant ist dabei der Verlust an Muskelmasse. Die Skelettmuskulatur stellt nämlich eines der wichtigsten stoffwechselaktiven Organe des Körpers dar und spielt somit eine zentrale Rolle für den Glukosestoffwechsel, die Insulinsensitivität, die inflammatorische Regulation sowie die funktionelle Belastbarkeit. Aus rehabilitationsmedizinischer Perspektive wird daher deutlich: Das Ziel körperlichen Trainings ist nicht primär die „sportliche“ Leistungssteigerung, sondern der Erhalt der funktionellen Autonomie, Belastbarkeit und Teilhabe sowie die Ermöglichung eines funktionierenden Stoffwechsels.