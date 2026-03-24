Knorpelregenerative Therapien bei degenerativen und entzündlichen Gelenkerkrankungen

Degenerative Gelenkerkrankungen wie die Arthrose führen durch kontinuierlichen Knorpelabbau zu Schmerzen und Funktionsverlust []. Gelenkerhaltende, knorpelregenerative Eingriffe gewinnen vor allem beim jungen, aktiven Patienten an Bedeutung. Zu den operativen Verfahren zählen die knochenmarkstimulierenden Techniken (Mikrofrakturierung, Nanofrakturierung), die matrixunterstützte Knochenmarkstimulation, zellbasierte Verfahren (autologe Chondrozytentransplantation, ACT) sowie osteochondrale autologe Transplantationen (OATS). Im Folgenden werden diese Verfahren und ihre Evidenz bei Arthrose bzw. Früharthrose dargestellt, anschließend ihre Anwendung, Grenzen und Kontraindikationen bei entzündlich-rheumatoiden Gelenkerkrankungen diskutiert.

Für die Behandlung fokaler Knorpelschäden gelten die Empfehlungen der AG Geweberegeneration der DKOU, die auf der Basis der Defektgröße, der Beteiligung des subchondralen Knochens und des funktionellen Anspruchs unterschiedliche knorpelregenerative Verfahren empfehlen []. Die Indikation ergibt sich im Wesentlichen aus den klinischen Beschwerden und dem Vorhandensein eines vollschichtigen, lokal begrenzten Knorpelschadens. Die Analyse ursächlicher Faktoren und die Integration entsprechender Faktoren in das Behandlungskonzept sind integraler Bestandteil einer erfolgreichen Knorpeltherapie (Abb.). Eine Auswertung des Deutschen Knorpelregisters ergab, dass knorpelregenerative Eingriffe in etwa 50 % der Fälle mit Begleitprozeduren kombiniert wurden [].

Erfolgreiche Knorpeltherapie durch Mitadressierung kausaler Begleitfaktoren. Eine 27-jährige Patientin leidet unter einem lateral peripatellar betonten Schmerz, der belastungsabhängig ist und die sportliche Aktivität einschränkt; MRT-radiologisch zeigt sich ein Knorpelschaden der lateralen Trochlea ( a - b ). Die Ganzbeinstandaufnahme zeigt eine physiologische Beinachse ( c ). Im MRT und 3D-Röntgen zeigt sich eine lateralisierte Patella bei erhöhtem Tuberositas-tibiae-Trochlea-Groove(TT-TG)-Distanz und eine Patella alta ( d - e ). Die kausale Behandlung erfolgte mit einer arthroskopischen AMIC-Technik mit fragmentiertem Eigenknorpel („minced cartilage“), bestehend aus Débridement des bestehenden Defekts ( f – g ) und anschließendem Einbringen von „minced cartilage“ in das geschaffene Defektbett ( h ), das mit einer Kollagenmembran gedeckt wird ( i ). Begleitendes Realignment des Patella-Tracking mittels medialisierender und distalisierender Osteotomie der Tuberositas tibiae ( j ). Ein Jahr postoperativ konnte die Patientin in ihren Wunschsport wieder zurückkehren

In der Versorgungsrealität in Deutschland ist Mikrofrakturierung am Kniegelenk eine sehr häufig eingesetzte BMS-Methode []. Die Regeneratbildung nach isolierter BMS ist fibrokartilaginär und hat mechanisch schlechtere Eigenschaften als hyaliner Gelenkknorpel []. Studien zeigen, dass die anfängliche Schmerzlinderung und Funktionsverbesserung durch BMS in den ersten 2–5 Jahren eintritt und im Langzeitverlauf (> 5 Jahre) deutlich nachlässt []. Radiologisch kommt es im Verlauf häufig zu subchondralen Zysten und Osteophytenbildung. Im eigenen Vorgehen der Autoren hat die Mikrofrakturierung deutlich an Relevanz verloren und wird in Einzelfällen als Nanofrakturierung bei Defekten bis 1 cmeingesetzt.

Bei der Mikrofrakturierung wird die subchondrale Knochenplatte mit einer Ahle perforiert, sodass Blut und Knochenmarkstammzellen in den Defekt einströmen und dort zunächst fibrokartilaginäres Gewebe bilden []. Diese Technik eignet sich vorrangig für kleine, umschriebene Knorpelflächen bis etwa 2 cmund kann arthroskopisch durchgeführt werden []. Modifikationen wie Nanofrakturierung mit kleineren Löchern sollen die subchondrale Struktur besser schonen und die Regeneratqualität optimieren [].

Eine randomisierte Studie mit 10-Jahres-Follow-up zeigte verbesserte Patient:innenoutcomes nach AMIC im Vergleich zur reinen Mikrofrakturierung []. Insgesamt kann die Evidenzlage für die AMIC-Methode als hochwertig eingestuft werden mit guten Langzeitergebnissen []. In der Praxis empfiehlt die AG Klinische Geweberegeneration der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) AMIC bei Defektgrößen zwischen etwa 1 und 4,5 cm]. Zukünftig könnten biologische Augmentationstechniken, z. B. in Kombination der Defektauffüllung mit z. B. „minced cartilage“ (AMIC+®, Geistlich Pharma AG, Wolhusen,Schweiz) die Technik weiter verbessern.

Die matrixaugmentierte Knochenmarkstimulation kombiniert Mikrofrakturierung mit einer Biomembran (z. B. Kollagenmembran). Nach Débridement und Knochenmarkperforation wird eine zellfreie Matrix in den Defekt eingebracht, die das Anwachsen von Stammzellen und die Clot-Bildung unterstützt []. Dies soll dem geronnenen Blutpfropf Stabilität verleihen und eine günstigere Knorpelregeneration begünstigen. Klinische Studien und Metaanalysen weisen darauf hin, dass AMIC langfristig bessere Befunde liefert als konventionelle Mikrofrakturierung, insbesondere bei mittleren Defektgrößen (z. B. 2–5 cm; []).

Eine aktuelle Metaanalyse belegt zudem, dass kollagenbasierte Scaffolds (Matrix-ACT) die Integration in das umliegende Knorpelgewebe verbessern und so die klinischen Ergebnisse weiter steigern können []. Nachteile der ACT sind der 2‑zeitige Ablauf, höhere Kosten sowie mögliche Komplikationen, wie die Transplantathypertrophie oder -delamination. Grundsätzlich ist die ACT als Standardtherapie für größere Defekte ≥ 2 cmetabliert. Die Evidenzlage der ACT muss als sehr hochwertig angesehen werden, was u. a. mit der Einstufung des ACT-Verfahrens als Arzneimittel mit der zugehörigen Zulassungsregulation zusammenhängt.

Bei der ACT werden patienteneigene Knorpelzellen arthroskopisch entnommen, in vitro vermehrt und später in den Defekt eingebracht []. Bei der aktuell angewandten Generation der ACT-Entwicklung werden die in vitro expandierten Knorpelzellen in einer Biomembran ausgesät oder trägerfrei mittels Sphäroiden, die die Chondrozyten enthalten. Die ACT ist indiziert bei symptomatischen, vollschichtigen Defekten, typischerweise ab einer Größe von etwa 2 cm]. Im Vergleich zur Mikrofrakturierung erreicht ACT bessere klinische Langzeitergebnisse und geringere Versagerquoten []. Mehrere Studien (inkl. systematischer Reviews) zeigen eine signifikant bessere Patientenzufriedenheit und weniger Revisionen nach ACT gegenüber Mikrofrakturierung [].

Das OATS-Verfahren hat einen hohen Stellenwert bei kleinflächigen Defekten und sportlich aktiven Patient:innen. Insbesondere tiefe, osteochondrale Läsionen können auf diese Weise elegant versorgt werden. Klinische Ergebnisse sind insbesondere bei femoralen Defekten gut, langfristige Daten belegen gute 5‑ bis 10-Jahres-Ergebnisse bei ausgewählten Patienten []. Die Hauptgrenzen liegen in der begrenzten Spenderknorpelmenge, möglichen Inkongruenz zwischen Zylinder und Empfängerbett sowie im anterioren Knieschmerz durch die Entnahmestelle.

Bei diesem Verfahren werden zylinderförmige Knorpel-Knochen-Zylinder aus weniger belasteten Gelenkanteilen entnommen und in den Defekt transferiert. Dabei wird körpereigener hyaliner Knorpel transplantiert. Das OATS-Verfahren ist vorwiegend für kleinere osteochondrale Defekte (≤ 1 cmpro Zylinder) geeignet []. Für größere Areale können mehrere Zylinder (Mosaikplastik) verwendet werden, was aber das Risiko von Defiziten an der Entnahmestelle erhöht. Im eigenen Vorgehen der Autoren wird die Mosaikplastik aufgrund der höheren Revisionsrate im Vergleich zur ACT nicht mehr angewandt [].

Dabei wird körpereigener Knorpel in kleine Stücke zerkleinert und direkt in den Defekt eingearbeitet, meist in Kombination mit einem Trägermaterial. Das Verfahren wird von der AG Geweberegeneration der DGOU als Potentialmethode eingestuft, wobei es zahlreiche methodische Abwandlungen der Technik gibt mit bisher sehr geringem Evidenzgrad []. Eine vergleichende Matched-pair-Analyse ergab, eine Unterlegenheit von händisch zerkleinertem Knorpel, der mit Fibrinkleber in dem Knorpeldefekt fixiert wurde, im Vergleich zur AMIC-Methode []. Erste Studien deuten jedoch auch auf gute klinische Resultate hin []. Zusammenfassend ist die Evidenzlage noch begrenzt auf Fallserien; größere kontrollierte Studien stehen aus.

Evidenz und Grenzen knorpelregenerativer Verfahren bei fokalem Knorpelschaden und Arthrose

34 , 38 ]. Der fokale degenerative Knorpelschaden muss grundsätzlich von dem primär degenerativen Knorpelverlust der Arthrose unterschieden werden. Während fokale Knorpeldefekte meist traumatisch oder durch lokale Überlastung in einem sonst strukturell intakten Gelenk entstehen, ist Arthrose eine heterogene Erkrankung des gesamten Gelenks mit primären (idiopathisch-multifaktoriellen) und sekundären (posttraumatisch, metabolisch, inflammatorisch) Ursachen, getragen von polygenen Kleineffektvarianten und epigenetischer Dysregulation, die die Chondrozytenhomöostase, die Inflammation des Gelenks und den subchondralen Knochen verändern [].

10 ], hat die chirurgische Knorpeltherapie beim symptomatischen lokal begrenzten Knorpelschaden einen hohen Stellenwert [ 29 ]. Bei Früharthrose mit fokalen Defekten können knorpelregenerative OP-Verfahren die dadurch bedingten Schmerzen und die Gelenkfunktion entscheidend verbessern und auch die Sportfähigkeit oftmals wiederherstellen [ 29 ]. Während bei der generalisierten symptomatischen Arthrose oft eine Kombination aus konservativer Therapie (Physiotherapie, Gewichtsreduktion, Medikamenten- und Infiltrationstherapie) am Anfang der Behandlung steht [], hat die chirurgische Knorpeltherapie beim symptomatischen lokal begrenzten Knorpelschaden einen hohen Stellenwert []. Bei Früharthrose mit fokalen Defekten können knorpelregenerative OP-Verfahren die dadurch bedingten Schmerzen und die Gelenkfunktion entscheidend verbessern und auch die Sportfähigkeit oftmals wiederherstellen [].

Fokale Knorpeldefekte sind meist traumatisch oder durch lokale Überlastung bedingt

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10 ] kommt zu dem Schluss, dass aufgrund fehlender Evidenz keine Empfehlung für regenerative Knorpeloperationen bei Patienten mit (fortgeschrittener) Gonarthrose ausgesprochen werden kann. Es fehlen hochwertige Studien, die zeigen, dass solche Therapien den Krankheitsverlauf einer Arthrose aufhalten oder verbessern. In der klinischen Praxis gilt eine Gonarthrose (mit Kellgren-Lawrence III–IV) als Kontraindikation für eine knorpelregenerative Therapie [ 10 , 29 ]. Allerdings ist die Datenlage für die Anwendung bei manifester (Gon‑)Arthrose sehr eingeschränkt. Die aktuelle S3-Leitlinie Gonarthrose [] kommt zu dem Schluss, dass aufgrund fehlender Evidenz keine Empfehlung für regenerative Knorpeloperationen bei Patienten mit (fortgeschrittener) Gonarthrose ausgesprochen werden kann. Es fehlen hochwertige Studien, die zeigen, dass solche Therapien den Krankheitsverlauf einer Arthrose aufhalten oder verbessern. In der klinischen Praxis gilt eine Gonarthrose (mit Kellgren-Lawrence III–IV) als Kontraindikation für eine knorpelregenerative Therapie [].

15 ]. Die von Madry et al. vorgeschlagene Klassifikation differenziert die fokale Früharthrose anhand des Ausmaßes der umgebenden Knorpeldegeneration (Stadium 1–4) und der Beteiligung weiterer Kompartimente (Grad A–D), wobei v. a. Grad A und B als unkritisch therapierbar gelten [ 23 ]. Inwiefern eine knorpelregenerative Therapie auch bei einem früh-degenerativ veränderten Gelenk erbracht werden kann, steht aktuell zur Diskussion. Dieses liegt auch an der fehlenden Klassifikation der „Früharthrose“. Nach Feucht et al. wird Früharthrose als Phase verstanden, in der klinische Beschwerden und erste strukturelle Veränderungen bestehen, klassische radiologische Arthrosezeichen aber noch fehlen []. Die von Madry et al. vorgeschlagene Klassifikation differenziert die fokale Früharthrose anhand des Ausmaßes der umgebenden Knorpeldegeneration (Stadium 1–4) und der Beteiligung weiterer Kompartimente (Grad A–D), wobei v. a. Grad A und B als unkritisch therapierbar gelten [].

15 ]. Knochenmarkstimulierende Verfahren (z. B. Mikrofrakturierung) zeigen dagegen nur eingeschränkten Nutzen und sind auf kleine Defekte mit minimaler Umgebungsschädigung limitiert, wobei begleitende Eingriffe, wie Achskorrekturen oder Meniskusrekonstruktionen, entscheidend für den Therapieerfolg sind [ 15 ]. Knorpelregenerative Therapien wie die autologe Chondrozytentransplantation (ACT) können auch bei Früharthrose akzeptable Ergebnisse erzielen, wenngleich höhere Versagensraten als bei rein traumatischen Läsionen erwartet werden müssen []. Knochenmarkstimulierende Verfahren (z. B. Mikrofrakturierung) zeigen dagegen nur eingeschränkten Nutzen und sind auf kleine Defekte mit minimaler Umgebungsschädigung limitiert, wobei begleitende Eingriffe, wie Achskorrekturen oder Meniskusrekonstruktionen, entscheidend für den Therapieerfolg sind [].

Knorpelregenerative Therapien können auch bei Früharthrose akzeptable Ergebnisse erzielen

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