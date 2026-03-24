Knorpelregenerative Therapien bei degenerativen und entzündlichen Gelenkerkrankungen
- Open Access
- 23.03.2026
- Originalien
Zusammenfassung
Knorpelregenerative Verfahren sind bei fokalen Gelenkknorpeldefekten ein etabliertes Verfahren, ihr Einsatz bei Arthrose oder entzündlich-rheumatischen Arthritiden ist Gegenstand aktueller Diskussion. Vorgestellt werden Knochenmarkstimulation, matrixaugmentierte Knochenmarkstimulation, autologe Chondrozytentransplantation sowie osteochondrale Transplantation und „minced cartilage“, jeweils mit Indikationen, Limitationen und Ergebnissen. Kausale Begleitfaktoren (z. B. mechanische Achse) sollten konsequent mitbehandelt werden. Für fokale Läsionen gilt: Mikrofrakturierung mit frühem Benefit, aber nachlassender Dauerwirkung; matrixaugmentierte Knochenmarkstimulation mit besseren Ergebnissen als die alleinige Knochemarkstimulation; autologe Chondrozytentransplantation als Standard für größere Defekte (≥ 2 cm2) mit überlegenem Langzeitergebnis gegenüber der Knochenmarkstiumlation; osteochondrale Transplantation für kleine osteochondrale Defekte; „minced cartilage“ mit wachsender, aber noch begrenzter Evidenz. Die S3-LL Gonarthrose und Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie stützen eine zurückhaltende Indikation bei Arthrose. Bei manifester Gonarthrose (Kellgren-Lawrence III–IV) wird von regenerativen Operationen abgeraten; bei Früharthrose kann in ausgewählten Fällen ein Nutzen bestehen. Entzündliche (rheumatoide) Arthritiden gelten als Kontraindikation: Das inflammatorisch-katabole Milieu gefährdet die Regeneration. Bei fortgeschrittener rheumatoider Arthritis bleibt bei hochgradiger Destruktion des Gelenks die Endoprothetik Standard. Eine knorpelregenerative Therapie kann im Einzelfall bei stabiler Kontrolle sowohl der systemischen Erkrankung als auch des zu therapierenden Gelenks sowie bei eindeutig fokaler Symptomkorrelation erwogen werden.
Degenerative Gelenkerkrankungen wie die Arthrose führen durch kontinuierlichen Knorpelabbau zu Schmerzen und Funktionsverlust [9]. Gelenkerhaltende, knorpelregenerative Eingriffe gewinnen vor allem beim jungen, aktiven Patienten an Bedeutung. Zu den operativen Verfahren zählen die knochenmarkstimulierenden Techniken (Mikrofrakturierung, Nanofrakturierung), die matrixunterstützte Knochenmarkstimulation, zellbasierte Verfahren (autologe Chondrozytentransplantation, ACT) sowie osteochondrale autologe Transplantationen (OATS). Im Folgenden werden diese Verfahren und ihre Evidenz bei Arthrose bzw. Früharthrose dargestellt, anschließend ihre Anwendung, Grenzen und Kontraindikationen bei entzündlich-rheumatoiden Gelenkerkrankungen diskutiert.
Operative knorpelregenerative Verfahren bei fokalen Knorpelschäden
Für die Behandlung fokaler Knorpelschäden gelten die Empfehlungen der AG Geweberegeneration der DKOU, die auf der Basis der Defektgröße, der Beteiligung des subchondralen Knochens und des funktionellen Anspruchs unterschiedliche knorpelregenerative Verfahren empfehlen [29]. Die Indikation ergibt sich im Wesentlichen aus den klinischen Beschwerden und dem Vorhandensein eines vollschichtigen, lokal begrenzten Knorpelschadens. Die Analyse ursächlicher Faktoren und die Integration entsprechender Faktoren in das Behandlungskonzept sind integraler Bestandteil einer erfolgreichen Knorpeltherapie (Abb. 1). Eine Auswertung des Deutschen Knorpelregisters ergab, dass knorpelregenerative Eingriffe in etwa 50 % der Fälle mit Begleitprozeduren kombiniert wurden [42].
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Knochenmarkstimulierende Verfahren („bone-marrow stimulation“, BMS)
Bei der Mikrofrakturierung wird die subchondrale Knochenplatte mit einer Ahle perforiert, sodass Blut und Knochenmarkstammzellen in den Defekt einströmen und dort zunächst fibrokartilaginäres Gewebe bilden [36]. Diese Technik eignet sich vorrangig für kleine, umschriebene Knorpelflächen bis etwa 2 cm2 und kann arthroskopisch durchgeführt werden [29]. Modifikationen wie Nanofrakturierung mit kleineren Löchern sollen die subchondrale Struktur besser schonen und die Regeneratqualität optimieren [13, 25].
Mikrofrakturierung eignet sich vorrangig für kleine, umschriebene Knorpelflächen bis etwa 2 cm2
In der Versorgungsrealität in Deutschland ist Mikrofrakturierung am Kniegelenk eine sehr häufig eingesetzte BMS-Methode [28]. Die Regeneratbildung nach isolierter BMS ist fibrokartilaginär und hat mechanisch schlechtere Eigenschaften als hyaliner Gelenkknorpel [12]. Studien zeigen, dass die anfängliche Schmerzlinderung und Funktionsverbesserung durch BMS in den ersten 2–5 Jahren eintritt und im Langzeitverlauf (> 5 Jahre) deutlich nachlässt [17]. Radiologisch kommt es im Verlauf häufig zu subchondralen Zysten und Osteophytenbildung. Im eigenen Vorgehen der Autoren hat die Mikrofrakturierung deutlich an Relevanz verloren und wird in Einzelfällen als Nanofrakturierung bei Defekten bis 1 cm2 eingesetzt.
Matrixaugmentierte Knochenmarkstimulation („autologeous matrix-inducedchondrogenesis“, AMIC)
Die matrixaugmentierte Knochenmarkstimulation kombiniert Mikrofrakturierung mit einer Biomembran (z. B. Kollagenmembran). Nach Débridement und Knochenmarkperforation wird eine zellfreie Matrix in den Defekt eingebracht, die das Anwachsen von Stammzellen und die Clot-Bildung unterstützt [4]. Dies soll dem geronnenen Blutpfropf Stabilität verleihen und eine günstigere Knorpelregeneration begünstigen. Klinische Studien und Metaanalysen weisen darauf hin, dass AMIC langfristig bessere Befunde liefert als konventionelle Mikrofrakturierung, insbesondere bei mittleren Defektgrößen (z. B. 2–5 cm2; [21, 29, 37]).
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Die matrixaugmentierte Knochenmarkstimulation kombiniert Mikrofrakturierung mit einer Biomembran
Eine randomisierte Studie mit 10-Jahres-Follow-up zeigte verbesserte Patient:innenoutcomes nach AMIC im Vergleich zur reinen Mikrofrakturierung [40]. Insgesamt kann die Evidenzlage für die AMIC-Methode als hochwertig eingestuft werden mit guten Langzeitergebnissen [20, 37]. In der Praxis empfiehlt die AG Klinische Geweberegeneration der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) AMIC bei Defektgrößen zwischen etwa 1 und 4,5 cm2 [29]. Zukünftig könnten biologische Augmentationstechniken, z. B. in Kombination der Defektauffüllung mit z. B. „minced cartilage“ (AMIC+®, Geistlich Pharma AG, Wolhusen,Schweiz) die Technik weiter verbessern.
Autologe Chondrozytentransplantation (ACT)
Bei der ACT werden patienteneigene Knorpelzellen arthroskopisch entnommen, in vitro vermehrt und später in den Defekt eingebracht [6]. Bei der aktuell angewandten Generation der ACT-Entwicklung werden die in vitro expandierten Knorpelzellen in einer Biomembran ausgesät oder trägerfrei mittels Sphäroiden, die die Chondrozyten enthalten. Die ACT ist indiziert bei symptomatischen, vollschichtigen Defekten, typischerweise ab einer Größe von etwa 2 cm2 [29]. Im Vergleich zur Mikrofrakturierung erreicht ACT bessere klinische Langzeitergebnisse und geringere Versagerquoten [11]. Mehrere Studien (inkl. systematischer Reviews) zeigen eine signifikant bessere Patientenzufriedenheit und weniger Revisionen nach ACT gegenüber Mikrofrakturierung [18, 29, 41].
Die ACT ist indiziert bei symptomatischen, vollschichtigen Defekten, typischerweise ab etwa 2 cm2
Eine aktuelle Metaanalyse belegt zudem, dass kollagenbasierte Scaffolds (Matrix-ACT) die Integration in das umliegende Knorpelgewebe verbessern und so die klinischen Ergebnisse weiter steigern können [14]. Nachteile der ACT sind der 2‑zeitige Ablauf, höhere Kosten sowie mögliche Komplikationen, wie die Transplantathypertrophie oder -delamination. Grundsätzlich ist die ACT als Standardtherapie für größere Defekte ≥ 2 cm2 etabliert. Die Evidenzlage der ACT muss als sehr hochwertig angesehen werden, was u. a. mit der Einstufung des ACT-Verfahrens als Arzneimittel mit der zugehörigen Zulassungsregulation zusammenhängt.
Osteochondrales autologes Transplantationssystem (OATS)
Bei diesem Verfahren werden zylinderförmige Knorpel-Knochen-Zylinder aus weniger belasteten Gelenkanteilen entnommen und in den Defekt transferiert. Dabei wird körpereigener hyaliner Knorpel transplantiert. Das OATS-Verfahren ist vorwiegend für kleinere osteochondrale Defekte (≤ 1 cm2 pro Zylinder) geeignet [29, 39]. Für größere Areale können mehrere Zylinder (Mosaikplastik) verwendet werden, was aber das Risiko von Defiziten an der Entnahmestelle erhöht. Im eigenen Vorgehen der Autoren wird die Mosaikplastik aufgrund der höheren Revisionsrate im Vergleich zur ACT nicht mehr angewandt [5].
OATS hat einen hohen Stellenwert bei kleinflächigen Defekten und sportlich aktiven Patient:innen
Das OATS-Verfahren hat einen hohen Stellenwert bei kleinflächigen Defekten und sportlich aktiven Patient:innen. Insbesondere tiefe, osteochondrale Läsionen können auf diese Weise elegant versorgt werden. Klinische Ergebnisse sind insbesondere bei femoralen Defekten gut, langfristige Daten belegen gute 5‑ bis 10-Jahres-Ergebnisse bei ausgewählten Patienten [30]. Die Hauptgrenzen liegen in der begrenzten Spenderknorpelmenge, möglichen Inkongruenz zwischen Zylinder und Empfängerbett sowie im anterioren Knieschmerz durch die Entnahmestelle.
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„Minced cartilage“ (fragmentierter Eigenknorpel)
Dabei wird körpereigener Knorpel in kleine Stücke zerkleinert und direkt in den Defekt eingearbeitet, meist in Kombination mit einem Trägermaterial. Das Verfahren wird von der AG Geweberegeneration der DGOU als Potentialmethode eingestuft, wobei es zahlreiche methodische Abwandlungen der Technik gibt mit bisher sehr geringem Evidenzgrad [16, 29]. Eine vergleichende Matched-pair-Analyse ergab, eine Unterlegenheit von händisch zerkleinertem Knorpel, der mit Fibrinkleber in dem Knorpeldefekt fixiert wurde, im Vergleich zur AMIC-Methode [2]. Erste Studien deuten jedoch auch auf gute klinische Resultate hin [1, 32]. Zusammenfassend ist die Evidenzlage noch begrenzt auf Fallserien; größere kontrollierte Studien stehen aus.
Evidenz und Grenzen knorpelregenerativer Verfahren bei fokalem Knorpelschaden und Arthrose
Der fokale degenerative Knorpelschaden muss grundsätzlich von dem primär degenerativen Knorpelverlust der Arthrose unterschieden werden. Während fokale Knorpeldefekte meist traumatisch oder durch lokale Überlastung in einem sonst strukturell intakten Gelenk entstehen, ist Arthrose eine heterogene Erkrankung des gesamten Gelenks mit primären (idiopathisch-multifaktoriellen) und sekundären (posttraumatisch, metabolisch, inflammatorisch) Ursachen, getragen von polygenen Kleineffektvarianten und epigenetischer Dysregulation, die die Chondrozytenhomöostase, die Inflammation des Gelenks und den subchondralen Knochen verändern [34, 38].
Während bei der generalisierten symptomatischen Arthrose oft eine Kombination aus konservativer Therapie (Physiotherapie, Gewichtsreduktion, Medikamenten- und Infiltrationstherapie) am Anfang der Behandlung steht [10], hat die chirurgische Knorpeltherapie beim symptomatischen lokal begrenzten Knorpelschaden einen hohen Stellenwert [29]. Bei Früharthrose mit fokalen Defekten können knorpelregenerative OP-Verfahren die dadurch bedingten Schmerzen und die Gelenkfunktion entscheidend verbessern und auch die Sportfähigkeit oftmals wiederherstellen [29].
Fokale Knorpeldefekte sind meist traumatisch oder durch lokale Überlastung bedingt
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Allerdings ist die Datenlage für die Anwendung bei manifester (Gon‑)Arthrose sehr eingeschränkt. Die aktuelle S3-Leitlinie Gonarthrose [10] kommt zu dem Schluss, dass aufgrund fehlender Evidenz keine Empfehlung für regenerative Knorpeloperationen bei Patienten mit (fortgeschrittener) Gonarthrose ausgesprochen werden kann. Es fehlen hochwertige Studien, die zeigen, dass solche Therapien den Krankheitsverlauf einer Arthrose aufhalten oder verbessern. In der klinischen Praxis gilt eine Gonarthrose (mit Kellgren-Lawrence III–IV) als Kontraindikation für eine knorpelregenerative Therapie [10, 29].
Inwiefern eine knorpelregenerative Therapie auch bei einem früh-degenerativ veränderten Gelenk erbracht werden kann, steht aktuell zur Diskussion. Dieses liegt auch an der fehlenden Klassifikation der „Früharthrose“. Nach Feucht et al. wird Früharthrose als Phase verstanden, in der klinische Beschwerden und erste strukturelle Veränderungen bestehen, klassische radiologische Arthrosezeichen aber noch fehlen [15]. Die von Madry et al. vorgeschlagene Klassifikation differenziert die fokale Früharthrose anhand des Ausmaßes der umgebenden Knorpeldegeneration (Stadium 1–4) und der Beteiligung weiterer Kompartimente (Grad A–D), wobei v. a. Grad A und B als unkritisch therapierbar gelten [23].
Knorpelregenerative Therapien wie die autologe Chondrozytentransplantation (ACT) können auch bei Früharthrose akzeptable Ergebnisse erzielen, wenngleich höhere Versagensraten als bei rein traumatischen Läsionen erwartet werden müssen [15]. Knochenmarkstimulierende Verfahren (z. B. Mikrofrakturierung) zeigen dagegen nur eingeschränkten Nutzen und sind auf kleine Defekte mit minimaler Umgebungsschädigung limitiert, wobei begleitende Eingriffe, wie Achskorrekturen oder Meniskusrekonstruktionen, entscheidend für den Therapieerfolg sind [15].
Knorpelregenerative Therapien können auch bei Früharthrose akzeptable Ergebnisse erzielen
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Demgegenüber wird der fokale begrenzte, symptomatische Knorpelschaden mit intaktem Umgebungsknorpel als ideale Indikation für eine knorpelregenerative Therapie angesehen. Gegenüberliegende Knorpeldefekte („kissing lesions“) werden oft als Kontraindikation für eine knorpelregenerative Therapie angeführt. Ergebnisse aus dem Deutschen Knorpelregister und klinische Studien zeigen jedoch auch bei derartigen Effekten ein Verbesserungspotenzial, insbesondere da die Beachtung und Adressierung der Begleitpathologien für den Therapieerfolg entscheidend sind [7].
Knorpelregenerative Verfahren bei entzündlichen Arthritiden
Bei rheumatoider Arthritis (RA) oder anderen chronisch-entzündlichen Gelenkerkrankungen ist die gelenkregenerative Therapie in der Regel nicht indiziert [26]. Eine aktive Entzündung führt zu einem destruktiv-katabolen Gelenkmilieu mit diffuser Knorpelschädigung und mit grundsätzlich anderem Pathomechanismus als bei degenerativer oder posttraumatischer Arthrose [33], sodass transplantiertes oder regeneriertes Knorpelgewebe kein relevantes Regenerationspotenzial aufweist. Inflammatorische Gelenkerkrankungen gelten bei einigen ACT-Produkten als Kontraindikation, da Patienten mit entzündlichen Erkrankungen in den Zulassungsstudien ausgeschlossen wurden und somit kein sicherer Wirksamkeitsnachweis vorliegt [26, 27].
In Einzelfällen können knorpelregenerative Eingriffe bei entzündlichen Gelenkerkrankungen in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn das betroffene Gelenk nicht Hauptmanifestationsort der Erkrankung ist und die Beschwerden sich sowohl klinisch als auch radiologisch gut durch einen fokalen Knorpeldefekt herleiten lassen. Vor einem knorpelregenerativen Eingriff müsste immer eine Entzündungsremission angestrebt werden. Bislang gibt es hierfür jedoch kaum klinische Erfahrungen. Es liegen einzelne Fallberichte zur Durchführung einer ACT bei RA vor, die über gute postoperative Ergebnisse nach 12 Monaten berichten [22]. Dabei handelt es sich jedoch um isolierte Einzelfälle [22, 26]. Bei fortgeschrittener RA bleibt die endoprothetische Versorgung bei hochgradigem Gelenkschaden bei nicht mehr konservativ beherrschbarer Symptomatik der Standard [8, 35].
In Einzelfällen können knorpelregenerative Eingriffe bei entzündlichen Erkrankungen erwogen werden
Für Psoriasisarthritis oder Spondyloarthritis gelten vergleichbare Überlegungen: Hier bedroht chronische Synovitis und Enthesitis die Gelenkstrukturen [3, 31], sodass die eigenständige Knorpelregeneration als Behandlungsziel weitgehend kontraindiziert bleibt [26, 29]. Die Gelenkcharakteristika mit synovialen und ossären Läsionen unterscheiden sich von der Arthrose [19, 24] und entsprechende Operationsverfahren wurden in großem Stil nicht evaluiert. Es fehlen gesicherte Studien, Leitlinien oder Zulassungen für kartilaginäre Eingriffe bei Psoriasisarthritis oder Spondylarthritis.
Aktive oder chronische Entzündungsprozesse beeinträchtigen die Regeneration
Zusammenfassend gilt: Bei entzündlich-rheumatischen Gelenkerkrankungen sollte der Einsatz knorpelregenerativer Therapien nur mit größter Zurückhaltung erfolgen, da aktive oder chronische Entzündungsprozesse die Regeneration beeinträchtigen und für diese Patientengruppe bislang keine belastbaren Wirksamkeitsnachweise vorliegen [26, 29].
Die autologe Chondrozytentransplantation (ACT) unterliegt als zugelassenes Arzneimittel (ATMP) strengen arzneimittelrechtlichen Vorgaben und darf daher nur innerhalb der zugelassenen Indikation angewendet. Falls eine gelenkerhaltende, knorpelchirurgische Therapie geprüft wird, muss die Entzündung durch eine rheumatologische Systemtherapie kontrolliert sein und das zu therapierende Gelenk sich in einem stabilem Remissionszustand befinden. Eine Einzelfallentscheidung ist entsprechend denkbar bei symptomatischen Knorpelschäden. Bei entzündlich-rheumatoiden Erkrankungen bleibt das oberste Ziel die Verhinderung der Gelenkdestruktion durch eine konservative, medikamentöse Behandlung.
Praxisnahe Versorgungsaspekte
Entscheidend sind knorpelregenerative Optionen im Gesamttherapiekonzept einzuordnen. Bei jungen Patienten mit lokal begrenzten Knorpelläsionen sollte zunächst eine exakte Diagnostik (Anamnese, MRT, Ganzbeinröntgen) erfolgen. Begleitfaktoren, wie Achsdeformitäten, Meniskusdefekte oder Instabilitäten, müssen unbedingt erkannt und gegebenenfalls im Rahmen des Knorpelverfahrens korrigiert werden (z. B. Kniegelenksosteotomie bei Varus‑/Valgusalignments; Realignment bei Patella-Maltracking). Nur so ist die notwendige mechanische Entlastung gewährleistet. Bei anamnestischem Hinweis auf eine entzündlich-rheumatoide Arthritis ist eine Kooperation zwischen Chirurg:innen und Rheumatolog:innen wichtig: Vorerst muss eine Remission angestrebt werden, ehe man chirurgische Optionen erwägen kann.
Fazit
Knorpelregenerative Verfahren bieten bei richtiger Patientenselektion effektive Möglichkeiten zur Reparatur fokaler Defekte bei Früharthrose oder traumatischen Läsionen. Bei fortgeschrittener Arthrose sind ihre Wirkungen jedoch begrenzt und nicht standardmäßig empfohlen. Bei entzündlichen Arthritiden gelten aktive Erkrankungsphasen als Kontraindikation für Knorpelrekonstruktionen. Knorpelchirurgische Eingriffe sollten daher nur in ausgewählten Fällen unter Ausschluss oder Kontrolle der Entzündung erwogen werden.
Für die Praxis und Klinik bedeutet dies, die Gesamtsituation des Patienten zu bewerten, alternative Gelenkerhaltungsmaßnahmen zu nutzen und gegebenenfalls frühzeitig ein interdisziplinäres Vorgehen mit Chirurg:innen und Rheumatolog:innen zu wählen. Eine knorpelchirurgische Therapie bei Erkrankungen aus dem rheumatologischen Erkrankungsspektrum kann in ausgewählten Fällen in Betracht gezogen werden.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
F. Gellhaus, R. Sorbi, H. Platzer, P. Behrendt und B. Moradi geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
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