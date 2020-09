Zurück zum Zitat Quintino-Moro A, Zantut-Wittmann DE, Silva Dos Santos PN, Silva CA, Bahamondes L, Fernandes A (2019) Changes in calcium metabolism and bone mineral density in new users of medroxyprogesterone acetate during the first year of use. Int J Gynaecol Obstet 147(3):319–325 CrossRef