Kniegelenkarterien-Embolisation (GAE)
Eine neue minimalinvasive Option bei symptomatischer Kniearthrose
- Open Access
- 12.03.2026
- Originalien
Zusammenfassung
Die Kniearthrose (Gonarthrose) stellt eine der häufigsten Ursachen für chronische Schmerzen und funktionelle Einschränkungen im höheren Lebensalter dar. Das moderne Krankheitsverständnis beschreibt sie nicht mehr ausschließlich als degenerative Verschleißerkrankung, sondern als komplexes Zusammenspiel mechanischer und entzündlicher Prozesse. Insbesondere die synoviale Entzündung mit pathologischer Neoangiogenese und begleitender Nerveninvasion gilt heute als zentraler Treiber der Schmerzchronifizierung. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Kniegelenkarterien-Embolisation (GAE, Abkürzung für engl. „genicular artery embolization“) als minimalinvasiver, interventionell-radiologischer Therapieansatz zunehmend an Bedeutung.
Die GAE zielt auf die selektive Devaskularisation pathologisch hyperämischer synovialer Areale ab, ohne die physiologische Gelenkversorgung zu beeinträchtigen. Durch die Reduktion des Zustroms proinflammatorischer Mediatoren und die Unterbrechung neurovaskulärer Strukturen kann eine signifikante und anhaltende Schmerzlinderung erzielt werden.
Der Therapieerfolg hängt maßgeblich von einer sorgfältigen Patientenselektion ab. Besonders profitieren Patientinnen und Patienten mit leichter bis mittelschwerer Gonarthrose (Kellgren-Lawrence Grad I–III) und nachgewiesener Synovitis.
Die GAE schließt damit eine therapeutische Lücke zwischen konservativer Behandlung und Endoprothetik. Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass der Eingriff eine spätere Knieendoprothese nicht negativ beeinflusst und somit auch als „Brücke zur Operation“ eingesetzt werden kann. Zukünftige randomisierte Studien sowie die Weiterentwicklung bildgebender und biomarkerbasierter Prädiktoren werden den Stellenwert der GAE im Behandlungsalgorithmus der Kniearthrose weiter präzisieren.
Die Arthrose als entzündliche Erkrankung
Die Gonarthrose stellt weltweit eine erhebliche Krankheitslast dar und ist eine der Hauptursachen für Schmerzen und Behinderungen bei älteren Erwachsenen. Die Kniearthrose wird traditionell als degenerative „Verschleißerkrankung“ verstanden, die primär durch mechanische Abnutzung des Gelenkknorpels gekennzeichnet ist [1]. Dieses Paradigma hat sich in den letzten Jahren jedoch grundlegend gewandelt.
Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass die Gonarthrose eine komplexe Erkrankung ist, bei der chronische, niedriggradige Entzündungsprozesse eine entscheidende Rolle in der Pathophysiologie und Symptomatik spielen. Diese Neuausrichtung des Krankheitsverständnisses ist für die Rheumatologie von besonderer Bedeutung, da sie die Gonarthrose näher an klassische entzündliche Gelenkerkrankungen rückt und die Rationale für neue, gezielte Therapieansätze wie die Kniegelenkarterien-Embolisation (GAE, Abkürzung für engl. „genicular artery embolization“) liefert.
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Ein zentrales Merkmal der Gonarthrose-Pathophysiologie ist die Synovitis
Ein zentrales Merkmal der Gonarthrose-Pathophysiologie ist die Synovitis, eine Entzündung der Gelenkinnenhaut (Synovialis) [2]. Belastungsbedingte Schäden des Knorpelgewebes bedingen eine synoviale Infiltration von Immunzellen, insbesondere Makrophagen. Bereits in frühen Krankheitsstadien produzieren die Abwehr- und Synovialzellen proinflammatorische Mediatoren wie Interleukin‑1 (IL-1), Tumornekrosefaktor‑α (TNF-α) und „nerve growth factor“ (NGF). Diese Substanzen unterhalten einen sich selbst verstärkenden Zyklus aus Entzündung, synovialer Hypertrophie und weiterem Knorpelabbau. Die Synovitis ist somit nicht nur eine sekundäre Folge des Knorpelschadens, sondern ein aktiver Treiber der Krankheitsprogression [3].
Der chronische, synoviale Entzündungszustand führt zu pathologischer Neoangiogenese
Dieser chronische, synoviale Entzündungszustand führt zur vermehrten Produktion von „vascular endothelial growth factor“ (VEGF) und folglich zur synovialen Neoangiogenese. Normalerweise ist Gelenkknorpel avaskulär und anerval. Bei der Arthrose wachsen diese neuen, abnormalen Gefäße jedoch zusammen mit sensorischen Nervenfasern in die Gelenkstrukturen ein [4‐7]. Diese neurovaskuläre Invasion wird als Hauptursache für die Chronifizierung des Arthroseschmerzes angenommen, welcher von einem anfangs rein mechanischen Belastungsschmerz zu einem andauernden, entzündlich bedingten Ruheschmerz übergehen kann [3].
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Die chronische Entzündung stimuliert die Bildung pathologischer Blutgefäße sowie begleitender sensorischer Nervenfasern.
Bestehende konservative Behandlungen, wie Physiotherapie, nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) oder intraartikuläre Injektionen (Kortikosteroide, PRP), bieten oft nur eine vorübergehende Linderung und sind teils mit deutlichen Nebenwirkungen verbunden [8‐10]. Für Patienten, bei denen diese Maßnahmen versagen, die aber keine Kandidaten für einen Gelenkersatz sind oder diesen hinauszögern möchten, besteht eine therapeutische Lücke. Die GAE positioniert sich als neue, minimalinvasive Therapie zur Behandlung der Gonarthrose.
Wirkmechanismus der GAE
Die GAE ist ein interventionell-radiologisches, angiographiegestütztes Verfahren, das gezielt auf die pathophysiologischen Grundlagen des Arthroseschmerzes einwirkt. Der Wirkmechanismus basiert nicht auf der Behandlung des strukturellen Knorpelschadens, sondern auf der Unterbrechung des entzündlichen Teufelskreises, der durch die pathologische Hypervaskularisation der Synovialis aufrechterhalten wird [11].
Das primäre Ziel der GAE ist die selektive Reduktion der pathologisch erhöhten Blutzufuhr und der damit verbundenen Entzündungsreaktion in Bereichen rund um das Kniegelenk. Während der Angiographie, der bildgebenden Darstellung der Blutgefäße, zeigen sich die entzündeten Synovialbereiche als hyperämische Areale, die als „blush“ (eine Art flächige Kontrastmittelanreicherung) sichtbar werden. Diese Areale korrelieren typischerweise exakt mit den vom Patienten angegebenen Schmerzpunkten [12‐14].
Primäres Ziel der GAE ist die selektive Reduktion der Hyperämie und Entzündungsreaktion
Die gezielte Embolisation dieser abnormalen Mikrogefäße hat zum Ziel, den Zustrom von proinflammatorischen Zellen und Mediatoren in das Gelenk zu reduzieren. Diese Reduktion der pathologischen Mehrdurchblutung und auch der damit einhergehenden Entzündungsreduktion gilt als zentraler Wirkmechanismus der GAE-bedingten Schmerzlinderung [15, 16].
Im Gegensatz zu Embolisationen bei Blutungen oder Tumoren, bei denen oft eine vollständige Okklusion (Stase) des versorgenden Gefäßes angestrebt wird, zielt die GAE auf ein sogenanntes „pruning“ (Stutzen) der pathologischen Neovaskularisation ab. Dabei werden die feinen, abnormalen Gefäßverzweigungen verschlossen, während der Blutfluss im Hauptstamm der Gelenkarterie erhalten bleibt. Diese Neovaskularisationen sind aufgrund ihrer abnormen Architektur wesentlich vulnerabler gegenüber Embolisaten als reguläre Gefäße, was ihre selektive Ausschaltung erleichtert [17].
Dieser Unterschied ist von größter Wichtigkeit, da die Gelenkarterien essenzielle Strukturen wie Knochen, Bänder und Haut versorgen. Eine zu aggressive Embolisation könnte zu ischämischen Komplikationen wie Hautnekrosen oder Knocheninfarkten führen. Die GAE erfordert daher eine subtile Technik, die darauf abzielt, die pathologischen Gefäßareale zu verschließen und zeitgleich die physiologische Blutversorgung des Kniegelenks aufrechtzuerhalten.
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Patientenselektion und präinterventionelle Abklärung
Der Erfolg der GAE hängt maßgeblich von einer sorgfältigen Patientenselektion ab, die sowohl klinische als auch bildgebende Kriterien berücksichtigt. Das Verfahren stellt eine wertvolle Option für eine spezifische Patientengruppe dar, ist jedoch nicht für jeden Arthrosepatienten geeignet.
Das ideale Kandidatenprofil umfasst Patienten mit einer leichten bis mittelschweren Gonarthrose, die radiologisch typischerweise einem Kellgren-Lawrence-Grad (KL-Grad) I bis III entspricht (Abb. 1). Eine weitere zentrale Voraussetzung ist, dass die Patienten unter chronischen, moderaten bis starken Schmerzen leiden, die auf eine mindestens drei- bis sechsmonatige konservative Therapie nicht ausreichend angesprochen haben. Die GAE ist insbesondere für jene Patienten eine Option, die für einen Gelenkersatz noch zu jung oder aufgrund von Komorbiditäten ungeeignet sind oder eine Operation hinauszögern möchten.
Die bildgebende Abklärung spielt eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung geeigneter Kandidaten. Die konventionelle Röntgenaufnahme dient der initialen Stadieneinteilung nach dem KL-Grad. Während die GAE auch bei schwerer Arthrose (KL-Grad IV) eine gewisse Linderung bewirken kann, zeigen Studien, dass die besten und nachhaltigsten Ergebnisse bei Patienten mit KL-Grad II und III erzielt werden. Bei fortgeschrittener „Knochen-auf-Knochen“-Situation (KL-Grad IV) ist die Ansprechrate tendenziell geringer, da hier möglicherweise der mechanische Schmerzanteil oft überwiegt [18, 19].
Die bildgebende Abklärung spielt eine entscheidende Rolle bei der Patientenauswahl
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Die Magnetresonanztomographie sowie die hochauflösende Dopplersonographie können dabei helfen, das Vorhandensein der Zielpathologie – der Synovitis – zu bestätigen und negative Prädiktoren zu identifizieren [11].
Die Magnetresonanztomographie (MRT) hat sich über die reine Diagnostik hinaus zu einem prognostischen Werkzeug für die GAE entwickelt. Ihre Bedeutung ist vielschichtig:
1.
Bestätigung des Therapieziels: Die GAE wirkt primär auf die entzündete Synovialis. Eine präinterventionelle MRT oder Sonographie kann das Vorhandensein und das Ausmaß der Synovitis und des damit assoziierten Gelenkergusses bestätigen. Ein Patient ohne signifikante Synovitis ist kein guter Kandidat [11].
2.
Identifizierung negativer Prädiktoren: Die MRT ermöglicht zusätzlich eine detaillierte Beurteilung aller Gelenkstrukturen. Studien haben gezeigt, dass bestimmte Befunde mit einem schlechteren Ansprechen auf die GAE assoziiert sind. Zu den negativen Prädiktoren gehören insbesondere fortgeschrittene strukturelle Schäden im lateralen Gelenkkompartiment (Meniskus‑, Knorpel- und subchondrale Knochendefekte) sowie eine hohe Gesamtanzahl an strukturellen Läsionen [20].
Zu den wesentlichen Ausschlusskriterien für eine GAE zählen aktive Infektionen oder maligne Erkrankungen des Kniebereichs, eine relevante periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), bei der die Gelenkarterien als wichtige Kollateralgefäße dienen könnten, sowie systemisch entzündliche Arthritiden wie die rheumatoide Arthritis, die eine systemische medikamentöse Therapie erfordern. Weitere Ausschlusskriterien entsprechen denen aller angiographischen Eingriffe und umfassen eine Niereninsuffizienz und Kontrastmittelallergie [21].
Durchführung der GAE
Die GAE ist ein technisch anspruchsvolles Verfahren, das genaue Kenntnis der komplexen und variablen Gefäßanatomie des Knies erfordert. Der Eingriff erfolgt meist ambulant und dauert 1–2 h. Vor der Anlage des arteriellen Zugangswegs erfolgt eine lokale Betäubung. Für die GAE ist keine Narkose notwendig, der Patient ist während des gesamten Eingriffs wach.
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Anatomie
Die arterielle Versorgung des Kniegelenks erfolgt über ein Netzwerk von sechs Hauptarterien und deren Ästen, die aus der A. femoralis superficialis, der A. poplitea und der A. tibialis anterior entspringen [33]. Zu diesen gehören:
-
A. descendens genicularis (ADG): Entspringt aus der A. femoralis superficialis und versorgt den superomedialen Aspekt des Gelenks. Sie ist eines der am häufigsten behandelten Gefäße.
-
A. superior medialis genus (ASMG) und A. superior lateralis genus (ASLG): Entspringen aus der A. poplitea und versorgen den superomedialen bzw. superolateralen Teil des Gelenks.
-
A. inferior medialis genus (AIMG) und A. inferior lateralis genus (AILG): Entspringen ebenfalls aus der A. poplitea und versorgen die inferomedialen und inferolateralen Gelenkanteile.
-
A. recurrens tibialis anterior (ARTA): Entspringt aus der A. tibialis anterior und trägt zur Versorgung des inferolateralen Gelenks bei.
Prozedurale Schritte
Der Eingriff folgt einem standardisierten Ablauf:
1.
Gefäßzugang: Der Zugang erfolgt meist über die A. femoralis communis in der Leiste (ipsilateral antegrad oder kontralateral retrograd). Alternativ kann auch ein Zugang über die Radialarterie oder die Fußarterien (pedaler Zugang) gewählt werden, insbesondere bei schwieriger Anatomie.
2.
Angiographie: Zunächst wird eine Übersichtsangiographie durchgeführt, um die individuelle Anatomie des Patienten darzustellen. Dabei werden die hyperämischen Gefäßareale („blush“) identifiziert, die den entzündeten Synovialregionen und den markierten Schmerzpunkten des Patienten entsprechen (mittels an der Haut angebrachter, röntgendichter Marker) (Abb. 2a, b).
3.
Superselektive Katheterisierung: Mit einem Mikrokatheter (z. B. 1,7–2,4 French) werden die Zielgefäße, die die hyperämischen Areale versorgen, superselektiv sondiert.
4.
Embolisation: Unter ständiger fluoroskopischer Kontrolle wird das Embolisat langsam in die Zielgefäße injiziert. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis der pathologische „blush“ sichtbar reduziert ist („pruning“), während der Fluss im Hauptgefäß erhalten bleibt (Abb. 2c).
5.
Sicherheitsmaßnahmen: Eine einfache, aber wirksame Methode zur Reduzierung von Hautkomplikationen ist die Anwendung von Eisbeuteln auf der Haut über dem Zielgebiet während der Embolisation. Die Kälte führt zu einer Vasokonstriktion der oberflächlichen Hautgefäße und lenkt die Embolisate gezielter in die tiefer gelegene Synovialis [24, 25].
Embolisationsmaterialien
Die Wahl des Embolisats ist ein zentraler Aspekt der GAE, wobei zwischen temporären (resorbierbaren) und permanenten (nicht-resorbierbaren) Partikeln unterschieden wird. Die Debatte über das ideale Embolisat ist noch nicht abgeschlossen. Temporäre Agentien bieten theoretisch ein höheres Sicherheitsprofil, da eine unbeabsichtigte Embolisation von Haut- oder Muskelgefäßen reversibel ist. Permanente Partikel könnten theoretisch eine dauerhaftere Devaskularisierung und somit eine länger anhaltende Wirkung erzielen [26]. Aktuelle Metaanalysen konnten jedoch keinen signifikanten Unterschied in der klinischen Wirksamkeit zwischen den beiden Materialtypen feststellen [27].
Klinische Evidenz: Wirksamkeit und Sicherheit
Die klinische Evidenz für die GAE ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und basiert auf einer zunehmenden Zahl von prospektiven Studien, randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) und Metaanalysen. Die Datenlage belegt eine signifikante Wirksamkeit bei gleichzeitig hohem Sicherheitsprofil.
Wirksamkeit: Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung
Die primären Endpunkte in den meisten Studien sind die Reduktion von Schmerzen und die Verbesserung der Gelenkfunktion, gemessen mit validierten Skalen wie der Visuellen Analogskala (VAS), dem Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) und dem Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) ([25]; Tab. 1).
Tab. 1
Vergleich der validierten Fragebögen WOMAC und KOOS zur standardisierten Erfassung von Schmerz, Steifigkeit, funktionellen Einschränkungen und gesundheitsbezogener Lebensqualität bei Patientinnen und Patienten mit Kniearthrose
Messinstrument
Erfasste Domänen
Bewertungsmethode
Anzahl der Items
Score-Bereich
Hinweise
WOMAC
3 Subskalen: Schmerz (5), Steifigkeit (2), körperliche Funktion (17)
5‑Punkte-Likert-Skala (0 = keine, 4 = extrem) oder visuelle Analogskala
24 Items
Schmerz: 0–20
Steifigkeit: 0–8
Funktion: 0–68
(Höherer Score = schlechterer Zustand)
Häufig zur Beurteilung von Arthroseverlauf und Therapieeffekten bei Knie- und Hüftarthrose
KOOS
5 Subskalen: Schmerz (9), Symptome (7), Aktivitäten des täglichen Lebens (17), Sport/Freizeit (5), Lebensqualität (4)
5‑Punkte-Likert-Skala (0 = keine, 4 = extrem); Umrechnung in 0–100
42 Items
0–100 pro Subskala
(Höherer Score = besserer Zustand)
Erweiterung des WOMAC; geeignet auch für jüngere und aktive Patientinnen
Eine kürzlich veröffentlichte, umfassende Metaanalyse von 21 Studien mit insgesamt 633 Patienten zeigte eine statistisch signifikante und klinisch relevante Reduktion der Schmerzen auf der VAS (0–100) zu allen untersuchten Zeitpunkten. Die mittlere Schmerzreduktion gegenüber dem Ausgangswert betrug −38,5 Punkte nach einem Monat, −36,2 Punkte nach drei Monaten, −40,3 Punkte nach sechs Monaten und −40,5 Punkte nach zwölf Monaten.
Auch die Funktionsfähigkeit und die Gelenksteifigkeit verbessern sich deutlich. Die oben genannte Metaanalyse fand signifikante Verbesserungen in den WOMAC-Gesamt- und WOMAC-Schmerz-Subscores sowie im KOOS-Schmerz-Score zu allen Zeitpunkten bis zu einem Jahr nach dem Eingriff [27]. Follow-up-Daten aus prospektiven Studien deuten darauf hin, dass dieser positive Effekt bei vielen Patienten bis zu zwei Jahre und länger anhalten kann. Dies positioniert die GAE als einen minimalinvasiven Eingriff, der die Lebensqualität über einen langen Zeitraum stabilisieren kann [25].
Auch die Funktionsfähigkeit und die Gelenksteifigkeit verbessern sich deutlich
Sham-kontrollierte RCTs, der „golden standard“ für den Wirksamkeitsnachweis, haben zwar teils heterogene, aber insgesamt positive Ergebnisse erbracht. Einige Studien zeigten eine klare Überlegenheit der GAE gegenüber dem Scheineingriff, insbesondere wenn eine umfassende Embolisation mehrerer Zielgefäße erfolgte [13, 28, 29].
Sicherheitsprofil
Die GAE wird in der Literatur durchweg als ein sicheres Verfahren mit einer geringen Komplikationsrate beschrieben. Schwerwiegende Komplikationen sind extrem selten.
Die häufigsten Nebenwirkungen sind leicht und vorübergehend, wie Hautverfärbungen und Hämatome an der Punktionsstelle.
-
Transiente Hautverfärbungen: Dies ist die am häufigsten berichtete Nebenwirkung mit einer Inzidenz von rund 13 % [27]. Sie entsteht durch die Embolisation kleiner Hautgefäße und bildet sich in der Regel innerhalb weniger Wochen zurück. Die Anwendung von Kühlpacks während des Eingriffs kann das Risiko deutlich senken.
-
Hämatom an der Punktionsstelle: Wie bei jedem arteriellen Zugang kann es zu einem Bluterguss in der Leiste kommen, dessen Inzidenz bei etwa 5 % liegt [13].
Seltene, aber ernstere Komplikationen sind ebenfalls beschrieben worden, treten jedoch nur in Einzelfällen auf:
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Nicht-Ziel-Embolisation: In seltenen Fällen können Embolisate in andere Gefäße gelangen und Symptome wie eine plantare Parästhesie (Kribbeln an der Fußsohle) verursachen, insbesondere bei der Verwendung kleiner Partikel (100 µm und kleiner) [13].
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Knocheninfarkte: In Follow-up-MRTs wurden vereinzelt symptomfreie, kleine, transiente Knocheninfarkte in nicht gewichttragenden Arealen des Gelenks beobachtet, die sich im Verlauf vollständig zurückbildeten und keine klinischen Folgen hatten. Klinisch relevante Osteonekrosen wurden in der Literatur bisher nicht berichtet [11].
Die Daten deuten darauf hin, dass temporäre Embolisate im Vergleich zu permanenten Partikeln mit einer geringeren Rate an unerwünschten Ereignissen assoziiert sein könnten, was ihren Einsatz insbesondere bei Bedenken hinsichtlich der Sicherheit attraktiv macht [24].
Stellenwert der GAE im Behandlungsalgorithmus und Ausblick
Die GAE hat sich als eine wertvolle Ergänzung im therapeutischen Spektrum der Gonarthrose etabliert. Ihr genauer Stellenwert im Behandlungsalgorithmus wird derzeit definiert, wobei sich bereits klare Indikationen und vielversprechende zukünftige Anwendungsgebiete abzeichnen.
Aktuell ist die GAE primär für Patienten mit symptomatischer, bis mittelschwerer Gonarthrose (KL-Grad I–III) indiziert, die auf konservative Therapien nicht ausreichend ansprechen und für die eine TEP (Totalendoprothese) entweder noch nicht infrage kommt, aufgeschoben werden soll oder aufgrund von Komorbiditäten kontraindiziert ist. Sie schließt damit eine wichtige Lücke zwischen ausgeschöpften konservativen Maßnahmen und der Gelenkersatzoperation.
Eine wichtige und wachsende Rolle spielt die GAE als „Brücke zur Operation“
Eine besonders wichtige und wachsende Rolle spielt die GAE als „Brücke zur Operation“ („bridge to surgery“). Bei Patienten mit schwerer Adipositas, bei denen eine TEP erst nach signifikanter Gewichtsreduktion möglich ist, kann die durch GAE erreichte Schmerzlinderung die Teilnahme an Physiotherapie und Bewegungsprogrammen überhaupt erst ermöglichen. So können Patienten für eine zukünftige Operation optimiert und deren Risiken gesenkt werden.
Eine der zentralen Fragen für den langfristigen Einsatz der GAE war, ob der Eingriff die Möglichkeit oder den Erfolg einer späteren TEP beeinträchtigt („verbrennt die GAE-Brücken?“). Die Sorge galt insbesondere einer potenziell kompromittierten vaskulären Versorgung, die für die Wundheilung und Knochenintegration einer Prothese entscheidend ist. Auch hierzu liefern die aktuellen Forschungsergebnisse beruhigende Ergebnisse: Eine vorangegangene GAE scheint die Sicherheit oder das Ergebnis einer nachfolgenden TEP nicht negativ zu beeinflussen [25, 30]. Es wurden keine erhöhten Raten an Wundheilungsstörungen oder Knochennekrosen berichtet, wenngleich eine sorgfältige präoperative Beurteilung empfohlen wird. Diese Erkenntnis ist von wesentlicher Bedeutung, da sie die GAE zu einem sicheren, intermediären Schritt im Behandlungspfad der Kniegelenkarthrose macht. Dies senkt die Hürde für den Einsatz des Verfahrens auch bei jüngeren, aktiven Patienten, die eine TEP um mehrere Jahre hinauszögern möchten, ohne ihre definitive chirurgische Option zu gefährden.
Die Zukunft der GAE ist vielversprechend und wird durch intensive Forschung weiter vorangetrieben. Aktuelle und zukünftige Studien konzentrieren sich auf mehrere Schlüsselbereiche:
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Großangelegte randomisierte, kontrollierte Studien: Studien wie die GENESIS-2-, SURE- und MOTION-Studie, die die GAE direkt mit Scheineingriffen sowie mit konservativen Alternativen wie der Kortikosteroidinjektion vergleichen, werden die Evidenzbasis weiter stärken und den relativen Nutzen klarer definieren [31‐33].
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die GAE als eine pathophysiologisch fundierte Behandlungsoption für eine klar definierte Patientengruppe der symptomatischen Gonarthrose angesehen werden sollte.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
N. Schörghofer, K. Hergan, K. Hausegger und C. Knapitsch geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
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