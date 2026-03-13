Die Kniearthrose (Gonarthrose) stellt eine der häufigsten Ursachen für chronische Schmerzen und funktionelle Einschränkungen im höheren Lebensalter dar. Das moderne Krankheitsverständnis beschreibt sie nicht mehr ausschließlich als degenerative Verschleißerkrankung, sondern als komplexes Zusammenspiel mechanischer und entzündlicher Prozesse. Insbesondere die synoviale Entzündung mit pathologischer Neoangiogenese und begleitender Nerveninvasion gilt heute als zentraler Treiber der Schmerzchronifizierung. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Kniegelenkarterien-Embolisation (GAE, Abkürzung für engl. „genicular artery embolization“) als minimalinvasiver, interventionell-radiologischer Therapieansatz zunehmend an Bedeutung.

Die GAE zielt auf die selektive Devaskularisation pathologisch hyperämischer synovialer Areale ab, ohne die physiologische Gelenkversorgung zu beeinträchtigen. Durch die Reduktion des Zustroms proinflammatorischer Mediatoren und die Unterbrechung neurovaskulärer Strukturen kann eine signifikante und anhaltende Schmerzlinderung erzielt werden.

Der Therapieerfolg hängt maßgeblich von einer sorgfältigen Patientenselektion ab. Besonders profitieren Patientinnen und Patienten mit leichter bis mittelschwerer Gonarthrose (Kellgren-Lawrence Grad I–III) und nachgewiesener Synovitis.

Die GAE schließt damit eine therapeutische Lücke zwischen konservativer Behandlung und Endoprothetik. Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass der Eingriff eine spätere Knieendoprothese nicht negativ beeinflusst und somit auch als „Brücke zur Operation“ eingesetzt werden kann. Zukünftige randomisierte Studien sowie die Weiterentwicklung bildgebender und biomarkerbasierter Prädiktoren werden den Stellenwert der GAE im Behandlungsalgorithmus der Kniearthrose weiter präzisieren.