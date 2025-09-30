Klinische Perspektiven Konferenz

Einleitung

zumindest nichts versäumt“ bzw. „alles Menschenmögliche getan“ zu haben, wird fälschlich als Sicherheitsstrategie gesehen und lässt uns im „Machen“ verharren. Es gibt noch zu wenig ärztliches Bewusstsein dafür, dass Übertherapie – beginnend bei der Durchführung nicht oder nicht mehr indizierter Maßnahmen bis hin zu einer medizinischen Handlung gegen den Willen einer Patient:in – eine Körperverletzung darstellt und damit eine strafbare Handlung ist. Die Aneignung von ethischem Bewusstsein und rechtlichem Wissen ist die Voraussetzung für eine differenzierte medizinische Entscheidungsfindung, die – gleich wie jede andere medizinische Handlung auch – gelehrt, erlernt und geübt werden sollte. Um auch die Wünsche und Wertewelt von Patient:innen ausreichend in die medizinische Entscheidungsfindung integrieren zu können, ist eine bewusste und vorausschauende Planung seitens der entscheidungstragenden Ärzt:innen wichtig – dies gilt sowohl für den niedergelassenen Bereich (zu Hause, Pflegeheim, Palliativstation etc.) als auch für alle anderen medizinischen Einrichtungen. Gleichwertige Fachbegriffe wie „ Vorsorgedialog®“, „gesundheitliche Versorgungsplanung“, „vorausschauende Versorgungsplanung“ oder „Vorausplanung der gesundheitlichen Versorgung“ und „Advance Care Planning“ (ACP) legen den Fokus auf eine patient:innenzentrierte Behandlung bei schwerer und/oder fortgeschrittener Erkrankung [ 1 ‐ 4 ]. Grundlage ist ein individuell zu definierendes, realistisches Therapieziel, aus dem sich die Indikation für eine technisch machbare medizinische Behandlung ableiten lässt – oder eben auch nicht, weil die eingeleitete/angedachte Behandlung zwar prinzipiell wirksam, aber für individuelle Patient:in nicht nutzbringend ist. Im klinischen Alltag sind wir mit einer zunehmenden Anzahl an multimorbiden Patient:innen konfrontiert (Patient:innen mit hoher Gebrechlichkeit, hohem Alter, fortgeschrittener Demenz, Komorbiditäten aller Art, nach einem schweren Polytrauma – viele mit einer Kombination aus Genanntem). Ein beträchtlicher Teil wird übertherapiert – teilweise aus Angst vor medikolegalen Konsequenzen, aber auch durch ärztliche Übermotivation, durch die Nicht-Anerkennung der Endlichkeit des Seins, durch Versagensgefühle oder schlichtweg durch Ignoranz. Oft erscheint es einfacher und zunächst auch zeitsparender, medizinische Maßnahmen einzuleiten, als erklären zu müssen, warum sie nicht indiziert sind. Auch die oberflächlich-tröstliche Idee, „bzw.zu haben, wird fälschlich als Sicherheitsstrategie gesehen und lässt uns im „Machen“ verharren. Es gibt noch zu wenig ärztliches Bewusstsein dafür, dass Übertherapie – beginnend bei der Durchführungbis hin zu einer medizinischeneiner Patient:in – einedarstellt und damit eine strafbare Handlung ist. Die Aneignung von ethischem Bewusstsein und rechtlichem Wissen ist die Voraussetzung für eine differenzierte medizinische Entscheidungsfindung, die – gleich wie jede andere medizinische Handlung auch – gelehrt, erlernt und geübt werden sollte. Um auch die Wünsche und Wertewelt von Patient:innen ausreichend in die medizinische Entscheidungsfindung integrieren zu können, ist eine bewusste und vorausschauende Planung seitens der entscheidungstragenden Ärzt:innen wichtig – dies gilt sowohl für den niedergelassenen Bereich (zu Hause, Pflegeheim, Palliativstation etc.) als auch für alle anderen medizinischen Einrichtungen. Gleichwertige Fachbegriffe wie „legen den Fokus auf eine patient:innenzentrierte Behandlung bei schwerer und/oder fortgeschrittener Erkrankung []. Grundlage ist ein individuell zu definierendes, realistisches Therapieziel, aus dem sich die Indikation für eine technisch machbare medizinische Behandlung ableiten lässt – oder eben auch nicht, weil die eingeleitete/angedachte Behandlung zwar prinzipiell wirksam, aber für individuelle Patient:in nicht nutzbringend ist.

5 ]. Auch auf einer Intensivstation kann es wichtig sein, bei medizinischen Entscheidungen den palliativen Gedanken in das individuelle Versorgungskonzept eines schwer kranken Menschen zu integrieren, z. B. bei Menschen in hohem Alter und/oder mit höhergradiger Gebrechlichkeit und/oder Komorbiditäten – Umstände, die die Wahrscheinlichkeit verringern, das angestrebte Therapieziel/das gewünschte Outcome zu erreichen [ 6 , 7 ]. Wenn das Therapieziel von kurativ auf palliativ geändert wird, muss eine weiterführende, adäquate palliativmedizinische Versorgung durch das Behandlungsteam selbst oder durch Übergabe an ein Palliativteam gewährleistet werden []. Auch auf einer Intensivstation kann es wichtig sein, bei medizinischen Entscheidungen den palliativen Gedanken in das individuelle Versorgungskonzept eines schwer kranken Menschen zu integrieren, z. B. bei Menschen in hohem Alter und/oder mit höhergradiger Gebrechlichkeit und/oder Komorbiditäten – Umstände, die die Wahrscheinlichkeit verringern, das angestrebte Therapieziel/das gewünschte Outcome zu erreichen [].

Anzeige

Klinischen Perspektiven Konferenz (KPK) wurde von der ARGE Ethik in Anästhesie und Intensivmedizin der ÖGARI erstmals 2019 auf ihrem Jahreskongress vorgestellt. KPK ist – vergleichbar mit dem im niedergelassenen Bereich etablierten ACP – ein Instrument zur vorausschauenden Versorgungsplanung mit Fokus auf den innerklinischen Bereich . ACP und KPK sind also gleichermaßen Instrumente, die es durch eine vorausschauende Planung des Behandlungspfades möglich machen, Menschen am Lebensende und/oder in Notfallsituationen gemäß ihren Wünschen und Wertvorstellungen zu behandeln, vor allem dann, wenn sie diese nicht mehr äußern können. ACP und KPK haben beide das Ziel, nach kritischer Abwägung des Mortalitätsrisikos und Einschätzung des Rehabilitationspotenzials durch eine rechtzeitige Therapiezieländerung (TZÄ) Übertherapien und deren Folgen zu vermeiden [ 8 ]. Deutschland hat gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, die die Umsetzung von ACP erleichtern, wodurch ACP im niedergelassenen Bereich mittlerweile ein weitläufig umgesetztes Konzept ist ( www.​advancecareplann​ing.​de 9 ]. Die Gesprächsinhalte im Rahmen des ACP müssen zeitnah schriftlich dokumentiert werden. Das Konzept der(KPK) wurde von der ARGE Ethik in Anästhesie und Intensivmedizin der ÖGARI erstmals 2019 auf ihrem Jahreskongress vorgestellt. KPK ist – vergleichbar mit dem im niedergelassenen Bereich etablierten ACP – ein Instrument zur vorausschauenden Versorgungsplanung mit Fokus auf den. ACP und KPK sind also gleichermaßen Instrumente, die es durch eine vorausschauende Planung des Behandlungspfades möglich machen, Menschen am Lebensende und/oder in Notfallsituationen gemäß ihrenzu behandeln, vor allem dann, wenn sie diese nicht mehr äußern können. ACP und KPK haben beide das Ziel, nach kritischer Abwägung desund Einschätzung desdurch eineund deren Folgen zu vermeiden []. Deutschland hat gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, die die Umsetzung von ACP erleichtern, wodurch ACP im niedergelassenen Bereich mittlerweile ein weitläufig umgesetztes Konzept ist (). ACP unterstützt Patient:innen aktiv dabei, zu reflektieren, welche medizinischen Behandlungen gewünscht bzw. nicht gewünscht sind und wie das Leben bei fortgeschrittener Erkrankung bis hin zum Lebensende entsprechend den eigenen Wünschen und Wertvorstellungen gestaltet werden soll. Patient:innen sollen dabei unterstützt werden, im Rahmen eines Vorsorgedialogs eine verbindliche oder zumindest eine „andere“ (= nicht-verbindliche) Patient:innenverfügung zu errichten und eine Vertretung nach dem österreichischen Erwachsenenschutzgesetz (ErwSchG) zu bestimmen []. Die Gesprächsinhalte im Rahmen des ACP müssen zeitnah schriftlich dokumentiert werden.

10 , 11 ]. Dabei wird entsprechend den Wünschen und Wertvorstellungen von Patient:in und dem gemeinsam erarbeiteten Therapieziel folgend definiert, welche der technisch machbaren Handlungen noch gemacht und welche nicht mehr gemacht werden [ 12 ]. Die KPK ermöglicht es, den klinischen Behandlungspfad vor allem für Hochrisikopatient:innen in medizinischen Einrichtungen klarer zu planen und ein für die Patient:in nutzbringendes Therapiekonzept anzubieten bzw. rechtzeitig eine TZÄ (unter Umständen eine „gestaffelte TZÄ“; siehe unten) in Richtung Palliation zu treffen. Hochrisikopatient:innen sind Patient:innen, die mit großer Wahrscheinlichkeit ein schlechtes Outcome bei der Durchführung einer geplanten medizinischen Behandlung haben (hohes Mortalitätsrisiko, schlechtes Rehabilitationspotenzial, große Wahrscheinlichkeit, ein Pflegefall zu werden). Der Leidensdruck von Patient:in muss mit der Größe des chirurgischen Eingriffs, der Invasivität und/oder den Nebenwirkungen einer geplanten Behandlung und den Komorbiditäten, dem Alter, dem Grad an Demenz und Gebrechlichkeit etc. kritisch abgewogen werden. In der Interaktion zwischen Ärzt:in und Patient:in soll durch eine einfühlsame, aber unmissverständliche Aufklärung im Rahmen eines über den üblichen „informed consent“ hinausgehenden Prozesses des „shared decision making“ ein gemeinsamer Weg definiert werden []. Dabei wird entsprechend den Wünschen und Wertvorstellungen von Patient:in und dem gemeinsam erarbeiteten Therapieziel folgend definiert, welche der technisch machbaren Handlungen noch gemacht und welche nicht mehr gemacht werden [].

Sind mehrere Behandler:innen in die Behandlung einer schwer erkrankten Patient:in involviert, sollte bei Hochrisikopatient:innen dem Aufklärungsgespräch eine KPK zur Klärung der medizinisch möglichen Optionen vorausgehen. Dabei sollte im Rahmen einer multidisziplinären ärztlichen Teambesprechung – auch in Abstimmung mit der Pflege und etwaigen anderen Disziplinen (z. B. Physiotherapie, Psychologie) – das individuelle und realistische Therapieziel für Patient:in medizinisch definiert werden. Aus den zunächst nebeneinanderstehenden Einzelindikationen der involvierten Fachdisziplinen (z. B. Anästhesie, Intensivmedizin, Onkologie, Radiologie, Chirurgie etc.) soll dann, abhängig vom vorher gemeinsam ärztlich definierten, individuellen Therapieziel eine gesamtmedizinische Indikation abgeleitet werden, in der festgelegt ist, welche der zur Verfügung stehenden, prinzipiell wirksamen Therapieoptionen abhängig vom individuellen Therapieziel angeboten bzw. nicht mehr angeboten werden. Über mögliche, aber im individuellen Fall nicht wirksame Therapien muss dann im nachfolgenden Aufklärungsgespräch auch nicht aufgeklärt werden. Das angebotene Therapiekonzept kann alle Abstufungen von einer indizierten, auf Heilung ausgerichteten Therapie bis hin zur TZÄ in Richtung palliative Versorgung und Sterbebegleitung beinhalten, falls die Patient:in auf Grund einer fortgeschrittenen Erkrankung von einer technisch machbaren Behandlung nicht mehr oder nur sehr fraglich profitieren würde („gestaffelte TZÄ“; siehe unten).

Komplikationsmanagement (Blutung, Kammerflimmern/Herzkreislaufstillstand, allergischer Schock, Graft-versus-host-Reaktion mit Multiorgandysfunktionssyndrom [MODS], Aplasie mit MODS etc.) und die damit verbundene TZÄ besprochen werden (z. B. keine Konversion auf offene Thorakotomie bei minimalinvasivem kardiologischem Eingriff, keine extrakorporale Membranoxygenierungs[ECMO]-Therapie, keine Übernahme auf die Intensivstation [ICU] oder zeitbegrenzter ICU-Trial, keine Organersatztherapie wie Nierenersatztherapie etc., keine Implantation von Assist Devices, etc.). Dies ist wichtig, da das weitere Prozedere dann nicht erst beim eintretenden Notfall unter Zeitdruck entschieden werden muss. Denn dies stellt für die involvierten medizinischen Fachkräfte erfahrungsgemäß eine besondere Belastung dar und führt häufig durch ein falsch verstandenes „in dubio pro vita“ dazu, dass Entscheidungen getroffen werden, die keinem individuellen Therapieziel folgen und auch oft nicht den Wünschen einer gut aufgeklärten Patient:in entsprechen. In einer Notsituation ist es aufgrund der Zeitknappheit kaum möglich, die Indikation für die einzelnen Therapieoptionen abzuwägen, weswegen dann automatisch erst einmal der Weg des Machbaren eingeschlagen wird. Ein im Rahmen der KPK bedacht ausformulierter Therapieplan Richtung Palliation (DNR [„do not resuscitate“], DNE [„do not escalate“], CTC [„Comfort Terminal Care“]) [ 13 ] bietet dem Team auch im Notfall einen vorbesprochenen Behandlungspfad als Option an, entlastet damit alle medizinischen Fachkräfte und berücksichtigt besser den Patient:innenwillen, sodass es dann eigentlich ein „in dubio pro vita“ nur mehr in Ausnahmefällen geben sollte. Im Rahmen einer KPK müssen vor allem auch bei Hochrisikopatient:innen das(Blutung, Kammerflimmern/Herzkreislaufstillstand, allergischer Schock, Graft-versus-host-Reaktion mit Multiorgandysfunktionssyndrom [MODS], Aplasie mit MODS etc.) und die damit verbundene TZÄ besprochen werden (z. B. keine Konversion auf offene Thorakotomie bei minimalinvasivem kardiologischem Eingriff, keine extrakorporale Membranoxygenierungs[ECMO]-Therapie, keine Übernahme auf die Intensivstation [ICU] oder zeitbegrenzter ICU-Trial, keine Organersatztherapie wie Nierenersatztherapie etc., keine Implantation von Assist Devices, etc.). Dies ist wichtig, da das weitere Prozedere dann nicht erst beim eintretenden Notfall unter Zeitdruck entschieden werden muss. Denn dies stellt für die involvierten medizinischen Fachkräfte erfahrungsgemäß eine besondere Belastung dar und führt häufig durch ein falsch verstandenes „in dubio pro vita“ dazu, dass Entscheidungen getroffen werden, die keinem individuellen Therapieziel folgen und auch oft nicht den Wünschen einer gut aufgeklärten Patient:in entsprechen. In einer Notsituation ist es aufgrund der Zeitknappheit kaum möglich, die Indikation für die einzelnen Therapieoptionen abzuwägen, weswegen dann automatisch erst einmal der Weg des Machbaren eingeschlagen wird. Ein im Rahmen der KPK bedacht ausformulierter Therapieplan Richtung Palliation (DNR [„do not resuscitate“], DNE [„do not escalate“], CTC [„Comfort Terminal Care“]) [] bietet dem Team auch im Notfall einen vorbesprochenen Behandlungspfad als Option an, entlastet damit alle medizinischen Fachkräfte und berücksichtigt besser den Patient:innenwillen, sodass es dann eigentlich ein „in dubio pro vita“ nur mehr in Ausnahmefällen geben sollte.

Anzeige

Anmerkung der Autor:innen : Schon bei der Implantation medizinischer Devices (Ventricular Assist Devices, Total Artificial Heart, Schrittmacher/Defi-Schrittmacher etc.) muss – ethisch korrekt – besprochen werden, wie und wann man insbesondere in der Sterbephase diese Devices wieder abschaltet. Von Patient:innen und An- und Zugehörigen gibt es immer wieder angstvolle Nachfragen wie „was passiert, wenn man stirbt und dann das Herz – künstlich stimuliert – weiterschlägt ?“. Ethisch und rechtlich korrekt ist, dass Ärzt:in bei infauster Prognose und bei sterbenden Menschen ein laufendes Unterstützungssystem abschalten darf und muss – dies gilt gleichermaßen wie für die Beendigung aller anderen im Rahmen einer TZÄ definierten wirkungslosen medizinischen Maßnahmen, für die es im Sterbeprozess kein realistisches Therapieziel mehr gibt. Es kann dann keine Indikation für die Fortführung der Behandlung abgeleitet werden! Sollte eine noch nicht im Sterbeprozess befindliche Patient:in die Abschaltung eines Devices fordern, so ist dies im Rahmen des Rechts auf autonome Entscheidungen zu gewähren (selbst wenn eine Weiterführung der Therapie medizinisch indiziert erschiene) [ 9 ]. Patient:in muss über die Konsequenzen der Device-Abschaltung bis hin zum Tod aufgeklärt werden – am besten in Anwesenheit einer Gesprächszeug:in. Bei nicht nachvollziehbaren und scheinbar „unvernünftigen“ Entscheidungen ist eine psychiatrische Stellungnahme zum Ausschluss einer behandelbaren psychiatrischen Erkrankung (Depression etc.) als Ursache für den Sterbewunsch einzuholen. Aber selbst wenn eine Depression therapierbar wäre, hätte Patient:in das Recht auf die Abschaltung des Devices, denn Patient:in darf auch die von Fachärzt:in für Psychiatrie vorgeschlagene Therapie ablehnen und ihren Sterbewunsch entsprechend ihrem Recht auf Unvernunft (inhaltlich treffendere Formulierung wäre wohl wieder ihr Recht auf autonome Entscheidungen ) [ 9 ] geltend machen. Im Sinne einer wertschätzenden kollegialen Kommunikation in einem multidisziplinären Team, sollten alle in die Behandlung involvierten Kolleg:innen über die Device-Abschaltung informiert werden. Bei großen Unstimmigkeiten im Team und zur Absicherung der Vorgehensweise kann eine klinische Ethikberatung beigezogen werden. Auf eine zeitnahe schriftliche Dokumentation ist wie bei allen medizinischen Entscheidungen auch bei denen im Rahmen einer Therapiezieländerung zu achten. : Schon bei der Implantation(Ventricular Assist Devices, Total Artificial Heart, Schrittmacher/Defi-Schrittmacher etc.) muss – ethisch korrekt – besprochen werden, wie und wann man insbesondere in der Sterbephase diese Devices wieder abschaltet. Von Patient:innen und An- und Zugehörigen gibt es immer wieder angstvolle Nachfragen wie?“. Ethisch und rechtlich korrekt ist, dass Ärzt:in bei infauster Prognose und bei sterbenden Menschen ein laufendes Unterstützungssystem abschalten darf und muss – dies gilt gleichermaßen wie für die Beendigung aller anderen im Rahmen einer TZÄ definierten wirkungslosen medizinischen Maßnahmen, für die es im Sterbeprozess kein realistisches Therapieziel mehr gibt. Es kann dann keine Indikation für die Fortführung der Behandlung abgeleitet werden! Sollte eine noch nicht im Sterbeprozess befindliche Patient:in die Abschaltung eines Devices fordern, so ist dies im Rahmen deszu gewähren (selbst wenn eine Weiterführung der Therapie medizinisch indiziert erschiene) []. Patient:in muss über die Konsequenzen der Device-Abschaltung bis hin zum Tod aufgeklärt werden – am besten in Anwesenheit einer Gesprächszeug:in. Bei nicht nachvollziehbaren und scheinbar „unvernünftigen“ Entscheidungen ist eine psychiatrische Stellungnahme zum Ausschluss einer behandelbaren psychiatrischen Erkrankung (Depression etc.) als Ursache für den Sterbewunsch einzuholen. Aber selbst wenn eine Depression therapierbar wäre, hätte Patient:in das Recht auf die Abschaltung des Devices, denn Patient:in darf auch die von Fachärzt:in für Psychiatrie vorgeschlagene Therapie ablehnen und ihren Sterbewunsch entsprechend ihrem(inhaltlich treffendere Formulierung wäre wohl wieder ihr) [] geltend machen. Im Sinne einer wertschätzenden kollegialen Kommunikation in einem multidisziplinären Team, sollten alle in die Behandlung involvierten Kolleg:innen über die Device-Abschaltung informiert werden. Bei großen Unstimmigkeiten im Team und zur Absicherung der Vorgehensweise kann eine klinische Ethikberatung beigezogen werden. Auf eine zeitnahe schriftliche Dokumentation ist wie bei allen medizinischen Entscheidungen auch bei denen im Rahmen einer Therapiezieländerung zu achten.

Schnittstellen Management – sowohl vom niedergelassenen Bereich ins Krankenhaus als auch für den Patient:innenpfad innerhalb der medizinischen Einrichtungen, als auch bei Entlassung an das übernehmende Team im niedergelassenen Bereich großer Wert zu legen. Hier ergibt sich eine sinnvolle und notwendige Verknüpfung von ACP mit KPK. Für das ACP ergeben sich Schnittstellen zwischen Hausärzt:in/betreuendem Pflegeteam zu Hause/im Wohn-, oder Pflegeheim, Palliativstation/Hospiz etc. mit Notärzt:in/Rettungssanitäter:innen, dem Krankenhaus und vice versa. Für die KPK liegen die wichtigen Schnittstellen innerhalb der Krankenhäuser zwischen Notärzt:in/Rettungsteam und dem Schockraum/der Ambulanz sowie zwischen ICU/OP/sonstigen involvierten Therapie- und Diagnostikeinheiten, der Normalstation und von da wiederum zurück zur betreuenden Hausärzt:in/zum betreuenden Pflegeteam im niedergelassenen Bereich. Ein gut strukturiertes Schnittstellenmanagement ist demnach eine Möglichkeit, der oft unzureichenden Koordination im Gesundheitssystem Einhalt zu gebieten, die eine der Ursachen für die oft beobachtete und für Patient:innen sehr belastende „Drehtürmedizin“ ist. Diese steht im Konflikt mit den Prinzipien der Fürsorge und Schadensvermeidung. Viele Heimbewohner:innen erleben sie als wiederholtes, kurzfristiges Einweisen und Entlassen in und aus dem Krankenhaus – meist im Kontext chronischer, komplexer oder sozial belastender Erkrankungen. Diese mangelnde Kontinuität in der Betreuung kranker Menschen gefährdet Patient:innen, erschwert deren Behandlung entsprechend ihrer Wünsche- und Wertewelt und widerspricht dem Gerechtigkeitsgebot, da einerseits die Bedürfnisse kranker Menschen nicht wirklich berücksichtigt (Verletzung des ius suum ) und andererseits auch Ressourcen ineffizient genutzt/verschwendet werden (Verletzung des Prinzips der Verteilungsgerechtigkeit ) [ 14 ]. ACP und KPK sind also Instrumente, die eine ethisch reflektierte Veränderung hin zu einer ganzheitlichen, patientenzentrierten und nachhaltigen Versorgungsstruktur ermöglichen, die die Autonomie, das Wohl und die Versorgungssicherheit der Patient:innen langfristig gewährleistet – das inkludiert auch Entscheidungen im Rahmen einer Therapiezieländerung, die im Sinne des Wohltuns auf ein gutes Leben am Ende des Lebens und ein Sterben in Würde gerichtet sind. Damit die im Rahmen von ACP und KPK besprochenen Informationen über Wünsche und Wertvorstellungen von Patient:in und das besprochene medizinische Vorgehen allen potenziell möglichen Behandler:innen bekannt sind, ist auf ein umfassendes– sowohl vom niedergelassenen Bereich ins Krankenhaus als auch für den Patient:innenpfad innerhalb der medizinischen Einrichtungen, als auch bei Entlassung an das übernehmende Team im niedergelassenen Bereich großer Wert zu legen. Hier ergibt sich eine sinnvolle und notwendige Verknüpfung von ACP mit KPK.ergeben sich Schnittstellen zwischen Hausärzt:in/betreuendem Pflegeteam zu Hause/im Wohn-, oder Pflegeheim, Palliativstation/Hospiz etc. mit Notärzt:in/Rettungssanitäter:innen, dem Krankenhaus und vice versa.liegen die wichtigen Schnittstellen innerhalb der Krankenhäuser zwischen Notärzt:in/Rettungsteam und dem Schockraum/der Ambulanz sowie zwischen ICU/OP/sonstigen involvierten Therapie- und Diagnostikeinheiten, der Normalstation und von da wiederum zurück zur betreuenden Hausärzt:in/zum betreuenden Pflegeteam im niedergelassenen Bereich. Ein gut strukturiertes Schnittstellenmanagement ist demnach eine Möglichkeit, der oft unzureichenden Koordination im Gesundheitssystem Einhalt zu gebieten, die eine der Ursachen für die oft beobachtete und für Patient:innen sehr belastendeist. Diese steht im Konflikt mit den Prinzipien der Fürsorge und Schadensvermeidung. Viele Heimbewohner:innen erleben sie als wiederholtes, kurzfristiges Einweisen und Entlassen in und aus dem Krankenhaus – meist im Kontext chronischer, komplexer oder sozial belastender Erkrankungen. Diese mangelnde Kontinuität in der Betreuung kranker Menschen gefährdet Patient:innen, erschwert deren Behandlung entsprechend ihrer Wünsche- und Wertewelt und widerspricht dem Gerechtigkeitsgebot, da einerseits die Bedürfnisse kranker Menschen nicht wirklich berücksichtigt (Verletzung des) und andererseits auch Ressourcen ineffizient genutzt/verschwendet werden (Verletzung des Prinzips der) []. ACP und KPK sind also Instrumente, die eine ethisch reflektierte Veränderung hin zu einer ganzheitlichen, patientenzentrierten und nachhaltigen Versorgungsstruktur ermöglichen, die die Autonomie, das Wohl und die Versorgungssicherheit der Patient:innen langfristig gewährleistet – das inkludiert auch Entscheidungen im Rahmen einer Therapiezieländerung, die im Sinne des Wohltuns auf einund eingerichtet sind.

Es besteht bei medizinischen Mitarbeiter:innen immer noch Unsicherheit, ob man Informationen zur TZÄ in der Patient:innendokumentation (Papierform oder elektronisch) bzw. auch in einem Arztbrief überhaupt verschriftlichen darf. Die schnittstellenübergreifende Weiterleitung von wichtigen Patient:inneninformationen – und das inkludiert selbstverständlich auch Information zur TZÄ – ist im Sinne des funktionierenden ACP/KPK unabdingbar. Daher ist es wichtig, alle Informationen im Rahmen des Vorsorgedialogs (ACP/KPK) verpflichtend schriftlich zu dokumentieren und an alle behandelnden Teams weiterzuleiten – bei besonders komplexen Fällen sollte eine zusätzlich mündliche/telefonische Information der Nachbehandler:innen erfolgen. ACP und KPK können ohne klare und nachvollziehbare schriftliche Dokumentation nicht funktionieren!