Klinische Aspekte der Vorasidenib-Phase-III-Studie

Kasuistik 1 Abb. 1 Bildgebungen mittels cMRT einer Patientin mit Tumorprogress eines bekannten IDH-mutierten Oligodendroglioms vor Beginn einer Therapie mit Vorasidenib ( a , b ) und im Verlauf nach Beginn mit Vorasidenib mit dem Ergebnis eines stabilen Befundes ( c ) Bild vergrößern Eine damals 26-jährige Patientin erlitt 2011 einen erstmaligen fokal eingeleiteten bilateral tonisch-klonischen Anfall. Daraufhin wurde bildgebend eine nicht Kontrastmittel aufnehmende tumoröse Raumforderung frontal links diagnostiziert, die im Rahmen einer Tumorexstirpation komplett reseziert wurde. Histologisch wurde die Diagnose eines Oligodendroglioms Grad 2 gestellt. Nachfolgend wurde eine MRT-Surveillance durchgeführt. Im längerfristigen Verlauf bis 2017 kam es bildgebend zu einem langsamen Tumorprogress mit zunehmenden FLAIR-Signalveränderungen rund um die Resektionshöhle, vor allem dorsolateral davon. Die Indikation zur Rezidiv-Tumorexstirpation wurde gestellt, mit folgender Komplettresektion. Die integrierte Diagnose ergab unverändert ein Oligodendrogliom, IDH-mutiert, 1p19q kodeletiert. Nach neuerlich erfolgter Komplettresektion und klinischer Beschwerdefreiheit entschied man sich für die Fortführung der Watch-and-wait-Strategie im Sinne einer MRT-Surveillance. Bereits 2020 erfolgte dann aber bei neuerlichem Tumorprogress vor allem dorsokranial der Resektionshöhle eine Rezidivtumorexstirpation mit Komplettresektion. Da es im Verlauf bis zu 2024 wiederum zu einem Tumorwachstum kam (Abb.a, b) wurden folgende Therapieoptionen im interdisziplinären Hirntumorboard diskutiert: 1) MRT Surveillance weiter? 2) Neuerliche Reoperation? 3) Radiotherapie und Chemotherapie? 4) Vorasidenib? Im interdisziplinären Konsens und nach ausführlicher Aufklärung der Patientin über bestehende Therapieoptionen fiel die Entscheidung auf eine Therapie mit Vorasidenib im Rahmen eines Compassionate-use-Programms. Anzeige 1 Die Therapie wurde im November 2024 mit einer Dosis von 40 mg einmal täglich gestartet. In den bildgebenden Follow-up-Untersuchungen präsentierte sich der nicht Kontrastmittel aufnehmende Tumor im Vergleich zu den Voruntersuchungen stabil (Abb.c). Die Therapie wurde demnach bei vorliegendem Therapieansprechen im Sinne einer Stabilisierung des Tumorwachstums und bei guter Verträglichkeit ohne dokumentierte Nebenwirkungen bis jetzt fortgeführt.

Klinische Aspekte der INDIGO-Studie Isocitratdehydrogenase- (IDH-)mutierte Gliome zählen zu den häufigsten primären Hirntumoren im jungen Erwachsenenalter. Vorasidenib ist ein oral verfügbarer dualer IDH-1- oder -2-Inhibitor mit sehr guter Hirngängigkeit, dessen Wirkmechanismus auf einer Hemmung der Tumorzellproliferation durch eine Verringerung der Produktion des Onkometaboliten 2‑Hydroxyglutarat (2-HG) basiert. Vorasidenib ist ein oral verfügbarer dualer IDH-1/2-Inhibitor Die Wirksamkeit von Vorasidenib wurde bei Patient:innen mit IDH-mutiertem Gliom Grad 2 im Rahmen der INDIGO-Studie untersucht. Die Einschlusskriterien dieser randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-III-Studie umfassten Patient:innen mit einem Alter > 12 Jahre und einem residualen oder rezidivierten IDH-1/2-mutierten Astrozytom oder Oligodendrogliom Grad 2 nach chirurgischer Resektion als einziger Vortherapie ohne hohes Risikoprofil. Letzteres implizierte, dass zum Zeitpunkt des Studieneinschlusses keine unmittelbare Indikation für eine Radiotherapie/Chemotherapie bestand. Die Einschätzung des Risikos wurde allerdings individuell über klinische (zum Beispiel Alter, medikamentös schwer einstellbare Epilepsie) und bildgebende Faktoren (zum Beispiel Ausmaß Resttumor) festgelegt. Anzeige Vorasidenib konnte eine Verlängerung des progressionsfreien Überlebens zeigen Eine Therapie mit Vorasidenib konnte eine Verlängerung des progressionsfreien Überlebens sowie eine Verzögerung der Zeit bis zur nächsten therapeutischen Intervention im Vergleich zu Placebo zeigen. Zudem wurde in ergänzenden bildgebenden Auswertungen eine Verringerung der Wachstumsrate der Tumoren in der Vorasidenib-Gruppe nachgewiesen. Eine substanzielle Größenabnahme der Tumoren wurde allerdings nicht beobachtet. Ein Einfluss auf die Lebensqualität und neurokognitive Funktionen der Patienten konnte nicht nachgewiesen werden. Kürzlich wurden noch Ergebnisse von explorativen Analysen hinsichtlich epileptischer Anfälle unter Vorasidenib in der Studiengruppe veröffentlicht. In dieser wurde eine Abnahme der epileptischen Anfallshäufigkeit, vor allem in der Subgruppe der Oligodendrogliome Grad 2, beschrieben. Die standardmäßige Dosierung von Vorasidenib beträgt 40 mg einmal täglich. Das Toxizitätsprofil der als Dauertherapie ausgelegten Vorasidenib-Therapie wurde als insgesamt günstig bewertet. Als Hauptnebenwirkung trat in der Vorasidenib-Gruppe eine Hepatotoxizität auf. Eine relevante Erhöhung der Transaminasen (Grad 3 oder höher) wurde mit einer Häufigkeit von etwa 9,6 % in der Vorasidenib-Gruppe beobachtet. Die Rate der dadurch bedingten Therapieabbrüche war allerdings mit < 4 % deutlich geringer. Bei Auftreten von Nebenwirkungen wird je nach Ausprägung (CTCAE-Grad) eine Dosisreduktion, Pausierung der Medikation oder ein Absetzen empfohlen.

Welche Patient:innen sollen mit Vorasidenib behandelt werden? Auf Basis der eben aufgeführten Datenlage erhielt Vorasidenib als erste zielgerichtete Therapie für Grad-2-Astrozytome und Oligodendrogliome in bestimmter Indikation eine Zulassung der FDA seit August 2024 und von der Europäischen Kommission seit September 2025. Der Zulassungstext beschreibt eine Indikation für Vorasidenib als Monotherapie bei Astrozytomen oder Oligodendrogliomen Grad 2 mit nachgewiesener IDH-1- oder -2-Mutation ab dem Alter von 12 Jahren und ab einem Körpergewicht von mindestens 40 kg, die bisher ausschließlich chirurgische Interventionen hatten und bei denen aktuell keine unmittelbare Strahlentherapie oder Chemotherapie erforderlich ist. Bislang etablierte adjuvante Therapien von niedriggradigen IDH-mutierten Gliomen umfassten eine MRT-Surveillance im Sinne einer Watch-and-wait-Strategie oder eine Radiotherapie/Chemotherapie. Durch die Einführung von Vorasidenib erweiterte sich nun das Therapieangebot für eine selektierte Patientengruppe im adjuvanten Setting. Damit vergrößert sich das Diskussionsspektrum im interdisziplinären Hirntumorboard um eine weitere Therapiemöglichkeit nach Erstdiagnose, aber auch im Verlauf der Erkrankung. Die Selektionskriterien für die Indikation einer Therapie mit Vorasidenib umfassen die Punkte, die im Zulassungstext festgehalten sind, und entsprechen den Ein- und Ausschlusskriterien der INDIGO-Studie. Damit gilt es im Hirntumorboard bei den bereits selektierten Patienten interdisziplinär festzulegen, ob zum gegebenen Zeitpunkt eine Indikation/Möglichkeit für eine OP/Reoperation besteht und/oder ob eine unmittelbare Notwendigkeit/Indikation für eine Radiotherapie/Chemotherapie besteht. Wird die Empfehlung für den Einsatz von Vorasidenib abgegeben, beinhaltet das Therapieziel eine Verzögerung der Tumorprogression und damit ein Aufschieben bzw. Hinauszögern der Notwendigkeit einer Radiotherapie und Chemotherapie und deren damit verbundenen potenziellen Langzeitfolgen- bzw. -toxizitäten. Anzeige

Therapiemonitoring Die Beurteilung des Therapieansprechens von Vorasidenib erfolgt im klinischen Alltag primär durch regelmäßige und bildgebende Verlaufskontrollen mittels cMRT und klinischen Parametern in einem zeitlichen Intervall von durchschnittlich 6 Monaten. Ein Ansprechen ist bei dieser Tumorentität definiert durch eine signifikante Stabilisierung oder Verkleinerung des Tumors im zerebralen MRT (FLAIR/T2) nach RANO‑2.0‑Kriterien, eine zeitliche Verzögerung für die Notwendigkeit von weiteren tumorspezifischen Therapien wie Radiotherapie/Chemotherapie und/oder ein klinisches Ansprechen zum Beispiel im Sinne einer Reduktion der Häufigkeit von epileptischen Anfällen. Eine ergänzende Möglichkeit, das Therapieansprechen zu evaluieren, umfasst die Diagnostik mittels O‑(2-[18F]Fluorethyl)-L-tyrosin Positronen-Emissions-Tomographie (FET-PET). In Fallserien konnte bei metabol aktiven Tumoren durch den Einsatz von Vorasidenib im Aminosäuren-PET zum Teil ein zeitlich früheres Therapieansprechen als im zerebralen MRT gezeigt werden. Aus diesem Grund wird im klinischen Alltag, sofern verfügbar, zusätzlich auch eine FET-PET-Diagnostik als Baseline vor Therapiebeginn und im Verlauf unter Therapie für die Evaluierung eines Therapieansprechens herangezogen. Die Beurteilung erfolgt laut PET-RANO‑1.0‑Kriterien.

Offene Fragen und neue Studien: Bislang nicht beantwortete Aspekte hinsichtlich der Wirkung von Vorasidenib betreffen den Einfluss auf das Gesamtüberleben dieser Patient:innen. Des Weiteren ist der Nutzen des Einsatzes von Vorasidenib in der besagten Patientengruppe unmittelbar nach Tumorresektion mit erfolgter Komplettresektion und damit ohne bildgebenden Nachweis eines Resttumors nicht geklärt. Weitere offene Fragen umfassen die Wirksamkeit von Vorasidenib bei Grad 3 oder Grad 4 IDH-mutierten Gliomen, bei IDH-mutierten Gliomen, die mittels Radiotherapie und/oder Chemotherapie bereits vorbehandelt sind, und IDH-mutierten Gliomen im Setting des Tumorrezidivs. Diese und weitere Fragestellungen betreffend den Einsatz von Vorasidenib schaffen die Grundlage für zahlreiche klinische Studienprojekte. Anzeige Die VIGOR-Studie (EORTC 2427) stellt den klinischen Aspekt der Erhaltungstherapie von Vorasidenib bei IDH-mutierten Gliomen in den Fokus der Untersuchung. VIGOR ist eine große internationale multizentrische, randomisierte (1:1), dreifach verblindete Phase-3-Studie. Das Hauptziel dieser Studie ist es, zu untersuchen, ob das progressionsfreie Überleben im Vergleich zu Placebo durch die Zugabe von Vorasidenib als Erhaltungstherapie nach Abschluss einer First-Line-Radiotherapie/Chemotherapie bei Patient:innen mit einem Astrozytom, IDH-mutiert CNS 5 WHO Grad 2 oder 3, verlängert werden kann. Zudem wird diese Studie sich auch dem Effekt der Vorasidenib-Erhaltungstherapie auf das Gesamtüberleben widmen. Des Weiteren werden die Ansprechrate, die Zeit bis zur nächsten Intervention, die Toxizität, die Lebensqualität und die Neurokognition analysiert. 53 Zentren in Europa, Kanada und Australien sind an der Studie beteiligt. Die Aktivierung der Standorte wurde im Januar 2026 gestartet. Zusammenfassend erweitert sich durch die Zulassung des IDH-Inhibitors Vorasidenib die Therapielandschaft von IDH-mutierten Gliomen im adjuvanten Setting. Die Therapieempfehlung von Vorasidenib bei Patient:innen mit IDH-mutierten Gliomen basiert auf den Faktoren für das zugelassene Anwendungsgebiet und erfolgt individuell als Konsensbeschluss im interdisziplinären Hirntumorboard. Eine indikationsüberschreitende Anwendung sollte möglichst im Rahmen von klinischen Studien erfolgen.

Fazit für die Praxis Behandlungsoptionen in der adjuvanten Therapie von IDH-mutierten Astrozytomen und Oligodendrogliomen Grad 2 beinhalten die Wait-and-see-Strategie mittels MRT-Surveillance, Radiotherapie/Chemotherapie und nun eine weitere Option einer zielgerichteten Therapie mittels eines dualen IDH-1/2-Inhibitors Vorasidenib.

Vorasidenib wird in der klinischen Praxis bei residuellen/rezidivierten IDH-mutierten Grad-2-Gliomen eingesetzt, die laut Empfehlung des interdisziplinären Hirntumorboards keinerlei unmittelbare Indikation für eine Radiotherapie/Chemotherapie haben.

Ziel der Therapie mit Vorasidenib ist es, eine Verzögerung des Tumorwachstums und eine Abnahme der Frequenz von epileptischen Anfällen zu erreichen und die Lebensqualität der Patient:innen möglichst lange zu erhalten.

Vorasidenib wird oral mit einer Standarddosis von 40 mg 1‑mal täglich eingenommen.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Fatigue, Kopfschmerzen und Anstieg der Leberenzyme (AST/ALT). Anzeige

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt Annette Leibetseder has received advisory board participation and travel support from Servier. Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

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