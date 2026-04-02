Orale Gesundheit im Fokus der Gynäkologie

Warum Mundgesundheit in die gynäkologische Sprechstunde gehört Orale Symptome werden in der gynäkologischen Konsultation oft nicht aktiv erhoben, obwohl sie häufig sind und Lebensqualität, Ernährung und soziale Teilhabe beeinträchtigen können. Typische orale Beschwerden häufen sich entlang der hormonellen Lebensphasen und schon einfache präventive Maßnahmen (Hygieneschulung, Speichelmanagement, zahnärztliche Prophylaxe) können viele Symptome verbessern. Gleichzeitig sind einige Befunde klinische „Warnsignale“ (persistierende Läsionen, starke Schmerzen/Brennen, rascher Zahnverlust) und sollten nicht als „hormonbedingt“ bagatellisiert werden. Hormonelle Schwankungen betreffen nicht nur reproduktive Gewebe, sondern beeinflussen eine Vielzahl extragenitaler Organsysteme. Ein Bereich, der dabei häufig übersehen wird, ist die Mundhöhle. Dabei ist die orale Gesundheit ein integraler Bestandteil der allgemeinen Gesundheit. Gingiva, parodontale Strukturen, orale Schleimhäute und Speicheldrüsen reagieren ebenfalls auf endokrine Veränderungen: Östrogen und Gestagene beeinflussen vaskuläre, immunologische und mikrobielle Prozesse im Parodontium und können entzündliche Erkrankungen verstärken. Anzeige 4 ‐ 6 ]. Für Gynäkolog*innen ist die Kenntnis dieser Zusammenhänge essenziell: Sie betreuen Frauen genau in jenen Lebensphasen, in denen hormonelle Veränderungen die Mundgesundheit besonders beeinflussen. Nicht selten berichten Patientinnen im Rahmen gynäkologischer Routinekontrollen erstmals über Zahnfleischbluten, Schwellungen, Mundtrockenheit oder Schmerzen [ 1 , 2 ]. Orale Erkrankungen können aber nicht nur lokale Beschwerden hervorrufen, sondern auch systemische Folgen haben. Parodontitis wird heute als chronisch-entzündliche Erkrankung mit systemischen Auswirkungen verstanden. Zahlreiche Studien zeigen zytokinvermittelte Assoziationen mit Frühgeburtlichkeit, niedrigem Geburtsgewicht, Präeklampsie und metabolischen Dysbalancen sowie kardiovaskulären Erkrankungen []. Für Gynäkolog*innen ist die Kenntnis dieser Zusammenhänge essenziell: Sie betreuen Frauen genau in jenen Lebensphasen, in denen hormonelle Veränderungen die Mundgesundheit besonders beeinflussen. Nicht selten berichten Patientinnen im Rahmen gynäkologischer Routinekontrollen erstmals über Zahnfleischbluten, Schwellungen, Mundtrockenheit oder Schmerzen [].

Biologische Grundlagen: Hormonrezeptoren und Gewebereaktionen Die Wirkung von Geschlechtshormonen wird durch spezifische Rezeptoren vermittelt. Auch in der Mundhöhle werden sowohl im Gingivaepithel (Zahnfleisch), im Bindegewebe und Gefäßendothel als auch in Osteoblasten des Alveolarknochens (zahntragender Teil des Kiefers) Rezeptoren für Östrogen (ER‑α, ER-β) und Progesteron exprimiert. Östrogen fördert die Angiogenese und wirkt regulierend auf den Kollagenstoffwechsel, fördert die Differenzierung des Epithels, steigert die Keratinisierung, stabilisiert Zellmembranen, beeinflusst die Vaskularisierung und hemmt über T‑Zell-vermittelte Mechanismen übermäßige Entzündungsreaktionen. Ein Östrogenmangel führt zur Ausdünnung der Schleimhäute und zu einer verminderten Barrierefunktion. 2 [ 3 , 4 ]. In Kombination mit mikrobieller Plaque kann diese hormonbedingte vaskuläre Reaktionsbereitschaft eine überschießende Zahnfleischentzündung begünstigen. Progesteron hingegen hemmt die Kollagensynthese, erhöht die Gefäßpermeabilität und steigert die Produktion von Prostaglandin E]. In Kombination mit mikrobieller Plaque kann diese hormonbedingte vaskuläre Reaktionsbereitschaft eine überschießende Zahnfleischentzündung begünstigen. Anzeige 5 ]. Die Folge ist eine selektive Verschiebung der bakteriellen Zusammensetzung zugunsten entzündungsfördernder Spezies. In entzündetem Gewebe ist der Metabolismus dieser Hormone gesteigert: Die Konversion von Östron zu Östradiol ist in chronisch entzündeter Gingiva etwa dreimal so hoch wie in gesundem Gewebe [ 3 ]. Auch das orale Mikrobiom reagiert auf hormonelle Einflüsse: Einige Bakterienarten können Sexualhormone als Wachstumsfaktor nutzen []. Die Folge ist eine selektive Verschiebung der bakteriellen Zusammensetzung zugunsten entzündungsfördernder Spezies. In entzündetem Gewebe ist der Metabolismus dieser Hormone gesteigert: Die Konversion von Östron zu Östradiol ist in chronisch entzündeter Gingiva etwa dreimal so hoch wie in gesundem Gewebe [].

Pubertät: Erste hormonelle Herausforderungen Prevotella intermedia und Capnocytophaga spp. nutzen Östrogen und Progesteron als Ersatz für Vitamin K, was zu einer Pubertätsgingivitis führen kann. Diese äußert sich oft durch überschießende Entzündungen trotz moderater Plaquemengen [ 6 ]. Zeitgleich kommt es aber in dieser Lebensphase auch zu pubertätsbedingten Verhaltensänderungen mit Einfluss auf das Ernährung‑, Putz‑, Risiko- und Schlafverhalten, die sich auf die Qualität der häuslichen Mundhygiene ebenfalls auswirken [ 7 ]. Mit dem Anstieg der Gonadotropine in der Pubertät verändert sich das orale Mikrobiom. Bakterien wieundspp. nutzen Östrogen und Progesteron als Ersatz für Vitamin K, was zu einerführen kann. Diese äußert sich oft durch überschießende Entzündungen trotz moderater Plaquemengen []. Zeitgleich kommt es aber in dieser Lebensphase auch zu pubertätsbedingten Verhaltensänderungen mit Einfluss auf das Ernährung‑, Putz‑, Risiko- und Schlafverhalten, die sich auf die Qualität der häuslichen Mundhygiene ebenfalls auswirken []. Praxisrelevante Konsequenzen [ 1 ] Die Therapie besteht hier primär in der Aufklärung von Patientinnen und Eltern sowie in einer intensivierten professionellen Plaquekontrolle: regelmäßig und gründlich putzen. Gesprächsführung: „Blut beim Putzen bedeutet Entzündung, nicht ‚zu fest geputzt‘.“ Viele Menschen reduzieren bei Blutung das Putzen und verstärken dadurch die Ansammlung von Plaque (bakterieller Zahnbelag).

Niedrigschwellige Interventionen: Gebrauch einer elektrischen Zahnbürste, tägliche Interdentalhygiene (je nach Alter und Größe des Zahnzwischenraums), fluoridhaltige Zahnpasta. Kurzzeitige antiseptische Mundspülungen können unterstützend wirken, ersetzen aber nicht die mechanische Reinigung.

Bei persistierender Blutung/Schwellung trotz verbesserter Hygiene oder deutlichen Hyperplasien: Zuweisung zur zahnärztlichen/parodontologischen Beurteilung

Zusatznutzen für die Gynäkologie: Bei starken gingivalen Beschwerden können die Themen „Mundatmung“, Essgewohnheiten und (bei Bedarf) psychosoziale Belastung adressiert werden.

Menstruationszyklus: Was ist „normal“, was braucht Abklärung? vor der Menstruation), eine Reaktivierung von Herpes labialis (5 %), Stimmungsschwankungen/Depressivität/Überempfindlichkeit (25 %) und Zahnfleischbluten (8 %, v. a. prämenstruell) berichtet. Mögliche Mechanismen stellen die lokale Immunmodulation durch Progesteron in der Lutealphase und der Einfluss von Entzündungsmediatoren dar. Klinisch ist die Symptomatik meist selbstlimitierend. Eine mögliche zyklusabhängige Änderung der Zahnbeweglichkeit wird ebenfalls diskutiert [ 8 ]. Obwohl die Veränderungen während eines normalen Menstruationszyklus oft subtil sind, können sich hormonelle Variationen im Mundraum durchaus bemerkbar machen: In der Literatur werden bei gesunden jungen Frauen zyklusabhängig u. a. Aphthen (ca. 30 %, überwiegendder Menstruation), eine Reaktivierung von Herpes labialis (5 %), Stimmungsschwankungen/Depressivität/Überempfindlichkeit (25 %) und Zahnfleischbluten (8 %, v. a. prämenstruell) berichtet. Mögliche Mechanismen stellen die lokale Immunmodulation durch Progesteron in der Lutealphase und der Einfluss von Entzündungsmediatoren dar. Klinisch ist die Symptomatik meist selbstlimitierend. Eine mögliche zyklusabhängige Änderung der Zahnbeweglichkeit wird ebenfalls diskutiert []. Praktische Empfehlungen in der Gyn-Praxis [ 1 ] Normalisieren + Handlungsplan: „Zyklusabhängige Schwankungen sind häufig. Wenn Blutungen/Schwellungen regelmäßig wiederkehren, lohnt sich professionelle mechanische Reinigung: Die Basis ist immer Plaquekontrolle!“

Aphthen/Ulzera: Trigger (Stress, mechanische Irritation, Ernährung) besprechen; bei ausgeprägten oder häufigen Rezidiven an Mangelzustände und differenzialdiagnostische Abklärung denken

Herpesrezidive: Trigger adressieren; bei geplanter zahnärztlicher Behandlung auf aktive Läsionen hinweisen (Ansteckungsgefahr!)

Zahnbeweglichkeit: Klinisch relevant wird diese vor allem bei bereits entzündetem Parodont oder bei orthodontischen Therapien (Zahnspange).

Schwangerschaft: ein kritischer Zeitraum Die Schwangerschaft ist die Phase mit den massivsten hormonellen Veränderungen, wobei 35–100 % der Schwangeren auch von oralen Auswirkungen betroffen sind. Die Schwangerschaft wirkt auch hier als lokaler Suszeptibilitätsfaktor, der die gingivale Antwort auf Plaque verstärkt. Neben der Gingivitis wirken zusätzliche Faktoren (veränderte Nahrungspräferenzen sowie Würgereiz beim Zähneputzen) förderlich für die Entwicklung von Karies (Zahnfäule). Klinische Manifestationen 1. In der Frühschwangerschaft kommt es häufig zu Übelkeit/Erbrechen und dadurch zur Säureexposition der oralen Hart- und Weichgewebe. Durch Veränderungen der oralen Mikroflora und ungünstige Nahrungszusammensetzung erhöht sich das Karies- und Infektionsrisiko. 2. Die typische Schwangerschaftsgingivitis beginnt im zweiten Monat und erreicht im achten Monat ihren Höhepunkt. Es handelt sich um eine vaskulär bedingte, proliferative Entzündung mit erhöhter Ödemneigung und Zahnbeweglichkeit, häufig verbunden mit massiver Blutungstendenz. 3. 9 ]. In ca. 0,2 % bis 9,6 % der Schwangerschaften tritt zudem eine Epulis gravidarum (pyogenes Granulom) auf. Diese ovoid-sessile vaskuläre Wucherung (zumeist im Oberkieferfrontzahnbereich) wird durch lokale Reizfaktoren (Plaque, lokale Traumata) und hormonelle Stimulation getrieben. Sie ist häufig schmerzlos, kann aber das Kauen behindern und blutet leicht. Die Therapie besteht primär in lokaler Reinigung; postpartal kommt es oft zur Spontanremission, bei Persistenz (Blutung, Schmerz oder funktioneller Beeinträchtigung) ist jedoch eine zahnärztlich-chirurgische Therapie inkl. histologischer Aufarbeitung erforderlich []. Anzeige Was die Gyn-Praxis konkret beitragen kann [ 1 , 9 ] Früh und gezielt fragen: „Blutung, Schwellung, Zahnschmerz, Mundgeruch, letzte Prophylaxe?“ Bei Auffälligkeiten: zeitnahe zahnärztliche Prophylaxe/Parodontalstatus anregen

Kernbotschaft an die Patientin: „Zahnfleischentzündung ist zwar häufig, aber nicht ‚physiologisch‘ und sie ist behandelbar.“ Wichtigkeit der häuslichen Mundhygiene betonen.

Bei akuten Schmerzen/Abszess/Fistel: rasche zahnärztliche Behandlung veranlassen (Infektionen sind für Mutter und Fetus belastend)

Stillzeit: postpartalen Kontakt nutzen, um Prophylaxe zu (re-)etablieren und persistierende Läsionen (Granulom, Candidiasis, Ulzera) abklären zu lassen

Parodontitis und Geburtsrisiken 10 ]. Das ulzerierte Epithel parodontaler Zahnfleischtaschen entspricht einer Gesamtfläche von 8 bis 20 cm2. Bakterien und ihre Produkte (z. B. Lipopolysaccharid [LPS] oder Proteasen) erreichen von dort aus entweder durch Übertritt in den Blutkreislauf oder durch Translokation extraorale Gewebe [ 11 ]. Parodontitis ist nicht nur die häufigste Ursache für Zahnverlust im Erwachsenenalter: Seit Offenbacher et al. (1996) erstmals über einen möglichen Zusammenhang zwischen Parodontitis und Frühgeburten (PTB) berichteten [ 12 ], hat eine Reihe von Studien einen Zusammenhang zwischen mütterlicher Parodontitis und unerwünschten Geburtsausgängen („adverse pregnancy outcomes“ [APO]) hergestellt. Ein rezentes Metareview von 43 systematischen Übersichtsarbeiten [ 13 ] fand starke Evidenz für einen Zusammenhang zwischen Parodontitis und einem erhöhten Risiko für niedriges Geburtsgewicht (LBW, weniger als 2500 g) und Frühgeburt (PTB, weniger als 37 Wochen) sowie Gestationsdiabetes (GDM) und Präeklampsie. Der Evidenzgrad hinsichtlich der Wirkung einer Parodontitistherapie auf die Prävention von APO ist hingegen noch nicht gut abgesichert. Die Ergebnisse sprechen jedoch für eine primäre Parodontalprävention als wichtigen Gesundheitsstandard in Programmen zur Schwangerschaftsvorsorge und Perinatalversorgung [ 14 ]. Schwere Parodontitis ist die sechshäufigste chronische Erkrankung der Menschheit mit einer weltweiten Prävalenz von ca. 11 %. Es handelt sich dabei um eine multifaktorielle Ätiologie, die durch Anwesenheit von parodontalpathogenen Mikroorganismen getriggert wird. Hierbei handelt es sich vor allem um gramnegative Anaerobier []. Das ulzerierte Epithel parodontaler Zahnfleischtaschen entspricht einer Gesamtfläche von 8 bis 20 cm. Bakterien und ihre Produkte (z. B. Lipopolysaccharid [LPS] oder Proteasen) erreichen von dort aus entweder durch Übertritt in den Blutkreislauf oder durch Translokation extraorale Gewebe []. Parodontitis ist nicht nur die häufigste Ursache für Zahnverlust im Erwachsenenalter: Seit Offenbacher et al. (1996) erstmals über einen möglichen Zusammenhang zwischen Parodontitis und Frühgeburten (PTB) berichteten [], hat eine Reihe von Studien einen Zusammenhang zwischen mütterlicher Parodontitis und unerwünschten Geburtsausgängen („adverse pregnancy outcomes“ [APO]) hergestellt. Ein rezentes Metareview von 43 systematischen Übersichtsarbeiten [] fand starke Evidenz für einen Zusammenhang zwischen Parodontitis und einem erhöhten Risiko für niedriges Geburtsgewicht (LBW, weniger als 2500 g) und Frühgeburt (PTB, weniger als 37 Wochen) sowie Gestationsdiabetes (GDM) und Präeklampsie. Der Evidenzgrad hinsichtlich der Wirkung einer Parodontitistherapie auf die Prävention von APO ist hingegen noch nicht gut abgesichert. Die Ergebnisse sprechen jedoch für eine primäre Parodontalprävention als wichtigen Gesundheitsstandard in Programmen zur Schwangerschaftsvorsorge und Perinatalversorgung []. Was die Gyn-Praxis konkret beitragen kann 15 ]. Es ist wichtig zu betonen, dass notwendige zahnärztliche Behandlungen, insbesondere die professionelle Zahnreinigung und Schmerzbehandlungen, im zweiten Trimester sicher durchgeführt werden können [ 16 ]. Auch die Anfertigung von Kleinbildröntgenaufnahmen ist bei entsprechender Indikationsstellung als sicher einzustufen [ 17 ]. In der interdisziplinären Zusammenarbeit liegt ein enormes Potenzial. Studien zeigen, dass eine Überweisung durch Gynäkolog*innen die Wahrscheinlichkeit eines Zahnarztbesuchs während der Schwangerschaft um den Faktor 5,2 erhöht. Wenn zusätzlich ein Feedback angefordert wird, steigt die Compliance der Patientinnen weiter an []. Es ist wichtig zu betonen, dass notwendige zahnärztliche Behandlungen, insbesondere die professionelle Zahnreinigung und Schmerzbehandlungen, im zweiten Trimester sicher durchgeführt werden können []. Auch die Anfertigung von Kleinbildröntgenaufnahmen ist bei entsprechender Indikationsstellung als sicher einzustufen [].

Peri- und Postmenopause und Senium 1 Candida -assoziierte Mundwinkelrhagaden; [ 18 ]). Abb. 1 Candida -assoziierte Mundwinkelrhagaden. (Aus [ 29 ], mit Genehmigung. © 2016, Springer-Verlag Berlin Heidelberg) Xerostomie, atrophische Zunge,-assoziierte Mundwinkelrhagaden. (Aus [], mit Genehmigung. © 2016, Springer-Verlag Berlin Heidelberg) Bild vergrößern Laut Übersichtsarbeiten liegt die Prävalenz oraler Symptomatik bei bis zu 80 %. Die Veränderungen betreffen vorrangig die Bereiche Speichel, Mundschleimhaut, Zähne/Parodont und Knochenstoffwechsel. Die Hormonabhängigkeit der Speicheldrüsen führt zu reduzierten Speichelfließraten und zur Veränderung der Zusammensetzung. Xerostomie steht objektiv und subjektiv in dieser Lebensphase im Mittelpunkt und ist das Resultat eines multifaktoriellen Geschehens: Alter, Polypharmazie, klimakterische Beschwerden, Schlafstörungen und Faktoren wie Rauchen sind dabei assoziierte Faktoren. Die Beeinträchtigung der natürlichen Spülfunktion führt durch die Anheftung von Zahnbelag zur Veränderung der Bakterienzusammensetzung, sowie zu Geschmacksveränderungen (Süßimpulse werden weniger stark wahrgenommen). Durch resultierende negative Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten steigt das Risiko für Karies und Infektionen, insbesondere Candidiasis (siehe Abb.-assoziierte Mundwinkelrhagaden; []). Anzeige 19 ], zeigt wie diese eine verminderte Hydratation mit dünner, atropher, weniger elastischer Mukosa, wodurch die Anfälligkeit für mechanische Irritationen, Prothesendruckstellen und Infektionen steigt. Die Mundschleimhaut selbst, histologisch ganz ähnlich der Vaginalschleimhaut [], zeigt wie diese eine verminderte Hydratation mit dünner, atropher, weniger elastischer Mukosa, wodurch die Anfälligkeit für mechanische Irritationen, Prothesendruckstellen und Infektionen steigt. Burning-Mouth-Syndrom 20 ]. Ein häufiges, sehr belastendes Symptom der Peri‑/Postmenopause stellt das Burning-Mouth-Syndrom (BMS) dar. Dieses manifestiert sich als chronischer, brennender Schmerz völlig ohne klinisch sichtbare Läsionen, meist an der Zunge, häufig mit Xerostomie, Dysgeusie (metallischer Geschmack), Schluckbeschwerden, Mundgeruch sowie dentalem/fazialem Schmerz verbunden (Infobox). Durch den Östrogenmangel dürfte die neuronale Reaktivität des N. trigeminus verändert sein, es wird von einer sog. neuropathischen Deafferenzierung gesprochen. Zusätzlich scheint eine psychogene Komponente beteiligt zu sein, was eine interdisziplinäre Diagnostik und Therapie nötig macht. Diese ist meist polypragmatisch, bleibt aber häufig unbefriedigend []. Oraler Lichen planus 21 ]. Obwohl symptomarme retikuläre Formen die Mehrzahl darstellen, können erosive Formen oder Exazerbationen zu einer wesentlichen Verschlechterung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität (OHRQoL) führen und sowohl Mundhygienemaßnahmen als auch die Nahrungsaufnahme erschweren (siehe Abb. 2 22 ]). Abb. 2 29 ], mit Genehmigung. © 2016, Springer-Verlag Berlin Heidelberg) Erosiver oraler Lichen planus auf der linken Wangeninnenseite. (Aus [], mit Genehmigung. © 2016, Springer-Verlag Berlin Heidelberg) Bild vergrößern Oraler Lichen planus (OLP) betrifft je nach Quelle bis zu 14 % der postmenopausalen Frauen. Pathogenetisch dürfte es sich um einen hormonbedingten Einfluss auf die T‑Zellen handeln []. Obwohl symptomarme retikuläre Formen die Mehrzahl darstellen, können erosive Formen oder Exazerbationen zu einer wesentlichen Verschlechterung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität (OHRQoL) führen und sowohl Mundhygienemaßnahmen als auch die Nahrungsaufnahme erschweren (siehe Abb.; []). Osteoporose-Link 23 ] und möglicherweise Zahnverlust. Ein weiteres zentrales Thema ist der Zusammenhang zwischen systemischer Osteoporose und parodontalem Knochenabbau, beschleunigter Parodontitis und erhöhtem Zahnverlust. Ein östrogenmangelbedingter Anstieg von IL‑1 und IL‑6 führt zu beschleunigtem lokalem Knochenverlust im Kiefer. Postmenopausale Frauen mit Osteoporose haben ein zweifach höheres Risiko für schweren parodontalen Attachmentverlust [] und möglicherweise Zahnverlust. Anzeige

Exogene Hormone und systemische Erkrankungen Hormonelle Kontrazeption Candida -Besiedlung. Interessanterweise scheint die Langzeiteinnahme die Knochendichte im Alveolarknochen positiv zu beeinflussen, was das Risiko für spätere Osteoporose senken könnte [ 24 ]. Durch die Imitation eines „schwangerschaftsähnlichen“ hormonellen oralen Milieus kann es zur übersteigerten Gingivareaktion auf Progesteron/Östrogen mit einem Spektrum von mildem Ödem/Erythem bis hin zu Blutung und Hyperplasie kommen. Eine Zunahme der Sulkusfließrate, Veränderungen der subgingivalen Flora und ein erhöhtes Risiko für lokalisierte Osteitis („dry socket“) nach Extraktionen werden ebenso diskutiert wie eine mögliche Zunahme der Zahnbeweglichkeit. Frühere hoch dosierte Kontrazeptiva führten häufig zu schwerer Gingivitis. Moderne Präparate mit niedriger Dosierung (z. B. 0,05 mg Östrogen) zeigen zwar kaum noch eigenständige entzündliche Effekte auf das Parodontium, können aber die Reaktion auf lokale Reizfaktoren verstärken und führen zu einem leichten Anstieg der-Besiedlung. Interessanterweise scheint die Langzeiteinnahme die Knochendichte im Alveolarknochen positiv zu beeinflussen, was das Risiko für spätere Osteoporose senken könnte []. Praxisimpuls [ 2 ] Bei Patientinnen mit wiederkehrender Gingivitis unter Kontrazeptiva: Mundhygiene/Prophylaxe priorisieren und ggf. zahnärztliche Beurteilung empfehlen

Vor geplanten zahnärztlichen Eingriffen: Kontrazeptiva in der Medikamentenanamnese explizit nennen; evtl. prophylaktische Maßnahmen wie antiseptische Spülungen nach zahnärztlicher Anordnung Polyzystisches Ovarsyndrom (PCOS) 25 ]. Frauen mit PCOS weisen ein höheres Risiko für Parodontitis als gesunde Kontrollen auf. Beide Zustände scheinen (epi-)genetische, pathophysiologische und sozioökonomische Gemeinsamkeiten zu teilen []. Praxisimpuls 26 ]. Eine parodontale Sanierung kann hier evtl. zur Senkung der systemischen Entzündungslast beitragen und möglicherweise den Stoffwechselstatus (HOMA-Index, Homeostasis Model Assessment) verbessern []. Hormonersatztherapie (HET) und Adjuvanzien 27 ]. Eine rezente prospektive Kohortenstudie zeigte, dass bei postmenopausalen Frauen mit mittelschwerer Parodontitis eine HET (Kombination aus Östradiol und Dydrogesteron) bereits nach einem Jahr zur Reduktion der oralen Entzündungsindizes und der proinflammatorischen Zytokine führte. Nach zwei Jahren zeigte sich eine Remission des Alveolarknochenverlusts und eine Erhöhung der Kieferknochendichte. Das Risiko für einen Knochenverlust wurde durch die HET signifikant reduziert. Wichtig: Bei parodontal gesunden Frauen hatte die HET keinen signifikanten Einfluss auf die oralen Parameter []. Praxisimpuls Bisphosphonate: Sie verbessern zwar parodontale Parameter, bergen jedoch bei Langzeitanwendung ein geringes Risiko für Kiefernekrosen. Die Einnahme muss daher vor zahnärztlichen Therapien unbedingt angegeben werden.

28 ]. Vitamin D und Kalzium (1500 mg Kalzium/800 IU Vitamin D pro Tag) reduzieren die Prävalenz schwerer Parodontitis bei postmenopausalen Frauen um 44 % []. Frauen unter HET weisen eine signifikant bessere parodontale Gesundheit auf als solche ohne Substitution. Als Alternativen oder Ergänzungen haben sich erwiesen:

Diagnostik- und Therapieempfehlungen für die Praxis Anamnese: Aktives Fragestellen zur oralen Hygiene und zu Zahnfleischbluten sollte Standard sein, insbesondere bei Schwangeren und postmenopausalen Frauen.

Screening: Ein kurzer Blick auf die Gingiva kann Entzündungen oder Hyperplasien (z. B. Schwangerschaftstumoren) aufdecken.

Bei Kinderwunsch: auch an zahnärztliche Sanierung denken 1. Trimester: Fokus auf Untersuchung und Notfallbehandlung. 2. Trimester: idealer Zeitpunkt für professionelle Zahnreinigungen und kleinere Eingriffe 3. Trimester: Fokus auf Erhaltung; umfangreiche chirurgische Eingriffe sollten postpartal erfolgen. Zeitpunkt der Therapie:

Überweisung: aktive Empfehlung eines Zahnarztbesuchs mit dem Hinweis auf die systemischen Vorteile für die Schwangerschaft oder die Knochengesundheit Um die orale Gesundheit der Patientinnen optimal zu managen, sollten folgende Punkte in den gynäkologischen Praxisalltag integriert werden:

Praxistaugliches strukturiertes Minimal-Screening in < 1 min In jeder Lebensphase: Zahnlockerungen oder Zahnfleischbluten beim Putzen?

Mundtrockenheit oder Brennen der Mundschleimhaut/Zunge?

Neue oder nicht abheilende orale Läsionen bzw. rezidivierende Aphthen/Herpes?

Letzter Zahnarztbesuch/Prophylaxe/professionelle Mundhygiene > 12 Monate?

Bei „Ja“ genügt häufig eine strukturierte Empfehlung zur zahnärztlichen Abklärung, ergänzt um lebensphasenadaptierte Hinweise

Fazit für die Praxis: die gynäkologische Praxis als Gatekeeper für orale Gesundheit Hormonelle Veränderungen sind keine isolierten Ereignisse. Die parodontale Gesundheit ist untrennbar mit dem endokrinen Status verknüpft. Die gynäkologische Praxis ist oft der erste Ort, an dem hormonelle Dysbalancen und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität besprochen werden. Die Integration der oralen Gesundheit in das Behandlungskonzept ist keine rein zahnärztliche Aufgabe, sondern ein wesentlicher Bestandteil der präventiven Frauenheilkunde. Während in der Schwangerschaft die Reduktion von Entzündungen zur Vermeidung von „adverse pregnancy outcomes“ (APO) im Vordergrund steht, bietet die Hormonersatztherapie (HET) in der Menopause eine wertvolle Unterstützung zur Stabilisierung des Zahnhalteapparats und zur Linderung von Schleimhautbeschwerden. Durch die Förderung der oralen Gesundheit können Gynäkolog*innen direkt zur Reduktion von Schwangerschaftskomplikationen und zur Verbesserung der parodontalen Stabilität und mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität (OHRQoL) im Alter beitragen. Eine enge interdisziplinäre Kommunikation ist der Schlüssel zur erfolgreichen Prävention und Therapie. 1 , 23 ] Infobox Praxis-Toolbox Menopause (sofort umsetzbar) [ Leitsymptome aktiv erfragen: „Mund trocken? Brennen? Geschmacksveränderung?“

Medikamentencheck: Antidepressiva/Anxiolytika, Antihypertensiva, Anticholinergika, Schlafmittel → Xerostomierisiko ansprechen

Basismaßnahmen: Hydrierung, zuckerfreie Kaugummis/Lutschpastillen, Speichelersatzmittel; Fluoridierung konsequent (Kariesprävention)

Irritanzien vermeiden: alkoholhaltige Mundspülungen, Zahnpasten mit Whitening-Substanzen und Natriumlaurylsulfat

Schleimhautpflege: weiche Bürsten, Prothesenpflege, Druckstellenkontrolle; bei Empfindlichkeit milde Ernährung (hart/scharf/alkoholisch/rau reduzieren), Hyaluronsäure, Ölziehen (mit nativem Kokos‑, Lein‑, Olivenöl)

Red Flags für rasche Zuweisung: nicht abheilende Ulzera, weiße/rote Läsionen, wiederkehrende Candidiasis, starke Schmerzen/Brennen > 3 Monate, rascher Zahnverlust oder starke Zahnlockerung, ausgeprägte Parodontitiszeichen

Supplementierung: Vitamin D (800 IU/Tag) und Kalzium (1500 mg/Tag) können bei postmenopausalen Frauen das Risiko für schwere Parodontitis signifikant senken.

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt C. Bruckmann gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf