Kindermedizinische Vision einer gesunden Schule

Die Kinder- und Jugendmedizin versteht sich als integrativer Begriff für all jene medizinischen Disziplinen, die Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige betreuen. Unter dieser Bezeichnung lassen sich die Kinder- und Jugendheilkunde, die Kinder- und Jugendchirurgie und weitere somatische Kinderfächer subsummieren und mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in ihrem gemeinsamen Anliegen einen. Die Hauptanliegen sind (am Beispiel der Politischen Kindermedizin 1 ): gerechte Ressourcenverteilung, optimale medizinische Versorgung, Wahrung der Kinderrechte und kostenloser Zugang zu notwendigen Therapien für Kinder und Jugendliche. In diesem Beitrag wird der Versuch unternommen, aus dieser ganzheitlichen, kinder- und jugendmedizinischen Sicht die Vision einer gesunden Schule zu entwickeln.

Die aktuelle Situation unserer Welt macht es nötig, ein weiteres Thema hereinzubringen, das der Nachhaltigkeit. Die UNO hat diesbezüglich Strukturelle Entwicklungsziele für die nachhaltige Entwicklung (SDG) definiert [], anhand derer jeder Staat seine individuelle Umsetzung planen kann. Neben den für dieses Thema zentralen SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG 4 (Hochwertige Bildung) gilt es, in Bezug auf die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen einige weitere Ziele im Fokus zu haben: keine Armut (DRG1) und vor allem die Ziele, die der Nachhaltigkeit gelten: saubere Energie (SDG7), nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG11), nachhaltiger Konsum (SDG12) und Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG13). All diese Themen sind in der Planung von Schulen und Unterricht umzusetzen.

Für unsere gesundheitsfördernde Schule bedeutet das, sich um eine Form des Lehrens zu kümmern, die das Entstehen von Kreativität und Spontanität ermöglicht und so das Kind anregt, aus sich heraus zu lernen. Ein derartiges Verständnis von Lehre und Unterricht fordert vom Lehrenden ein hohes Maß an Know-how, an eigener Kreativität, an Flexibilität und vor allem an Respekt vor den doch oft sehr eigenwilligen Wegen der Kinder und Jugendlichen. Die modernen Bildungskonzepte haben diese Ideen längst aufgegriffen und plädieren für ein praxisorientiertes Lernen im Sinn von: „Wissen braucht Anwendung, um aus Merkwürdigem Merkfähiges zu machen“ []. Neue Fächer (Künstliche Intelligenz, Happiness, Sport, Ethik, Nachhaltigkeit, Ernährung etc.) sind gefragt und Schule soll individuell, global und vor allen auch draußen bzw. mitten in der Gesellschaft stattfinden.

Dazu kommt noch die Forderung nach Berücksichtigung des heute verfügbaren Wissens um die neurobiopsychologischen Grundlagen des Lernens (z. B. []). Unser Gehirn steht im Zentrum der Konstruktion des Weltverständnisses, die Wahrnehmungsorgane scannen die Welt, die sekundären und tertiären Hirnrindenareale versuchen, Sinn zu konstruieren, Erinnertes mit Aktuellem so zu verbinden, um ein Verständnis der Welt und von sich selbst zu generieren. Die übergeordneten Steuerungssysteme lenken den Strahl der Aufmerksamkeit und des Handelns, um sich an die Welt anzupassen oder sie zu verändern. Eine zentrale Instanz dabei sind die Belohnungssysteme, die durch Erfolg und Anerkennung aber hauptsächlich durch die Freude am Tun aktiv werden und im besten Fall einen Zustand von Kreativität und Spontanität generieren, der Lernen und Sich-die-Welt-Aneignen erst richtig ermöglicht.

Bildung möchte ich in diesem Zusammenhang wie folgt definieren: Es handelt sich um einen dynamischen und ganzheitlichen Begriff für den lebensbegleitenden Entwicklungsprozess des Menschen zu der Persönlichkeit, die er sein kann, aber noch nicht ist. Nimmt man diese Begriffe als Grundlage der Vision einer gesundheitsfördernden Schule ergeben sich einige klare Konsequenzen. Schule respektive Bildung muss als ganzheitlicher Entwicklungsprozess von Kindern und Jugendlichen verstanden werden. Schule muss in ihrer architektonischen, strukturellen und personellen Ausrichtung dieses Verständnis spiegeln. Schule respektive Bildung muss eine Umgebung bilden, die es den Kindern und Jugendlichen ermöglicht, sich in der Auseinandersetzung mit ihrer mittelbaren und unmittelbaren Umwelt zu erfahren, diese zu verstehen, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen zu reifen und die für ihre Bewältigung lebensnotwendigen Fertigkeiten zu entwickeln.

Gesundheitsfördernde Schulen

12 ]. Diese zitieren Belege dafür, dass Bildung und Gesundheit miteinander verknüpft sind und dass die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit ihren akademischen Leistungen verbunden ist. Verbesserungen in einem Sektor können sich auf den jeweils anderen Sektor auswirken, wodurch das Wohlergehen von Kindern, Jugendlichen, Lehrern und Eltern insgesamt gesteigert wird. Das Argument, dass gesunde Schüler besser lernen und gesunde Lehrer besser arbeiten, unterstreicht die Bedeutung der Integration eines gesundheitsfördernden Schulansatzes in die Schulen, da dieser sowohl die Gesundheit und das Wohlbefinden der Schüler und dadurch auch die pädagogischen und sozialen Ziele von Schulen bestmöglich fördern. Das Konzept der Health-Promoting Schools (HPS; [ 12 ]), der Gesundheitsfördernden Schulen (GFS) entstand in den 1980er-Jahren als Ergebnis der Ottawa-Charta for Health Promotion der WHO, was wiederum die Europäischen Union bewog, das School-for-Health(SFH)-Konzept zu entwickeln [ 12 ]. Diesem Ansatz liegen drei basale Überlegungen zugrunde: 1. Das Schulcurriculum vermittelt Gesundheitswissen und -Know how („health literacy") 2. Ethos sowie die soziale und physikalische Umgebung der Schule unterstützt das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen durch formelle und informelle Curricula, Werte und Haltungen 3. Schulen kultivieren die Verbindung mit der umgebenden Gemeinde, beteiligen Eltern und vernetzen mit Gesundheitszentren der Gemeinden Um die Gesundheit als zentrales Thema im Prozess der Bildung zu etablieren, hat die Europäische Union 2019 einen Europäischen Standard und Indikatoren für Gesundheitsfördernde Schulen definiert [].

2 1. Demokratie 2. Gerechtigkeit 3. Empowerment und Handlungskompetenz 4. Schulumgebung 5. Curriculum 6. Lehrerausbildung 7. Erfolgsmessung 8. Zusammenarbeit 9. Gemeinden 10. Nachhaltigkeit In Tab.sind die Prinzipien der HPS-Schulen angeführt. Diese Prinzipien weisen deutlich auf die sozialen, organisatorischen und pädagogischen Einflüsse der Bildung hin. Es gibt allerdings auch im gesundheitspolitischen Sinn klare Forderungen für die Umsetzung von medizinischen und krankheitspräventiven Gesundheitsmaßnahmen in Schulen. Viele Kinder und Jugendliche würden allein aufgrund einer Erkrankung (Adipositats, psychosomatische Beschwerden, psychische Erkrankungen etc.) gesundheitsfördernde Maßnahmen in Schulen benötigen. Um diesem – hauptsächlich gesundheitspräventiven – Anspruch zu genügen, sind die im Moment vorherrschenden Versorgungsmaßnahmen völlig unzureichend und sogar für so manche Kinder im wahrsten Sinn des Wortes exklusiv. Moderne Konzepte der Gesundheitsprävention an Schulen beinhalten multiprofessionelle Teams, die sich in enger Kooperation mit dem pädagogischen Personal und den Eltern um die Gesundheitsaspekte der Schüler:innen kümmern: Schulärzt:innen, Schulkrankheits- und Gesundheitspflege, (Sport‑)Physiotherapeut:innen, Ergotherapeut:innen, Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen, Ernährungsberater:innen, Sozialpädagog:innen etc. Es gibt regelmäßige interprofessionelle Teamsitzungen und Supervision für all diese Berufe und auch für die Lehrer:innen sowie Coaching für die Direktor:innen.

12 ] als auch die WHO [ 13 ] entsprechende Empfehlungen für die Regierungen herausgegeben. In Abb. 1 1 Abb. 1 12 ] Standards der Schools for Health der Europäischen Union [ × Um all diese Ideen auch umzusetzen, haben sowohl die Europäische Union [] als auch die WHO [] entsprechende Empfehlungen für die Regierungen herausgegeben. In Abb.ist das Europäische Modell abgebildet. Es gibt zwei wesentliche Standards vor, einmal einen für das Curriculum und einen für das Management einer derartigen Schule. Im Standardcurriculum geht es um die inhaltliche Ausrichtung der Schule („policy“), die Organisationsstrukturen, Ressourcen, Training und die Gesundheitsversorgung. Der Managementstandard umfasst die Themen Führungsqualität, Interessensvertretung für die ganze Schule und die Kommunikation nach innen und außen. Für jeden dieser Standards werden Umsetzungsprozesse formuliert, deren Erfolg einer entsprechenden Kontrolle unterzogen wird. Als Erfolgskriterien wurden zwei Hauptkriterien definiert: „health literacy“ einerseits und das Wohlbefinden der Schüler und ihr akademischer Erfolg andrerseits. In einer weiteren Empfehlung geht es auch um die Nachhaltigkeit der Schule auf allen Ebenen (Abb.).

2 Abb. 2 13 ] System der Standards für Gesundheitsfördernde Schulen der WHO/UNICEF [ × Im Jahr 2021 haben die WHO und die UNESCO ebenfalls eine gemeinsame Empfehlung herausgegeben: „Making every School a Health Promoting School – Implementation Guidance“. Auch hier werden acht Standards und deren Umsetzungskriterien definiert (s. auch Abb.) und 13 Implementation-Areas (IA) beschrieben. In unserem Zusammenhang ist vielleicht die IA10 die Wichtigste: „Ensure access to comprehensive school health services“ – Ermöglichung des Zugangs zu sicheren, qualitativ hochwertigen, altersgerechten und umfassenden schulischen Gesundheitsdiensten, die geschlechtersensibel und auf die spezifischen Bedürfnisse der Schüler:innen ausgerichtet sind. Diese Dienste können entweder schulbasiert (physisch in der Schule) oder schulgebunden sein, etwa schulische Gesundheitsdienste außerhalb der Schulräume in Einrichtungen (z. B. Kinder- und Jugendmedizinische Primärversorgungszentren), oder von Anbietern mit einer formellen Vereinbarung mit der Schulverwaltung zur Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen für ihre Schüler oder andere Lernende erbracht werden 3 . Diese Empfehlung entspricht den von uns oben geforderten multiprofessionellen Schul-Gesundheitsteams. Die Aufgabenbereiche eines derartigen Schul-Gesundheitsteams sehen wir neben der direkten Arbeit mit den Schüler:innen in der Elternarbeit, der Lehrerberatung, im Umsetzen des Teamansatzes (Beteiligung an Schulorganisation, Lebensgestaltung etc.), Teilhabe an der Vernetzung/Vermittlung nach außen und von außen nach innen sowie die Integration in die Erstellung von Curricula und pädagogischen Praxis.

2 Ein in diesem Sinn wesentlicher weiterer Standard (IA 11) ist die dringende Empfehlung, Schüler:innen in allen Belangen, insbesondere aber in Gesundheitsbelangen in die Entscheidungsfindung und Erhaltung zu integrieren, da am Prozess Beteiligte auch in Bezug auf Selbstversorgung und Verantwortungsübernahme aktiver sind (Abb.).