Kinder und Jugendliche in virtuellen Welten begleiten

Zusammenfassung

In der Arbeit mit Eltern, Lehrpersonen und psychosozialen Fachkräften im Rahmen von Supervisionen und Coachings fällt eines immer wieder besonders auf: Viele Erwachsene haben keine Informationen darüber, wo sich ihre Kinder in digitalen Räumen aufhalten, sprich, welche Apps, Spiele und Internetseiten sie nutzen. Prof. Haim Omer hat mit seinem Team an der Universität in Tel Aviv allerdings schon in den 1990er-Jahren nachgewiesen, dass die Präsenz der Erwachsenen einer der wichtigsten Faktoren dabei ist, Kinder vor schädlichem Verhalten zu schützen. Das von ihm dazu entwickelte Konzept der „Wachsamen Sorge“ bietet dabei einen Reflexionsrahmen, nach dem Erwachsene in ihrer Erziehungsverantwortung einschätzen können, wie viel Präsenz von ihnen in welchen Kontexten benötigt wird. Der Autor dieses Beitrags hat das Konzept in seinem Buch „Digitale Medien und Neue Autorität“ auf die Begleitung Kinder und Jugendlicher in virtuellen Welten übersetzt. Die Ergebnisse werden in diesem Artikel zusammengefasst.