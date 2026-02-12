KI-basierte frühe Prognose einer intraoperativen Hypotonie

Kapral L, Dibiasi C, Jeremic N, Bartos S, Behrens S, Bilir A, Heitzinger C, Kimberger O. (2024). Development and external validation of temporal fusion transformer models for continuous intraoperative blood pressure forecasting. EClinicalMedicine, 75, Article 102797.

Intraoperative Hypotonie ist mit erhöhter postoperativer Morbidität assoziiert. Bisherige prädiktive Modelle erkennen Hypotonie meist erst kurz vor Eintritt oder benötigen hochauflösende arteriellen Wellenformen. Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung und externe Validierung eines Modells, das den arteriellen Blutdruck kontinuierlich mehrere Minuten im Voraus prognostizieren kann – ausschließlich auf Basis niedrig aufgelöster Routinedaten.

In dieser retrospektiven Beobachtungsstudie wurden Daten von 73.009 Patient:innen, die sich einer nicht-kardiochirurgischen Operation in Allgemeinanästhesie unterzogen, analysiert. Ein Temporal-Fusion-Transformer-Modell (TFT) nutzte demografische Daten, Vitalparameter, Beatmungs- und Medikationsdaten, um die mittlere arterielle Blutdruckkurve für die nächsten 7 min vorherzusagen. Die Validierung erfolgte intern ( n = 8113) sowie extern mit der öffentlich zugänglichen VitalDB ( n = 5065). Zusätzlich wurde eine binäre Hypotonie-Vorhersage (mittlerer arterieller Blutdruck < 65 mm Hg in den nächsten 1, 3, 5, 7 min) mit Fläche unter der Receiver-Operating-Characteristic-Kurve (AUROC), Sensitivität und Kalibration evaluiert.

Die kontinuierliche Blutdruckvorhersage erreichte einen mittleren absoluten Fehler von 4 ± 2 mm Hg im internen und 7 ± 3 mm Hg im externen Testdatensatz. Die binäre Hypotonieprädiktion zeigte eine exzellente Trennschärfe (durchschnittlicher AUROC intern bis 0,933 und extern 0,919). Besonders relevant war die Einbindung von Medikationsdaten (z. B. Propofol, Vasopressoren), die die Prognosequalität signifikant verbesserte. Im Vergleich zu klassischen Gradient-Boosting-Modellen zeigte der TFT eine bessere Robustheit in der externen Validierung.

Das vorgestellte TFT-Modell ermöglicht eine präzise, zeitlich vorausschauende Blutdruckprognose unter Alltagsbedingungen mit intraoperativem Routine-Monitoring. Damit stellt es einen wichtigen Schritt von reaktiver zu proaktiver hämodynamischer Steuerung im OP dar.

In dieser Rubrik präsentieren die ANÄSTHESIE NACHRICHTEN die drei mit dem ÖGARI Wissenschaftspreis 2025 ausgezeichneten Arbeiten sowie den Preis für den besten Fallbericht.

Infobox 2 Kurzvorstellung der Autoren

Lorenz Kapral und Christoph Dibiasi sind an der Medizinischen Universität Wien in der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie tätig. Beide arbeiten an der Schnittstelle von klinischer Anästhesiologie, Intensivmedizin und maschinellem Lernen. In enger Kooperation mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Digital Health and Patient Safety liegt der wissenschaftliche Fokus auf datengetriebener Patient:innensicherheit und der Entwicklung prädiktiver Modelle im perioperativen Setting. Ziel ist es, klinisch relevante Fragestellungen mit modernen Methoden der künstlichen Intelligenz zu adressieren und diese unter realen Versorgungsbedingungen zu validieren.

Warum ist diese Arbeit für uns besonders spannend?

Die Studie verbindet ein zentrales klinisches Problem – intraoperative Hypotonie – mit innovativer Zeitreihen-KI und einem klar translationalen Ansatz. Besonders überzeugend sind die Nutzung niedrig aufgelöster Routinedaten sowie die externe Validierung, wodurch die klinische Umsetzbarkeit realistisch erscheint. Die Arbeit zeigt exemplarisch, wie prädiktive KI zu einer vorausschauenden, individualisierten hämodynamischen Therapie im OP beitragen kann.