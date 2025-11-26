Kernkompetenzen und Angebotsformen der Psychotherapie und Klinischen Psychologie im Vergleich

Bereits ein moderater Versorgungsausbau in Bezug auf typische Psychotherapie im Sinne der vier psychotherapeutischen Grundorientierungen (vgl. Riess; Wampold) für 3,5 % der Bevölkerung würde deutlich höhere Finanzmittel erfordern (Riess et al.). Die Behandlung von rund 5 % der Bevölkerung mit Psychotherapie, die in Zeit und Dosis adäquat ist (Singer et al.), würde einen Versorgungsgrad bedeuten, der nach ökonomischen Berechnungen einen volkswirtschaftlichen Nutzen brächte: Der Return on Investment für jeden in Psychotherapie investierten Euro wird in der internationalen Literatur auf ein Kosten-Nutzen Verhältnis von 2,0 bis 5,5 geschätzt (Chisholm et al.; Seitz et al.) und würde helfen, volkswirtschaftliche Folgekosten fehlender psychotherapeutischer Versorgung zu minimieren (vgl. Löffler-Stastka und Hochgerner; OECD; Seitz et al.).

Eine deutliche Versorgungslücke fällt hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Finanzmittel auf: Derzeit werden nur 76 Mio. € für die von psychotherapeutischen Versorgungsvereinen als Sachleistung erbrachten Psychotherapie-Leistungen bzw. 32,5 Mio. € für Kostenzuschuss-Psychotherapie im niedergelassenen Bereich und knapp 0,5 Mio. € für Psychotherapie in kasseneigenen Einrichtungen von der Sozialversicherung zur Verfügung gestellt. Weitere 26 Mio € werden für Leistungen der psychotherapeutischen Medizin (in oft kürzeren Behandlungseinheiten) ausgegeben. Nur 1 % der Bevölkerung erhalten voll finanzierte klassische Psychotherapie im Sinne der vier psychotherapeutischen Grundorientierungen (Gruber et al.).

Die Prävalenz psychischer Erkrankungen ist hoch und stieg – pandemiebedingt – weiter an (vgl. GBD 2019 Mental Disorders Collaborators; OECD). Von einem gesamtösterreichisch psychisch erkrankten Bevölkerungsanteil von 23,8% (Wancata) bzw. 13,6 % der Patient:innen, die nach Einschätzung klinischer Expert:innen Psychotherapie benötigen, befinden sich nur rund 2,6 % in sozialversicherungs(teil)finanzierter Psychotherapie (Wancata). Insgesamt erhalten je nach Schätzung zwischen 3,4 % und 9 % der Bevölkerung (Wancata) Psychotherapie, die sie zumeist selbst bezahlen.

Die Versorgungsnot in Bezug auf psychische Erkrankungen in Österreich ist hoch: So ist etwa 30 Jahre nach Inkrafttreten des Psychotherapiegesetzes Psychotherapie als Leistung der Sozialversicherung immer noch kaum zugänglich, da der Versorgungsausbau nicht im erforderlichen – und im Sinne dernotwendigen – Ausmaß erfolgte (vgl. Arrouas und Fleischmann; Rechnungshof).

Ausbildungsregelungen für Psychotherapie und Klinische Psychologie

2024 ) zeigen deutliche Unterschiede (Psychologengesetz 2013 , Psychotherapiegesetz 2024 a): Die Analyse der Berufs- und Kompetenzbeschreibungen in den beiden österreichischen Berufsgesetzen bzw. die in den Gesetzen formulierten Ausbildungsbestimmungen in Bezug auf Inhalte und Stundenumfang (als Basis für curriculare Bestimmungen vgl. Ausbildungsverordnung) zeigen deutliche Unterschiede (Psychologengesetz, Psychotherapiegesetza):

Die klinisch-psychologische Ausbildung ist eine postgraduale Ausbildung, welche nach absolviertem Psychologiestudium (300 ECTS) verschiedene klinisch-psychologische Theorie- und Praxisaspekte in einem supervidierten Praxisjahr vertieft, begleitet von einigen Stunden Selbsterfahrung. Sie umfasst zumindest 2098 Praxisstunden (häufig in einer stationären Einrichtung) plus 340 Einheiten praxisorientierter Theorie.

Die Psychotherapieausbildung ist hingegen eine in Umfang und Inhalt intensivere und spezifizierte Ausbildung: 180 ECTS psychotherapeutische Basisausbildung im Bachelorstudium (erster Ausbildungsabschnitt) und 120 ECTS im Masterstudium der Psychotherapie bzw. zumindest insgesamt 200 ECTS im zweiten und dritten Ausbildungsabschnitt an genuinen Psychotherapieinhalten in konsequenter Theorie-Praxis-Verknüpfung. Der dritte Ausbildungsabschnitt der postgradualen Psychotherapieausbildung (2050 h oder 82 ECTS) fokussiert auf die praktische Erprobung und Einübung der psychotherapeutischen Behandlungskompetenz durch (ein konkret definiertes Ausmaß an) eigenverantwortlich durchgeführte(n) einzelne(n) Behandlungsstunden (1000 h supervidiert im Verhältnis 1:5).

Der erste psychotherapeutische Ausbildungsabschnitt ist dem Bachelorstudium der Psychologie (wie mehreren anderen Bachelorstudien) gleichgesetzt, der erste und zweite psychotherapeutische Ausbildungsabschnitt der Ausbildung in Klinischer Psychologie oder Gesundheitspsychologie (wie weiteren ärztlichen Ausbildungen).

European Association of Psychologist’s Associations, EFPA , und European Association of Psychotherapists, EAP ) bestätigen im Wesentlichen die Reglementierung in Österreich insofern, als das EuroPsyBasic- Zertifikat im Bereich Clinic & Health eine kürzere, allgemeinere postgraduale Ausbildung darstellt. Das darauf aufbauende Specialist Certificate in Psychotherapie setzt eine weiterführende, spezifizierte und auch im Umfang zeitintensivere Ausbildung voraus – es ist sogar noch zeitintensiver als die österreichische Ausbildung (EAP 2025 ; EFPA 2025 ; Psychologengesetz 2013 ; Psychotherapiegesetz 2024 b). Europäische Psychotherapiegesellschaften (, und) bestätigen im Wesentlichen die Reglementierung in Österreich insofern, als dasZertifikat im Bereich Clinic & Health eine kürzere, allgemeinere postgraduale Ausbildung darstellt. Das darauf aufbauendein Psychotherapie setzt eine weiterführende, spezifizierte und auch im Umfang zeitintensivere Ausbildung voraus – es ist sogar noch zeitintensiver als die österreichische Ausbildung (EAP; EFPA; Psychologengesetz; Psychotherapiegesetzb).