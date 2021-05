Keine Angst vor der Endoskopie

Der Großteil der Menschen, die zu uns in die Endoskopie kommen, hat Angst — Angst vor dem Krankenhaus, den unbekannten Abläufen, den fremden Menschen, denen sie dort begegnen werden, und auch vor den Befunden, die sie nach den Untersuchungen erwarten. Sie fühlen sich dem Krankenhausapparat ausgeliefert und haben keinerlei Kontrolle über das, was mit ihnen geschieht. Wesentliche Untersuchungsschritte entziehen sich ihrem Einfluss, sie geschehen einfach. Es kommt zu einem Gefühl der Hilflosigkeit, man fühlt sich ausgeliefert und paralysiert. Die logische Reaktion auf diese umfassende Verunsicherung ist Angst. Wir treffen diese Menschen täglich in unseren Wartezimmern. Sie haben schon Tage der aufkeimenden Angst hinter sich, sind entweder nur nüchtern oder auch mit einem abführenden Mittel auf die kommende Untersuchung vorbereitet. ...