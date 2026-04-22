Rheumatoide Arthritis in der Hausarztpraxis Kein Prednisolon „ex juvantibus“! 01.05.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in rheuma plus | Ausgabe 2/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Irrwege einer Patientin mit Gelenkschmerzen und Hämoptysen Nächster Artikel Wie Praxen bei ChatGPT & Co. besser gefunden werden Metadaten Titel Rheumatoide Arthritis in der Hausarztpraxis Kein Prednisolon „ex juvantibus“! Publikationsdatum 01.05.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in rheuma plus / Ausgabe 2/2026 Print ISSN: 1868-260X Elektronische ISSN: 2191-2610 DOI https://doi.org/10.1007/s12688-026-00950-8