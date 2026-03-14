Aknetherapie in der Schwangerschaft Kein erhöhtes Fehlbildungsrisiko durch topische Retinoide 01.03.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in hautnah | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Lasertherapie in der Vaginalbehandlung Nächster Artikel Psoriasis: Infektionsrisiko unter Biologika Metadaten Titel Aknetherapie in der Schwangerschaft Kein erhöhtes Fehlbildungsrisiko durch topische Retinoide Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in hautnah / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1866-2250 Elektronische ISSN: 2192-6484 DOI https://doi.org/10.1007/s12326-026-00752-x