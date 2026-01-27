Zum Inhalt

Spektrum der Augenheilkunde

Kataraktoperationen in der Niederlassung: Wie sieht die Versorgungslage aus? Auswertung der MIKADO-Datenbank der AugenAllianz

  • 26.01.2026
  • originalarbeit
Verfasst von
Dr. med. Peter Wolfrum
Mirjam Laux
Alexander K. Schuster
Ekkehard Fabian
Erschienen in
Spektrum der Augenheilkunde

Zusammenfassung

Hintergrund

Der demografische Wandel in Deutschland führt zu einem Anstieg altersbedingter Augenerkrankungen wie der Katarakt. Um eine Einschätzung über das Patientenkollektiv zum Zeitpunkt der Kataraktoperation zu geben, erfolgte eine Datenbankanalyse.

Material und Methode

Wir führten eine Sekundärdatenanalyse der Management-und-Integration-der-Katarakt-OP-Dokumentation(MIKADO)-Datenbank der AugenAllianz durch. Für die durchgeführten Auswertungen wurden retrospektiv die durchschnittlich ersten 50 Kataraktoperationen eines Operateurs pro Quartal mittels standardisierter Erhebungsbögen dokumentiert. Insgesamt wurden hierzu Daten von 18 Operateuren an 12 OP-Zentren in einem Zeitraum zwischen 2012 und 2017 eingeschlossen. Es wurde die Verteilung des Alters bei Operation, des Geschlechts, der Augenseite, der „American Society of Anesthesiologists“(ASA)-Risikoklassifizierung im Kollektiv, der Anästhesieverfahren, der ophthalmologischen Vorerkrankungen sowie der Allgemeinerkrankungen für das Patientenkollektiv bestimmt.

Resultate

Insgesamt wurden 21.868 Augen (58 % Frauen, 42 % Männer) im Alter zwischen 18 und 103 Jahren in die Analyse eingeschlossen. Es zeigte sich ein deutlicher Anstieg der Kataraktoperationen im Alter von 75 bis 79 Jahren. Der Median lag bei 75 Jahren. Insgesamt wurden Frauen etwas später als Männer operiert (Mittelwert 74,3 Jahre vs. 73,29 Jahre). Als erstes Auge wurde häufiger das rechte Auge (58 %) als das linke Auge (42 %) operiert; 23 % der Patienten wurden in topischer, 53 % in peribulbärer, 7 % in retrobulbärer Anästhesie und 14 % in Allgemeinanästhesie oder Analgosedierung in dieser Stichprobe operiert.

Schlussfolgerung

Verglichen mit dem europäischen Durchschnitt zeigt sich ein vergleichbares Alter in Deutschland. Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck und überraschenderweise Diabetes mellitus gingen mit einem höheren Operationsalter einher, und es zeigte sich eine Wahl der Anästhesieform in Abhängigkeit vorliegender Komorbiditäten.
