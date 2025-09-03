Icosapent-Ethyl als Zusatztherapie bei Hochrisikopatient:innen

Kardiovaskuläre Risikoreduktion: Patient:innen weisen nach einem rezenten akuten Koronarsyndrom (ACS), nach kardialen Vorerkrankungen oder bei Diabetes mit kardialen Komorbiditäten ein erhebliches Risiko für weitere schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse auf. Auf der Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft 2025 unterstrichen führende Expert:innen die Wichtigkeit einer leitliniengerechten Sekundärprävention sowie die Anwendung von Icosapent-Ethyl in diesen Patientenpopulationen.