Update: Lipidmanagement in der Praxis

Ein Live-Webinar am 25. Januar 2022 beleuchtete neue innovative Ansätze in der Lipidtherapie. Es referierten OÄ Dr. Sandra Zlamal-Fortunat, Abt. für Innere Medizin am Klinikum Klagenfurt und OA Dr. Helmut Brath, Gesundheitszentrum Favoriten der ÖGK. Den Einführungsvortrag hielt Prim. Univ.-Prof. Dr. Thomas Stulnig, 3. Med. Abteilung mit Stoffwechselkrankheiten und Nephrologie der Klinik Hietzing.