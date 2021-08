Moderne Strategien zur LDL-Zielwerterreichung

Kardiovaskuläre Risikoreduktion- Dyslipidämie ist einer der wesentlichsten Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereignisse. Univ.-Prof. Dr. Klaus Distelmaier, Klin. Abt. f. Kardiologie an der Univ.-Klinik für Innere Medizin II, Wien, im Gespräch über LDL-Cholesterin als Risikofaktor nach einem akuten Koronarsyndrom (ACS), Strategien zur LDL-Senkung sowie den Wert der PCSK9-Inhibitoren.

Patienten nach einem ACS haben ein hohes Rezidivrisiko. Welche Rolle spielt die Dyslipidämie für die Prognose dieser Patienten?

Prof. Distelmaier: Kardiovaskuläre Erkrankungen sind multifaktorieller Genese, und zahlreiche Risikofaktoren wie arterielle Hypertonie, Rauchen, Diabetes mellitus oder Übergewicht spielen hier eine wesentliche Rolle. Aus zahlreichen Studien wissen wir jedoch auch, dass die Dyslipidämie einer der wichtigsten Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen ist. Ein gutes Bild davon zeichnet die IMPROVE-IT-Studie, in der Patienten mit moderat erhöhten Lipid- Ausgangswerten nach einem ACS über einen sehr langen Zeitraum von bis zu 7 Jahre nachverfolgt wurden.1 Patienten, deren Lipidspiegel weniger streng eingestellt wurde, hatten über den Beobachtungszeitraum ein Risiko von 35% ein neuerliches kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden. Durch aggressives Lipidmanagement mit einer Kombinationstherapie aus Statin und Ezetimib konnte das Risiko dagegen signifikant reduziert werden. Die Studie verdeutlicht den chronischen Charakter der koronaren Herzkrankheit und unterstreicht, dass die Koronarintervention nach ACS nur den Anfang einer umfassenden Therapie darstellen sollte.

Wie lauten die LDL-Zielwerte für Patienten nach einem ACS in den internationalen Guidelines und wie gut werden diese erreicht?

Prof. Distelmaier: Laut Europäischer Leitlinien sind Patienten, die ein ACS hatten, der Höchstrisikogruppe zuzuordnen.2 Für diese Patientenpopulation wurde in den ESC-Leitlinien ein LDL-Zielwert kleiner 55 mg/dl definiert. Darüber hinaus sollte das LDL-Cholesterin bei diesen Patienten um zumindest 50% vom Ausgangswert abgesenkt werden. Das bedeutet, dass für einen Patienten mit einem LDL-Wert von 70 mg/dl bei dem Ereignis der Zielwert 55 mg/dl nicht ausreicht, sondern dass ein LDL-Cholesterin von 35 mg/dl anzustreben ist. Das sind sehr ambitionierte Ziele, und es ist die Frage, wie diese in der klinischen Routine umgesetzt werden. Wir haben eine Reihe von Studien zur Umsetzung der Sekundärprävention in dieser Höchstrisikopopulation. Über alle Studien hinweg zeigt sich leider, dass ca. 80% der Patienten ihr LDL-C Ziel von <55mg/dl nicht erreichen. Betrachtet man etwa die Daten der rezent publizierten DA VINCI-Studie, in der auch das Kollektiv der „very high risk“-Patienten speziell untersucht wurde, so sieht man, dass nur 18% ihren individuellen LDL-Zielwert erreichen.3

Was sind die Gründe dafür, dass die Zielwerte nur von einem derart geringen Teil der Patienten erreicht werden?

Prof. Distelmaier: Auch da gibt die DA VINCI-Studie wichtige Aufschlüsse. Es zeigt sich, dass 46% der Höchstrisikopatienten lediglich mit einer niedrigen oder moderaten Statin-Dosis behandelt wurden und gerade einmal 9,3% eine Kombinationstherapie bestehend aus einem Statin plus Ezetimib erhalten haben. Das ist weit entfernt von dem, was in den Leitlinien empfohlen wird.

Was sind die Folgen des Nicht-Erreichens der Zielwerte?

Prof. Distelmaier: Aus großen randomisierten klinischen Studien wie IMPROVE-IT1, FOURIER4 oder ODYSSEY OUTCOMES5 wissen wir, dass in Patienten mit gut eingestellten Cholesterinwerten das Risiko für neuerliche kardiovaskuläre Ereignisse wie Myokardinfarkt oder Schlaganfall deutlich reduziert ist. Die ODYSSEY OUTCOMES Studie zeigte sogar ein besseres Überleben für Patienten die nach einem ACS mit dem PCSK9-Hemmer Alirocumab behandelt wurden. Darüber hinaus wurde im GLAGOV-Trial der Einfluss der PCSK9-Hemmer auf das koronare Plaque-Volumen untersucht.6 Es konnte gezeigt werden, dass die Absenkung des LDL-Cholesterins mit einer Abnahme des Plaque-Volumens korreliert. Erreichen wir die LDL-Zielwerte bei unseren Patienten nicht, so hat das einen maßgeblichen Einfluss auf die Progression der KHK, und wir müssen mit neuerlichen Ereignissen rechnen. Wir interventionelle Kardiologen dürfen uns nicht dem Irrtum hingeben, zu glauben, dass mit der Intervention bei akutem Koronarsyndrom die Aufgabe erfüllt und der Patient geheilt ist. Die Intervention ist nur der Anfang, an den die Modifikation der Risikofaktoren wie Dyslipidämie oder Blutdruck anschließen muss.

Welche Maßnahmen sind geeignet, den Anteil an Patienten, die diese Zielwerte erreichen, zu erhöhen?

Prof. Distelmaier: Das Um und Auf ist die Patientenaufklärung. Der Patient muss die Erkrankung verstehen, er muss verstehen, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt und die Risikofaktoren reduziert werden müssen. Verstehen Patienten die Notwendigkeit einer Lipid-senkenden Therapie nicht, ist die Akzeptanz nur sehr gering. Auf der anderen Seite haben wir doch sehr umständliche Schemata, sodass Patienten oft erst sehr spät ihre optimale Therapie erhalten. Daher empfehlen wir, dass möglichst rasch mit einer Kombination aus hoch dosiertem Statin plus Ezetimib begonnen, Kontrolltermine vereinbart und bei Bedarf rasch eine weitere Therapieeskalation geplant wird. Essenziell dafür ist ein gutes Entlassungsmanagement. Wir müssen in unseren Entlassungsbriefen die Therapieziele klar festschreiben und eventuell nötige Eskalationsstrategien vorgeben. Der Patient muss also verstehen worum es geht, wir müssen klar kommunizieren, was nötig ist und den niedergelassenen Bereich in unsere Strategie mit einbinden. Im Krankenhaus die richtigen Therapien einzuleiten ist das eine, viel herausfordernder ist es jedoch für den niedergelassenen Bereich die Patienten von einer dauerhaften Medikamenteneinnahme zu überzeugen. Nur durch umfassende Aufklärung und individuelle Betreuung kann eine langfristige Medikamenten-Adhärenz erreicht werden. Haarsträubende Mythen wie die „Cholesterinlüge“ aber auch die zu unrecht häufig medial sehr kritisch gesehenen Statine, machen uns Ärzten dabei das Leben nicht leichter. Darüber hinaus sind ärztliche Fortbildungen von großer Bedeutung. Allen Kollegen muss bewusst gemacht werden, dass das Beinahe-Erreichen nicht akzeptabel ist und dass die Therapie nicht abgesetzt werden darf, wenn das Cholesterin zu niedrig erscheint. Es gibt keine Evidenz, dass das LDL-Cholesterin zu niedrig sein kann, es scheint eher: „je niedriger, desto besser“ zu gelten.

Gibt es einen definierten Prozess zum Entlassungsmanagement nach ACS beziehungsweise wie sollte diese aussehen?

Prof. Distelmaier: Wir haben an unserer kardiologischen Lipidambulanz eine SOP für ACS Patienten erstellt. Im Sinne des „the lower, the better“ Konzepts bezüglich des LDL-Wertes resultierend aus den eben genannten Studien empfehlen wir bei allen Patienten in der Sekundärprävention sofort eine Kombination aus Hochdosis-Statin und Ezetimib. Welche Patienten dann zur Kontrolle in die kardiologische Lipidambulanz einbestellt werden, hängt neben dem LDL Cholesterinwert auch von der Vortherapie ab. Alle therapienaiven ACS Patienten mit einem LDL-Ausgangswert >160 ml/dl bekommen einen Kontroll-Termin in 4 Wochen in unserer Lipidambulanz. Alle Patienten mit vorbestehender Statin-Therapie und einem LDL-Chlesterin >90 mg/dl werden ebenfalls 4 Wochen nach ACS in unserer Ambulanz einberufen. Im Rahmen dieser Kontrollvisite werden dann bei nicht Erreichen des LDL Zielwerts von <55mg/dl weiterführende Therapie-Eskalationen mit PCSK9-Hemmern oder neuerdings auch Inclisiran on top of hoch-dosierter Statintherapie und Ezetimib evaluiert. In Patienten, die zum Zeitpunkt des ACS bereits eine Kombinationstherapie aus Hochdosis-Statin und Ezetimib einnehmen, wird bei einem LDL-C >70 mg/dl bereits im Indexaufenthalt die Therapie eskaliert. Bei nachgewiesener Statinintoleranz werden ebenfalls weiterführende Therapien in der kardiologischen Lipidambulanz evaluiert.

Welche Evidenz liegt für den Einsatz des PCSK9-Inhibitors Alirocumab bei post-ACSPatienten vor?

Prof. Distelmaier: Für die PCSK9-Hemmer liegt sehr gute Evidenz in Bezug auf deren Wirksamkeit vor. On top einer maximal verträglichen Statin-Therapie senkte Alirocumab den LDL-Wert in der ODYSSEY OUTCOME Studie um weitere 55%.5 Das ist allerdings nicht nur Laborkosmetik. Hinsichtlich klinischer Endpunkte konnte in der ODYSSEY OUTCOMES-Studie gezeigt werden, dass die zusätzliche Gabe von Alirocumab im Vergleich zu hoch dosiertem Statin alleine die kardiovaskulären Ereignisse sowie die Gesamtmortalität signifikant um 15% reduziert werden konnten.5 Diese Studie ist ein Meilenstein, der uns bestätigt, dass das Überleben umso besser ist, je niedriger das LDL-Cholesterin ist. Subgruppenanalysen haben darüber hinaus ergeben, dass Patienten mit einem LDL-Wert über 100 mg/dl, und das sind jene Patienten, die in der klinischen Routine einen PCSK9-Hemmer erhalten, noch deutlich mehr von Alirocumab profitierten.

Alirocumab ist seit mittlerweile 5 Jahren verfügbar und erstattungsfähig. Wie sind die Langzeiterfahrungen mit diesem Lipidsenker?

Prof. Distelmaier: Bei uns werden bei jedem Patienten mit einem PCSK9-Hemmer vier Wochen nach Therapiestart Leber- und Nierenfunktion, Blutbild etc. kontrolliert. Die jährlichen Kontrollen in unserer Lipidambulanz dienen in erster Linie einer Verbesserung der Medikamenten- Adhärenz. Nach unserer Erfahrung werden die individuellen LDL-Zielwerte bei über 90% der Patienten erreicht, die einen PCSK9-Hemmer zusätzlich zur Hochdosis-Statin- und Ezetimib Therapie erhalten. Nebenwirkungen beobachten wir nur sehr selten. Wie auch in den Studien kann es zu Reizungen in Form von Rötungen oder Schwellungen an der Einstichstelle kommen. In der Regel werden die PCSK9-Hemmer exzellent vertragen. Durch die enge Anbindung der Patienten mit PCSK9-Inhibitoren an die Lipidambulanz ist auch die Adhärenz sehr gut.

PCSK9 = Proproteinkonvertase Subtilisin/Kexin Typ 9

SOP = Standard operating procedure

ACS = Akutes Koronarsyndrom

KHK = Koronare Herzkrankheit

LDL = low-density lipoprotein

ESC = European Society of Cardiology

