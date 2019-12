Eliquis®: überzeugt auch unter Alltagsbedingungen

Apixaban ist das einzige NOAK, für das in einer Phase-III-Studie sowohl eine Senkung des Schlaganfallrisikos als auch des Blutungsrisikos im Vergleich zu Warfarin gezeigt werden konnte.1-4 Die ARISTOTLE-Studie1 ist für Jeffrey M. Drazen, den langjährigen Herausgeber des New England Journal of Medicine, eine der herausragendsten zwölf dort veröffentlichten Studien seit dem Jahr 2000.5 NAXOS14, eine der bis dato größten Real-World-Analysen zu NOAK, weist auf ein überlegenes Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil für Apixaban auch unter Alltagsbedingungen hin.