02.12.2021 | Kardiologie | Pharma News | Onlineartikel | Daiichi Sankyo

Der kardiovaskuläre Risikopatient im Fokus

Im Rahmen eines Live-Webinars referierten Univ.-Prof. Dr. Jan Steffel, FA für Rhythmologie und invasive Elektrophysiologie an der Klinik Hirslanden Zürich, Univ.-Prof. Dr. Christian Hengstenberg, Leiter der Klin. Abt. für Kardiologie an der Universitätsklinik für Innere Medizin II sowie Assoc.-Prof. PD Dr. Yvonne Winhofer-Stöckl von der Klin. Abt. für Endokrinologie und Stoffwechsel an der Universitätsklinik für Innere Medizin III am AKH Wien.