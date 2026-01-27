Diese Arbeit basiert auf dem Vortrag „Kardiologie trifft Rheumatologie“, der im Rahmen der 35. Jahrestagung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie (GKJR) in Garmisch-Partenkirchen gehalten wurde. Dabei werden die zentralen Schnittstellen zwischen der Rheumatologie und der Kardiologie dargestellt. Unter anderem wird das erhöhte Risiko für atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen bei Patienten mit rheumatologischen Grunderkrankungen diskutiert. Darüber hinaus werden kardiologische Komplikationen und deren Prävalenz bei pädiatrischen Kollagenosen sowie die Herausforderungen der Bildgebung der Koronararterien beim Kawasaki-Syndrom thematisiert.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen beiden Fachdisziplinen wird anhand von drei Fallberichten illustriert. Dabei werden auch aktuelle Entwicklungen betont, insbesondere der Einsatz von Biologika bei inflammatorischen kardiologischen Erkrankungen sowie die Anwendung der kardialen Kernspintomographie (Herz-MRT) zur Darstellung myokardialer und perikardialer Entzündungen.

Im ersten Fall wird die Pathophysiologie sowie das diagnostische und therapeutische Vorgehen bei idiopathischer, rezidivierender Perikarditis erörtert. Der zweite Fallbericht beschreibt eine Perimyokarditis im Rahmen der Erstmanifestation einer juvenilen Dermatomyositis. Hierbei werden potenziell klinisch relevante Konsequenzen wie Rhythmusstörungen und die Entwicklung einer Kardiomyopathie infolge einer subklinischen Perimyokarditis diskutiert. Gleichzeitig wird die zentrale Rolle des Herz-MRTs verdeutlicht. Im letzten Fall werden die Fallgruben der echokardiographischen Darstellung der Koronararterien aufgezeigt. In allen Fällen wird die Bedeutung einer direkten und offenen Kommunikation zwischen Kardiologie und Rheumatologie betont.