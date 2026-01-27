Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
rheuma plus

Kardiologie trifft Rheumatologie

  • 26.01.2026
  • Originalien
Verfasst von
Dr. med. Kristina Rücklova, Ph.D.
Anton Hospach
Erschienen in
rheuma plus

Zusammenfassung

Diese Arbeit basiert auf dem Vortrag „Kardiologie trifft Rheumatologie“, der im Rahmen der 35. Jahrestagung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie (GKJR) in Garmisch-Partenkirchen gehalten wurde. Dabei werden die zentralen Schnittstellen zwischen der Rheumatologie und der Kardiologie dargestellt. Unter anderem wird das erhöhte Risiko für atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen bei Patienten mit rheumatologischen Grunderkrankungen diskutiert. Darüber hinaus werden kardiologische Komplikationen und deren Prävalenz bei pädiatrischen Kollagenosen sowie die Herausforderungen der Bildgebung der Koronararterien beim Kawasaki-Syndrom thematisiert.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen beiden Fachdisziplinen wird anhand von drei Fallberichten illustriert. Dabei werden auch aktuelle Entwicklungen betont, insbesondere der Einsatz von Biologika bei inflammatorischen kardiologischen Erkrankungen sowie die Anwendung der kardialen Kernspintomographie (Herz-MRT) zur Darstellung myokardialer und perikardialer Entzündungen.
Im ersten Fall wird die Pathophysiologie sowie das diagnostische und therapeutische Vorgehen bei idiopathischer, rezidivierender Perikarditis erörtert. Der zweite Fallbericht beschreibt eine Perimyokarditis im Rahmen der Erstmanifestation einer juvenilen Dermatomyositis. Hierbei werden potenziell klinisch relevante Konsequenzen wie Rhythmusstörungen und die Entwicklung einer Kardiomyopathie infolge einer subklinischen Perimyokarditis diskutiert. Gleichzeitig wird die zentrale Rolle des Herz-MRTs verdeutlicht. Im letzten Fall werden die Fallgruben der echokardiographischen Darstellung der Koronararterien aufgezeigt. In allen Fällen wird die Bedeutung einer direkten und offenen Kommunikation zwischen Kardiologie und Rheumatologie betont.
Titel
Kardiologie trifft Rheumatologie
Verfasst von
Dr. med. Kristina Rücklova, Ph.D.
Anton Hospach
Publikationsdatum
26.01.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
rheuma plus
Print ISSN: 1868-260X
Elektronische ISSN: 2191-2610
DOI
https://doi.org/10.1007/s12688-025-00941-1
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.