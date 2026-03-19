Januskinase-Inhibitoren bei Interferonopathien

1 , 2 ]. Die häufigsten Erkrankungen dieser Gruppe sind das Aicardi-Goutières-Syndrome (AGS), die STING-assoziierte Vaskulopathie (SAVI) und das Proteasom-assoziierte autoinflammatorische Syndrom (PRAAS) (Tab. 1 Erkrankung Typische Gene Leitsymptome/Besonderheiten Aicardi-Goutières-Syndrom (AGS 1–9) TREX1, RNASEH2A/B/C, SAMHD1, ADAR1, IFIH1, LSM11, RNU7‑1 Früh beginnende Enzephalopathie, intrakranielle Verkalkungen, Leukodystrophie, Chilblains STING-assoziierte Vaskulopathie mit Beginn im Kindesalter (SAVI) TMEM173 Systemische Vaskulopathie, Hautulzera, interstitielle Lungenerkrankung Chronische atypische neutrophile Dermatose mit Lipodystrophie und erhöhter Temperatur (CANDLE-Syndrom) PSMB8 u. a. Rezidivierendes Fieber, Pannikulitis, Lipodystrophie, Wachstumsstörung Proteasom-assoziiertes autoinflammatorisches Syndrom (PRAAS) PSMB8, PSMB4, PSMA3 Chronische Autoinflammation, Haut- und Systemmanifestationen Singleton-Merten-Syndrom DDX58, IFIH1 Zahn- und Skelettanomalien, Aortenverkalkung, Glaukom Defizienz des Interferon-stimulierten Gens 15 (ISG15) ISG15 Interferon-Überaktivierung, Infektanfälligkeit Defizienz der Ubiquitin-spezifischen Peptidase 18 (USP18) USP18 Schwere neonatale Multiorganerkrankung RNASET2-Defizienz RNASET2 AGS-ähnliche Leukodystrophie ADAR1-assoziierte Erkrankung ADAR1 AGS-ähnlicher Phänotyp, Haut- und ZNS-Beteiligung IFIH1-Gain-of-Function-Erkrankung IFIH1 Autoinflammation, Autoimmunität, Chilblains TREX1-assoziierte Vaskulopathie TREX1 Akral betonte Hautläsionen, Lupus-ähnliche Manifestation Typ-1-Interferonopathien sind eine stetig wachsende Gruppe seltener, meist monogenetischer Erkrankungen, die auf einer Dysregulation des angeborenen Immunsystems beruhen. Gemeinsames Merkmal ist eine konstitutive Aktivierung der Typ-1-Interferon-Achse (IFN-Achse), die zu inadäquaten Entzündungsprozessen führt und den Verlust der immunologischen Toleranz begünstigt []. Die häufigsten Erkrankungen dieser Gruppe sind das Aicardi-Goutières-Syndrome (AGS), die STING-assoziierte Vaskulopathie (SAVI) und das Proteasom-assoziierte autoinflammatorische Syndrom (PRAAS) (Tab.).

Typ-1-Interferonopathien manifestieren sich heterogen mit Autoinflammation und Autoimmunität

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1 2 Abb. 1 Verkalkungen im Bereich der Stammganglien bei einem 12 Monate alten Kind mit Aicardi-Goutières-Syndrom (MedUni Graz) Bild vergrößern Abb. 2 Chilblainartige Hautveränderungen bei einem 17-jährigen Patienten mit IFIH-1-Gain-of-Function-Erkrankung (MedUni Graz) Bild vergrößern Die Erkrankungen manifestieren sich heterogen mit Zeichen der Autoinflammation und Autoimmunität. Häufig finden sich auch Zeichen der Immundefizienz. Neben systemischen Entzündungszeichen stehen kutane und neurologische Manifestationen im Vordergrund. Vaskulopathische Veränderungen mit Chilblains und Livedo reticularis sowie intrazerebrale Verkalkungen der Stammganglien sind typische Befunde (Abb.und).

Typ-1-Interferonopathien können eine hohe Morbidität und Mortalität aufweisen. Konventionelle immunsuppressive Therapien sind meist nicht ausreichend wirksam, um die Erkrankungsaktivität nachhaltig zu kontrollieren. Erste Berichte zum Einsatz von Januskinase-Inhibitoren (JAK-Inhibitoren) weisen auf eine therapeutische Wirksamkeit hin.

Im Folgenden soll ein Überblick über das derzeitige Verständnis der molekularen Pathogenese und den Einsatz von Januskinase-Inhibitoren bei Typ-1-Interferonopathien vermittelt werden.

Ätiologie und Pathogenese 3 Abb. 3 . Im Zytosol erfolgt die Erkennung von doppelsträngiger DNA oder RNA durch die Sensoren cGAS bzw. RIG‑I und MDA5. Beide Signalwege induzieren über die Signaladaptermoleküle STING und MAVS einerseits die Transkription von Typ-1-IFN und IFN-stimulierten Genen (ISGs) und andererseits die NF-κB-vermittelte Transkription proinflammatorischer Zytokine. Sezerniertes Typ-1-IFN bindet auf auto- und parakrine Weise an den Typ-1-IFN-Rezeptor. Dies aktiviert die rezeptorassoziierten Januskinasen JAK 1 und TYK2, die über Phosphorylierung die Rekrutierung und Dimerisierung von STAT1 und STAT2 vermitteln. Diese translozieren in den Nukleus und induzieren die Transkription von Zielgenen. Die Aktivitäten der Januskinasen JAK 1 und TYK2 werden durch Januskinase-Inhibitoren gehemmt. (Aus [ 19 ]) Mechanismen, die zu einer pathologischen konstitutiven Typ-1-IFN-Aktivierung führen könnenIm Zytosol erfolgt die Erkennung von doppelsträngiger DNA oder RNA durch die Sensoren cGAS bzw. RIG‑I und MDA5. Beide Signalwege induzieren über die Signaladaptermoleküle STING und MAVS einerseits die Transkription von Typ-1-IFN und IFN-stimulierten Genen (ISGs) und andererseits die NF-κB-vermittelte Transkription proinflammatorischer Zytokine. Sezerniertes Typ-1-IFN bindet auf auto- und parakrine Weise an den Typ-1-IFN-Rezeptor. Dies aktiviert die rezeptorassoziierten Januskinasen JAK 1 und TYK2, die über Phosphorylierung die Rekrutierung und Dimerisierung von STAT1 und STAT2 vermitteln. Diese translozieren in den Nukleus und induzieren die Transkription von Zielgenen. Die Aktivitäten der Januskinasen JAK 1 und TYK2 werden durch Januskinase-Inhibitoren gehemmt. (Aus []) Bild vergrößern Typ-1-IFN (IFN‑α und IFN-β) spielen als Botenstoffe des angeborenen Immunsystems eine zentrale Rolle in der antiviralen Immunabwehr. Die Aktivierung und Produktion von Typ-1-IFN im Rahmen einer Virusinfektion wird durch Rezeptoren des angeborenen Immunsystems induziert, die virale Nukleinsäuren als Gefahrensignale erkennen (Abb.). Anzeige 3 2 , 3 ]. Im Zytosol erfolgt die Erkennung von RNA durch die Sensoren, RIG‑I und MDA5, welche das Adapterprotein MAVS aktivieren. Zytosolische DNA wird durch die Nukleotidyltransferase cGAS erkannt, die über die Bildung des Second Messengers cGAMP das Adaptermolekül STING aktiviert. Beide Signalwege münden in der Aktivierung der Transkriptionsfaktoren IRF3 und NF-κB, die in den Kern translozieren und die Transkription von Typ-1-IFN sowie proinflammatorischer Zytokine induzieren (Abb.). Zusätzlich induziert IRF3 die Transkription hunderter IFN-stimulierter Gene, die auf unterschiedlichster Weise den Wirtsorganismus in die Lage versetzen, die Virusinfektion zu bekämpfen []. 4 ]. Nach Bindung von Typ-1-IFN an seinen Rezeptor kommt es zur Aktivierung einer Signalkaskade, bei der die Rezeptor-assoziierten Januskinasen JAK 1 und Tyrosinkinase 2 phosphoryliert werden (Abb. 3 Die Effekte von Typ-1-IFN werden über den IFN-α-Rezeptor vermittelt, einem ubiquitären Oberflächenrezeptor, der aus zwei Untereinheiten zusammengesetzt ist []. Nach Bindung von Typ-1-IFN an seinen Rezeptor kommt es zur Aktivierung einer Signalkaskade, bei der die Rezeptor-assoziierten Januskinasen JAK 1 und Tyrosinkinase 2 phosphoryliert werden (Abb.). 4 ]. Dies ermöglicht die Einleitung und Verstärkung von immunostimulatorischen und proinflammatorischen Effekten im Rahmen der antiviralen Abwehr. Dies induziert die Rekrutierung der Transkriptionsfaktoren „signal transducers and activators of transcription 1“ (STAT1) und STAT2 an den Rezeptor, die ebenfalls phosphoryliert werden. Nach anschließender Dimerisierung von STAT1 und STAT2 translozieren diese in den Zellkern, wo sie die Transkription von Typ-1-IFN sowie IFN-stimulierter Gene aktivieren []. Dies ermöglicht die Einleitung und Verstärkung von immunostimulatorischen und proinflammatorischen Effekten im Rahmen der antiviralen Abwehr. Erfolgt die Aktivierung von Typ-1-IFN unkontrolliert, kann sich dies negativ auswirken Erfolgt die Aktivierung von Typ-1-IFN jedoch unkontrolliert, kann sich dies negativ auf den Wirtsorganismus auswirken, da hierdurch auch in Abwesenheit einer Infektion Entzündungsprozesse hervorgerufen werden können, die den Verlust der immunologischen Toleranz begünstigen können. Eine chronische Typ-1-IFN-Aktivierung im Rahmen einer Typ-1-Interferonopathie kann durch Nachweis einer erhöhten Expression von bestimmten IFN-stimulierten Genen im Blut, der sog. IFN-Signatur, festgestellt werden. 3 2 ]). Die Erkenntnisse über die molekularen Mechanismen der Typ-1-Interferonopathien haben wichtige neue Beiträge zu unserem heutigen Verständnis von Typ-1-IFN-vermittelter Autoinflammation und Autoimmunität geliefert. So verfügt der Körper über komplexe Regulationswege, die einerseits eine schnelle und wirksame Immunantwort auf virale Nukleinsäuren sicherstellen, andererseits aber auch verhindern, dass das Immunsystem durch körpereigene Nukleinsäuren unangemessen aktiviert wird. Die molekularen Mechanismen, die zu einer pathogenen Aktivierung von Typ-1-IFN führen können, beruhen entweder auf (i) einer unphysiologischen Akkumulation oder chemischen Modifikation von endogenen Nukleinsäuren, (ii) einer erhöhten oder veränderten Sensitivität von Nukleinsäure-Sensoren des angeborenen Immunsystems, (iii) einer Liganden-unabhängigen Aktivierung von Komponenten der den Nukleinsäure-Sensoren nachgeschalteten Signalkaskaden oder (iii) einer gestörten negativen Regulation von Typ-1-IFN-Signalwegen (Abb.; []).

Januskinase-Inhibitoren als Therapieoption 5 , 6 ]. Unter der Annahme, dass eine konstitutive Aktivierung der Typ-1-IFN-Achse eine zentrale pathogenetische Rolle spielt, ist davon auszugehen, dass eine dieser Achse entgegenwirkende immunmodulatorische Intervention therapeutisch wirksam ist. Typ-1-Interferonopathien sind häufig resistent gegenüber konventionellen immunsuppressiven Therapien und Blockade der proinflammatorischen Zytokine IL‑1, IL‑6 und TNF‑α []. Unter der Annahme, dass eine konstitutive Aktivierung der Typ-1-IFN-Achse eine zentrale pathogenetische Rolle spielt, ist davon auszugehen, dass eine dieser Achse entgegenwirkende immunmodulatorische Intervention therapeutisch wirksam ist. JAK-Inhibitoren sind sogenannte „targeted synthetic small molecules“, die intrazellulär Januskinasen hemmen und damit den JAK/STAT-Signalweg, der auch am IFN-α-Rezeptor wirkt, blockieren. Derzeit sind vier Januskinasen bekannt (JAK 1, JAK 2, JAK 3 und Tyrosinkinase 2 (TYK 2)). Bei Typ-1-Interferonopathien ist die Blockade von JAK 1 von Bedeutung. Anzeige Mittlerweile liegen Daten zum Einsatz der drei JAK-Inhibitoren der ersten Generation (Ruxolitinib, Baricitinib und Tofacitinib) bei unterschiedlichen Typ-1-Interferonopathien in Form von Fallberichten und kleinen Fallserien vor. Langzeitbeobachtungen aus randomisierten Studien fehlen. Ruxolitinib , einen selektiven JAK-1/JAK-2-Hemmer, bei drei Kindern mit SAVI-Syndrom. Darunter zeigte sich ein Therapieansprechen mit Verbesserung der Haut- und Lungensymptome, der systemischen Manifestationen mit Steroideinsparung, einer Besserung der hämatologischen Parameter und einem Rückgang der Entzündungswerte [ 7 , 8 ]. Die Erstbeschreibung des Einsatzes eines JAK-Inhibitors erfolgte für, einen selektiven JAK-1/JAK-2-Hemmer, bei drei Kindern mit SAVI-Syndrom. Darunter zeigte sich ein Therapieansprechen mit Verbesserung der Haut- und Lungensymptome, der systemischen Manifestationen mit Steroideinsparung, einer Besserung der hämatologischen Parameter und einem Rückgang der Entzündungswerte []. Derzeit sind vier Januskinasen bekannt: JAK 1, JAK 2, JAK 3 und Tyrosinkinase 2 7 ]. Bei 11 Patienten mit STAT1 „gain-of-function“ zeigte sich unter Ruxolitinib ein gutes Ansprechen der Hauptsymptome [ 9 , 10 ]. In einer größeren Fallserie mit 8 SAVI-Patienten zeigten sich ähnliche Ergebnisse []. Bei 11 Patienten mit STAT1 „gain-of-function“ zeigte sich unter Ruxolitinib ein gutes Ansprechen der Hauptsymptome []. Anzeige 11 ]. Die Konzentration von Ruxolitinib im ZNS entsprach nur einem Zehntel derjenigen des Blutes, was auf die Notwendigkeit einer ausreichenden Penetranzfähigkeit der Medikamente durch die Blut-Liquor-Schranke und die eventuelle Notwendigkeit höherer Dosierungen bei Interferonopathien mit ZNS-Manifestationen hinweisen könnte [ 6 ]. Bemerkenswert ist der Fallbericht eines Kleinkindes mit AGS, bei dem sich die Erkrankung trotz Behandlungsbeginn mit Ruxolitinib im 5. Lebensmonat und Symptomfreiheit bei Behandlungsbeginn ab dem 15. Lebensmonat mit neurologischen Symptomen manifestierte []. Die Konzentration von Ruxolitinib im ZNS entsprach nur einem Zehntel derjenigen des Blutes, was auf die Notwendigkeit einer ausreichenden Penetranzfähigkeit der Medikamente durch die Blut-Liquor-Schranke und die eventuelle Notwendigkeit höherer Dosierungen bei Interferonopathien mit ZNS-Manifestationen hinweisen könnte []. Baricitinib Baricitinib, einem ebenfalls selektiven JAK 1/JAK-2-Hemmer, wurden zwei größere Fallserien publiziert. Sanchez et al. behandelten 18 Patienten, darunter 10 Patienten mit CANDLE, 4 mit SAVI und 4 mit anderen Interferonopathien über einen mittleren Zeitraum von 3 Jahren. Dabei zeigten Patienten mit CANDLE ein besonders gutes Ansprechen mit Erreichen einer dauerhaften klinischen Remission ohne Steroidbedarf und Normalisierung der Entzündungswerte bei 50 % [ 12 ]. Zum Einsatz voneinem ebenfalls selektiven JAK 1/JAK-2-Hemmer, wurden zwei größere Fallserien publiziert. Sanchez et al. behandelten 18 Patienten, darunter 10 Patienten mit CANDLE, 4 mit SAVI und 4 mit anderen Interferonopathien über einen mittleren Zeitraum von 3 Jahren. Dabei zeigten Patienten mit CANDLE ein besonders gutes Ansprechen mit Erreichen einer dauerhaften klinischen Remission ohne Steroidbedarf und Normalisierung der Entzündungswerte bei 50 % []. 10 ]. Die Wirksamkeit von Baricitinib wurde auch bei AGS untersucht. Vanderver et al. beschrieben 35 Patienten mit Behandlung über 12–44 Monate. Sie zeigten eine Verbesserung der Haut- und systemischen Manifestationen. Beim Großteil der Patienten zeigte sich eine – wenngleich auch nur mäßige – Verbesserung der neurologischen Symptome bzw. Fähigkeiten []. 13 ]. Eine Phase-2-Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von Baricitinib bei AGS mit 54 Patienten über einen Zeitraum von 52 Wochen wurde soeben beendet. Die Daten sind noch nicht publiziert. []. Anzeige Tofacitinib Tofacitinib, ein JAK-1/JAK-3-Hemmer zeigte in mehreren Fallbeobachtungen und kleineren Fallserien bei Typ-I-Interferonopathien ebenfalls klinische Vorteile, insbesondere bei Haut- und systemischen Entzündungszeichen und genetisch definierten Subtypen. 14 , 15 ]. Die Gabe von Tofacitinib konnte bei 2 Patienten mit familiären Chilblain-Lupus infolge einer STING-Mutation sowie bei einem Patienten mit SAVI eine klinische Verbesserung erzielen []. 16 ]. Zwei Geschwister mit compound-heterozygoten TREX1-Mutationen zeigten nach Behandlung mit Tofacitinib ebenfalls eine deutliche Verbesserung der Hautläsionen und Entzündungszeichen []. 17 ]. In einem weiteren Fallbericht zum Einsatz von Tofacitinib bei einer 18-jährigen Patientin mit IFIH1-assoziiertem AGS wurde ebenfalls eine Besserung der systemischen und dermatologischen Symptome berichtet, während die neurologischen Befunde, wie die multiplen demyelinisierenden Läsionen im Gehirn, weitgehend persistierten. [].

Verträglichkeit der JAK-Inhibitoren bei Typ-1-Interferonopathien 18 ]. In den wenigen bisher publizierten Studien zeigte sich eine generelle gute Verträglichkeit. Das Risiko einer erhöhten Infektionsrate, die Entwicklung einer Anämie, Lymphopenie und von Thrombosen müssen berücksichtigt und die Patienten entsprechend kontrolliert werden. Eine erste Leitlinie mit Hinweisen und Empfehlungen zur Diagnose und zum klinischen Management von Patienten mit Typ-1-Interferonopathien aus dem Jahr 2021, in der auch bisher verwendete Dosierungen von JAK-Inhibitoren aufgeführt sind, kann als Orientierung dienen [].

Conclusio JAK-Inhibitoren stellen eine zielgerichtete Therapieoption bei Typ-1-Interferonopathien dar. Erste Erfahrungen zu Ruxolitinib, Baricitinib und Tofacitinib zeigen ein gutes Teilansprechen bei akzeptabler Verträglichkeit. Während positive Effekte auf extraneuronale Symptome wie Hautveränderungen und systemische Entzündungszeichen gut belegt sind, sind Berichte zur Wirksamkeit auf neurologische Symptome heterogen.

Geringe Patientenzahlen, der Einsatz von unterschiedlichen Medikamenten mit variablen Dosierungsschemata sowie die kurzen Beobachtungszeiten lassen derzeit keine ausreichende Beurteilung zu. Ergebnisse aus einer ersten prospektiven Studie zu AGS mit längerer Beobachtungszeit werden erwartet. Die Betreuung von Patienten mit Interferonopathien sollte an spezialisierten Zentren erfolgen.

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt A. Skrabl-Baumgartner und M. Lee-Kirsch geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

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